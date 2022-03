Miglior ospedale del mondo 2022 – I 250 migliori ospedali

I migliori ospedali del mondo 2022

Da due anni gli ospedali del mondo sono in prima linea nella guerra in continua evoluzione della medicina contro il COVID-19. Secondo gli esperti che hanno contribuito a guidare i risultati delle nostre classifiche annuali dei migliori ospedali del mondo, significa imparare ad adattarsi rapidamente alle sfide nuove ed esistenti e improvvisare rapidamente.

Ad esempio, secondo Dott. Gary S. KaplanPresidente e CEO di Virginia Mason Health System a Seattle, “La pandemia ha esacerbato la carenza di operatori sanitari in tutto il mondo, in particolare nel settore infermieristico”.

David Batesprimario di medicina interna generale e cure primarie al Brigham and Women’s Hospital di Boston (n. 17 a NEWSETTIMANA L’elenco dei migliori ospedali globali per leader afferma: “Abbiamo dovuto convertire molto rapidamente i letti in letti di terapia intensiva, chiudere ampie sezioni dell’ospedale e quindi far uscire il personale per coprire questi letti. Ci sono state anche sfide importanti nella gestione del nostro filiera per cose come ventilatori e attrezzature per la protezione personale”.

Dott. Christoph MeyerMD, direttore del Dipartimento di Medicina Interna dell’Ospedale Universitario di Zurigo (n. 15 nella nostra lista di leader globali) afferma: “Molte lezioni possono essere apprese dal COVID, come apprendere l’efficacia delle riunioni virtuali, apprezzare l’importanza dell’ospedale igiene e sottolineando l’importanza degli specialisti rispetto alle specialità isolate La sfida più grande è la preparazione congiunta di priorità individuali per un obiettivo comune.

Molte istituzioni mediche hanno lottato con queste e altre sfide nel corso della pandemia, ma ciò che distingue i principali ospedali del mondo è la loro continua capacità di fornire cure ai pazienti di alta qualità e condurre importanti ricerche mediche anche mentre si concentrano sulla lotta al coronavirus. Infatti, la quarta classifica annuale dei migliori ospedali del mondo di NEWSETTIMANA E Statista ha dimostrato che la coerenza nell’eccellenza è il segno distintivo di queste strutture, con nomi familiari che dominano la lista e le prime posizioni.

Gli ospedali che hanno fatto meglio durante la pandemia sono quelli che hanno imparato a operare più velocemente comunicando meglio e rompendo i silos interni, secondo il Dott. Gregory KatzMD, Professore di Innovazione e Valore in Salute presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Parigi: “Un facilitatore fondamentale della velocità è l’ampia partecipazione dei team ospedalieri. Se c’è una cosa che togliamo dalla nostra lotta contro il COVID-19, è il valore di preparazione. Per i dirigenti ospedalieri, è tutta una questione di scelta, non di caso”.

Dott.. Jens Derberg WhitramD., CEO e presidente di Romed Kliniken, un sistema sanitario tedesco senza scopo di lucro, afferma che gran parte di questa configurazione deriva dalla volontà di pagare i dadi e i bulloni necessari per affrontare i malati più gravi. Dice: “Abbiamo imparato dalla pandemia che questi ospedali stanno davvero facendo la differenza nella crisi globale che gestisce infrastrutture costose e ad alta intensità di risorse come reparti di emergenza, unità di terapia intensiva ed ECMO. [extracorporeal membrane oxygen machines] Eccetera.”

In che modo i principali ospedali mantengono il loro primo posto nel mezzo di una pandemia globale che ha sconvolto il mondo medico? La capacità e la spinta a innovare continuamente sono fondamentali e il miglior talento è al centro di tutto ciò. Come dice Bates, “Gli ospedali in primo piano rimangono forti in gran parte attraendo le persone migliori, quelle focalizzate sullo sviluppo di nuovi approcci all’assistenza e una migliore erogazione delle cure”.

Kaplan aggiunge: “I migliori ospedali mantengono la loro distinzione avendo missioni chiare e stimolanti e visioni ambiziose che portano a obiettivi coerenti con cui tutti i dipendenti convivono quotidianamente. Questo deve essere combinato con una leadership e una coerenza coerenti che creano allineamento dal consiglio di amministrazione al prima linea di cura”.

Secondo Deerberg-Wittram, “Una certa mentalità intellettuale, una cultura accademica, una forte attenzione ai risultati dei pazienti e un ambiente stimolante per i giovani talenti sono i componenti di un ospedale di eccellenza che continua per decenni”.

La classifica di quest’anno rappresenta un mondo in espansione, con tre nuovi paesi nell’elenco – Colombia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti – che portano il totale a oltre 2.200 ospedali in 27 paesi. I risultati mostrano uno spaccato impressionante di eccellenza mondiale: 21 paesi sono rappresentati nella lista dei primi 150 mondiali. Gli Stati Uniti guidano con 33 ospedali, seguiti dalla Germania con 14; Italia e Francia 10 ciascuno; Corea del Sud con otto. Complessivamente, ci sono stati 13 nuovi ospedali nella top 100 di quest’anno. Tra i più grandi motori della classifica dello scorso anno c’era la 14a Universitätsspital Basel, in crescita rispetto alla 35a dello scorso anno; No. 28 Northwestern Memorial Hospital (58 anno 2021); No. 43 Samsung Medical Center a Seoul (73) e No. 59 Langone Hospitals a New York (86).

L’obiettivo di questo studio è fornire il miglior confronto basato sui dati della reputazione e delle prestazioni degli ospedali tra i paesi. Ci auguriamo che ciò sia vantaggioso non solo per i pazienti e le famiglie che cercano la migliore assistenza per se stessi e per i loro cari, ma anche per gli ospedali che si confrontano con i loro coetanei in un periodo di cambiamento senza precedenti.