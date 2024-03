Stellantis richiama 285.000 berline a causa di possibili dispositivi di gonfiaggio degli airbag laterali rotti.

CNN

Stellantis sta richiamando circa 285.000 berline Dodge Charger e Chrysler 300 negli Stati Uniti a causa degli airbag a tendina laterali che potrebbero rompersi e far volare schegge di metallo attraverso l'abitacolo.

I dispositivi di gonfiaggio degli airbag si basano su una reazione chimica che produce un gas che gonfia rapidamente l'air bag. L'umidità potrebbe essere entrata all'interno dei ventilatori installati su alcuni modelli Charger e 300 dal 2018 al 2021 nel processo di produzione. Quest'acqua può portare alla corrosione interna e possibilmente a crepe nel dispositivo di gonfiaggio, dice documenti Stellantis ha presentato una domanda alla National Highway Traffic Safety Administration.

La Charger e la 300 sono due grandi berline che condividono gran parte della loro architettura. Secondo i documenti, i dispositivi di gonfiaggio degli airbag utilizzati in questo richiamo non erano installati su nessun altro modello Stellantis.

Mentre la situazione è simile a quella che ha portato al richiamo di milioni Gonfiatori airbag Takata Utilizzato in molti veicoli diversi, questo problema sembra non essere correlato.

A partire dall'inizio di maggio, Stellantis invierà lettere a Charger e a 300 proprietari di veicoli che potrebbero riscontrare il problema. Ai proprietari verrà richiesto di portare i propri veicoli presso la concessionaria per far sostituire gli airbag laterali su entrambi i lati del veicolo. L'intervento verrà eseguito gratuitamente ai proprietari e verrà rimborsato il costo a chi eventualmente avesse già sostituito gli airbag laterali.

Stellantis non è a conoscenza di eventuali incidenti o lesioni derivanti da ciò i problemi. Sono noti cinque casi in cui i dispositivi di gonfiaggio degli airbag sono esplosi. In ogni caso, si trovavano in veicoli parcheggiati dove la temperatura interna raggiungeva più di 120 gradi, cosa che può accadere, soprattutto quando fa caldo.