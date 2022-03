Catalogo delle canzoni di Leonard Cohen ottenuto da Hipgnosis

Hipgnosis Song Management ha acquisito il catalogo dei brani Leonard Cohen, poeta, romanziere, interprete e uno dei cantautori più influenti degli ultimi 50 anni. L’artista canadese, morto nel 2016 all’età di 82 anni, è un coscritto sia nella Songwriters Hall of Fame che nella Rock and Roll Hall of Fame.

Hipgnosis ha acquisito i diritti su tutte le 278 canzoni e derivati ​​scritti da Leonard Cohen, inclusa la canzone Hallelujah che è stata interpretata più di 300 volte. All’interno di questi diritti ci sono 127 canzoni dal catalogo Stranger Music di Cohen, in cui Hipgnosis ha ricevuto la quota del copyright dell’autore. Copre il periodo dall’inizio della sua carriera fino al 2000 e include tutte le opere derivate, per un totale di 211 canzoni. La società ha anche acquisito il 100% della proprietà del copyright, della partecipazione dell’editore e del cantautore nel catalogo Old Ideas, che comprende tutte le 67 canzoni e opere derivate scritte da Cohen dal 2001 fino alla sua morte nel 2016.

Non sono stati resi noti altri termini dell’accordo.

Acquistato per conto di canzoni di ipnosi Capital ICAV, una partnership tra Hipgnosis Song Management e Blackstone LLP.

La proprietà di Cohen è rappresentata dai presidi di lunga data Leonard Cohen, Robert Currie, KR Capital Partners e Jonathan Friedman presso Stubbs, Alderton e Markiles LLP.

Cohen è nato a Montreal nel 1934 e ha pubblicato il suo primo album in studio, “Songs of Leonard Cohen” nel 1967 e il suo quindicesimo e ultimo album, “Thank You for the Dance” postumo nel 2019. Ha iniziato la sua carriera come poeta e romanziere ma si trasferì a New York a metà degli anni ’60 per tentare la fortuna come cantautore. Il suo lavoro ha attirato l’attenzione per la prima volta quando Judy Collins ha iniziato a coprire il suo classico “Susan”, che è stato un successo nel 1967. John Hammond, che ha anche firmato o lavorato a stretto contatto con Bob Dylan, Aretha Frankley, Billie Holiday, Pete Seeger e Bruce Springsteen, lo ha firmato nella Columbia Records nel 1967. Ha pubblicato album a un ritmo lento e costante nei decenni successivi, comprese canzoni classiche come “So Long, Marianne”, “Bird on the Wire”, “Hey, That’s No Way to Say Goodbye”, e Raincoat Famous blue”, “First we take Manhattan” e molti altri.

Tuttavia, non pubblicò “Hallelujah”, la sua canzone più famosa, fino al 1984. La canzone, come molte delle sue composizioni, non ebbe successo fino a quando non fu coperta da altri, il più famoso Jeff Buckley e successivamente John Cale. , la cui versione era un’aggiunta insolita al lungometraggio d’animazione “Shrek”. Cohen si è preso una pausa occasionale dalle esibizioni, ma ha tenuto feste che sono durate ore fino al 2013, pubblicando due album negli ultimi anni della sua vita.

Merck Mercuriadis, fondatore e CEO di Hipgnosis Song Management, ha dichiarato: “Essere i custodi e i direttori delle incomparabili canzoni di Leonard Cohen è una responsabilità meravigliosa ma molto pericolosa che ci assumiamo con entusiasmo e ne comprendiamo appieno l’importanza. Leonard ha scritto testi e canzoni che ha cambiato le nostre vite e non è mai stato più significativo di “Alleluia, ma non vediamo l’ora di ricordare al mondo ogni giorno. È rispettato in tutto il mondo per l’enormità del suo lavoro e siamo lieti che la famiglia Cohen e Robert Cory hanno scelto l’ipnosi in questa importantissima decisione su chi affiderà l’eredità di Leonard”.

Cory ha dichiarato: “Merck Mercuriadis è unico nel mondo dell’editoria musicale con il suo background come direttore artistico. Sappiamo che tiene agli artisti e, come Quibcoe, apprezza particolarmente la statura unica di Leonard nella musica popolare. Il catalogo è in buone mani. È stato un piacere lavorare con il team di Hipgnosis durante tutta la transazione”.