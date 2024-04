Zoe Saldaña dice che sarà una grande perdita per la Marvel se non trovano un modo per riportare in vita i Guardiani della Galassia, anche se ha smesso di interpretare Gamora

A Zoe Saldaña è stato chiesto in un prossimo episodio dello show Playlist Podcast “Il discorso”. Se ormai avesse “finito” di interpretare Gamora nell'universo cinematografico Marvel James GunnLa trilogia dei Guardiani della Galassia è giunta al termine. Gunn si è trasferito a Washington, e alcuni dei co-protagonisti di Saldaña come Dave Bautista (Drax the Destroyer) Ha giurato che “Vol. 3” sarebbe stato l'ultimo Il film del Guardiano.

“Voglio dire, finora penso di sì [gone for good] “Per me, ma non penso che Gamora se ne sia andata per sempre”, ha risposto Saldaña, suggerendo che non è interessata a interpretare di nuovo Gamora in questo momento, ma che il personaggio certamente esiste ancora all'interno dell'universo cinematografico Marvel e del suo vasto multiverso.

“Penso che sarebbe una perdita enorme per la Marvel se non trovassero un modo per riportare in vita i Guardiani della Galassia”, ha detto Saldaña. “Sono solo un gruppo di disadattati preferiti dai fan, sai? E poi, al timone, avevano una voce come la scrittura di James Gunn – che è molto bella e molto specifica per il genere. Ed è molto bella anche per il genere.” Quindi sarò il primo Qualcuno in prima fila a festeggiare il ritorno dei Guardiani della Galassia.

Saldaña ha interpretato Gamora in tre film dei Guardiani e altri film Marvel, tra cui Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Gunn ha concluso il “Vol. 3” con la creazione di una nuova squadra di “Guardiani” che include artisti del calibro di Rocket Raccoon (doppiato da Bradley Cooper), Groot (doppiato da Vin Diesel), Kraglin (doppiato da Sean Gunn), Cosmo (doppiato da di Maria Bakalova) e Adam Warlock. (Sarà Poulter). La Marvel non ha annunciato un nuovo film intitolato “Guardians” con protagonista questo gruppo.

Con un franchising attualmente chiuso, Saldaña ne ha ancora molti altri ancora in fase di sviluppo. Interpreterà ancora una volta il ruolo di Neytiri nel sequel Avatar di James Cameron diversificato Segnalato il 27 marzo La Paramount ha assunto Steve Yockey, creatore di The Flight Attendant, per scrivere la sceneggiatura di un quarto film di Star Trek incentrato sull'equipaggio apparso in Star Trek (2009) e Stark Trek Into Darkness (2013). e “Star Trek Beyond” (2016). Questo cast include Saldaña nei panni di Uhura, Chris Pine nei panni di James T. Kirk, Zachary Quinto nei panni di Spock, Karl Urban nei panni del Dr. Leonard “Bones” McCoy, Simon Pegg nei panni di Montgomery “Scotty” Scott, John Cho nei panni di Hikaru Sulu e altri.

“Ho ancora speranza”, ha detto Saldaña. Podcast “Il Discorso”. Sulla realizzazione di un quarto film di Stark Trek. “Ho avuto un'esperienza fantastica le tre volte in cui ho fatto parte di questa squadra. So che cercano sempre di riunire tutti, ma so anche che la Paramount sta lavorando su un nuovo tipo di film per ' Star Trek”, che penso sia un grande franchise da avere.” “Dura per lui. Molto, molto tempo. Se potremo tornare come la troupe originale o no. Non lo so, ma lo spero proprio. .”

Saldaña sta attualmente facendo il tour stampa a sostegno del suo nuovo dramma sull'immigrazione “The Absence of Eden”, interpretato da Garrett Hedlund e Adria Arjona ed è diretto da Marco Perego.

