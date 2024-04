La Disney ha affermato di avere il sopravvento su Nelson Peltz mentre la lotta per procura si avvicina alla fine

Immagini Getty

La Disney potrebbe aver spinto Nelson Peltz fuori dal suo consiglio di amministrazione, con il gigante BlackRock che, secondo quanto riferito, sostiene la lista dei direttori della compagnia. La società è il secondo maggiore azionista della Disney con circa il 4,2%.

La notizia, riportata per la prima volta sul Wall Street Journal, segue l'annuncio da parte del proprietario dello 0,5% T. Rowe Price di sostegno al CEO Bob Iger e alla Disney mentre gli azionisti si dirigono all'ultimo giorno di votazioni prima dell'assemblea annuale prevista per mercoledì alle 10:00 Eastern/1 PT. Negli ultimi tre mesi il consiglio di amministrazione è stato al centro della più costosa battaglia per procura mai vista tra i membri del consiglio e l’amministratore delegato Bob Iger contro Peltz, l’investitore attivista miliardario che ha martellato la Disney sulla strategia, sui prezzi delle azioni e, fondamentalmente, sulla scarsa pianificazione della successione.

Il termine per votare è stasera alle 23:59. Finora è stata votata più della metà delle azioni, quindi le cose potrebbero ancora cambiare, afferma il Wall Street Journal.

La Disney ha rifiutato di commentare. BlackRock non ha risposto alle richieste di commento.

Trian Partners di Peltz vota circa l'1,5% delle azioni della Disney, delle sue azioni e di quelle del suo alleato Ike Perlmutter. Vuole posti nel consiglio per sé e per l'ex dirigente della Disney Jay Rasulo. A tal fine, agli azionisti è stato chiesto di licenziare i candidati della Disney Maria Elena Lagomasino e Michael Vroman. Ci sono 12 posti di direttore. Vinceranno i candidati che avranno più voti.

Trian e Disney si sono accaniti a vicenda dall'inizio di quest'anno, bombardando i contributori con lettere, video e infografiche ripetitivi e dettagliati. Alla Disney sono stati fatturati almeno 40 milioni di dollari in comunicazioni, comprese le telefonate ai singoli azionisti al dettaglio. La società ha una base di azionisti al dettaglio più ampia della media.

Trian ha speso circa 25 milioni di dollari per la sua campagna. Le linee di battaglia cominciarono a formarsi. BlackRock è un grosso problema. Non c'erano informazioni riguardanti gli altri due maggiori azionisti della Disney, Vanguard e State Street.

Scorecard finora: Nel campo Disney – il consulente cinematografico ad interim Glass Lewis, gli azionisti di New York City Retirement Systems e ValueAct, oltre ai membri della famiglia Walt Disney, l'ex CEO Michael Eisner, Laurene Powell Jobs, George Lucas e l'attore Josh Gad (voce ). Olaf dentro Congelato).

Nel campo di Peltz, l'ISS, la più grande società di consulenza dell'agenzia, ha raccomandato di votare per Peltz (e non per Rasulo) nel più grande colpo che la Disney ha subito nella battaglia. Un consigliere molto più giovane, Egan Jones, ha raccomandato di votare per la nomina di entrambi i Trian, così come hanno fatto gli investitori Neuberger Berman e CalPERS (California Public Retirement Systems).

È stato un circo su tre piste, poiché un'altra società di investimento istituzionale, Blackwells Capital, ha inviato tre dei suoi candidati al consiglio di amministrazione della Disney. Ha anche speso milioni per promuoverlo, ma senza ottenere molta attenzione.

La norma della SEC che richiede una cosiddetta carta proxy globale ha reso più facili le sfide del consiglio degli azionisti. Da settembre 2022, le carte delega devono includere i nomi di tutti i candidati nominati nel consiglio proposti da qualsiasi parte e gli azionisti che votano per delega possono scegliere qualsiasi combinazione di candidati. In precedenza, solo gli azionisti che votavano di persona alle assemblee annuali potevano mescolarsi e abbinarsi.

“Puoi dire che sarà vicino perché [Disney] “Stanno correndo, cercando di ottenere fino all'ultimo voto”, ha detto Michael Levin di The Activist Investor, che difende gli azionisti. La Disney chiaramente non era abbastanza vicina da offrire a Peltz un posto in un accordo dell'ultimo minuto, come a volte accade nelle lotte per procura e alcuni si aspettano che accada qui.

“C'è un ego imponente”, dice Levine. Ora “la questione non è tanto la direzione del business quanto piuttosto chi avrà la meglio”.

“Dibattito su cosa fare [Peltz] La sua conoscenza del business dei media e di come risolverebbe lo streaming è buona, ma la Disney ha 300 persone in azienda che hanno idee al riguardo. Questo genere di cose è peltz [would] Il contributo è puro giudizio. Il problema fondamentale con il consiglio è che sono completamente fedeli a Bob Iger… quindi ci sono 11 persone che sono costantemente incapaci di rispondergli e interrogarlo. Nelson Peltz [wouldn’t] Hai questo problema.”

Questo è in parte il modo in cui Peltz descrisse il dipinto Disney. L'azienda non è d'accordo con questa caratterizzazione.

Dal punto di vista di Wall Street, il risultato non cambierà molto la tesi di investimento della Disney.

“Non credo che la mia opinione sulla Disney cambierà. Non credo [Peltz has] Aveva nuovi commenti o idee costruttivi sconvolgenti. “Penso che gli farebbe venire il mal di testa nella sala riunioni, e sono d'accordo con quello che ha detto Iger, cioè che è una distrazione di cui non ha bisogno”, dice un analista. “La differenza tra avere Nelson Peltz nel consiglio e non averlo nel consiglio riguarderà quanti danni farà a Iger”.

Ha aggiunto che l'uscita di Peltz “potrebbe significare una maggiore probabilità che Iger vada effettivamente in pensione nel 2026”. Ma Peltz o non Peltz, questa volta c’è pressione per ottenere la successione giusta.

Se Peltz perde, “ci sarà anche l’idea che se il titolo scende, tornerà indietro”.