Kelly Clarkson si esibisce emotivamente agli ACM Awards 2022 – SheKnows

Ho deriso praticamente tutta la notte. Ma finalmente, verso la fine del 2022 Premi ACME il Kelly Clarkson Sono saliti sul palco per un’esibizione straordinaria ed emozionante in onore dell’ospite della serata e della leggenda della musica country, Dolly Parton. Clarkson ha espresso fiducia nel suo cast di “Ti amerò sempre”, e giuriamo che non c’era un occhio secco nel pubblico.

Clarkson è salito sul palco dell’Allegiant Stadium di Las Vegas con uno splendido abito nero a maniche lunghe fino al pavimento che sembrava assolutamente chic e classico. accompagnato da un pianoforte, l’originale idolo americano vincitore Era totalmente preparata mentre cantava la prima casa della canzone. Poi è arrivato Il grande momento in cui Clarkson ha circondato il ritornelloE in realtà abbiamo la pelle d’oca.

Barton ha scritto e registrato la canzone lei stessa nel 1973 La bella poesia significava un triste addio al suo socio in affari di lunga data Porter Wagner. All’inizio degli anni ’90, la famosa Whitney Houston ha registrato la propria versione della canzone per il film del 1992 Guardia del corpo, in cui brillava. Ancora oggi, rimane uno dei racconti popolari più amati e la performance di Clarkson ha toccato completamente il cuore di Barton.

Dopo l’esibizione di Clarkson, Parton è salito sul palco e ha abbracciato la cantante di “Miss Independent”. Parton ha anche commentato come stesse trattenendo le lacrime mentre ascoltava Clarkson nel backstage e ha anche condiviso quanto fosse orgogliosa Houston di ascoltare la resa di Clarkson. È stato francamente un modo toccante e toccante per concludere la serata e rendere omaggio a una delle leggende viventi assolute della musica country.

