La NFL Scout Coalition è atterrata sul campo di sicurezza sabato per il terzo giorno. L’evento scout si conclude domenica con difensori e squadre speciali. Seguire quelle occasioni dopo la linea difensiva è stato un compito difficile e i linebacker sono stati all’altezza di ogni minima esagerazione.

Georgia ruba la scena

Il difensore Jordan Davis ha rubato la scena iniziando con una palla da 40 yard di 4,78 secondi. Lo ha seguito con un salto di 10 piedi e 3 pollici di larghezza e un salto verticale di 32 pollici; Entrambi sono eccellenti per coloro che lavorano sempre con oltre 340 sterline. Anche il suo compagno di squadra, Devonde Wyatt, era una star. Un secondo gruppo di guardie difensive è sceso sul campo e il trambusto è continuato. Edge Rusher Troon Walker ha attraversato la palla da 40 yard in 4,51 secondi. Ha mostrato un telaio tagliato e un’eccellente capacità di manovrabilità per lavorare con le borse. Se ciò non bastasse, Jermaine Johnson II dello stato della Florida, il trasferimento in Georgia, avrebbe potuto testare meglio e confermare la sua affermazione come scelta al primo turno.

La combinazione delle prestazioni e delle dimensioni di Walker assicura che non cada tra i primi 10 nel Draft NFL 2022. I Giants e i Jets sono soli come due squadre che possono mescolarsi.

I linebacker della Georgia hanno continuato ad aggiornare il programma Bulldogs con ottime prestazioni di Saning Dindell e Quay Walker. Nagobe Dean non ha gareggiato.

Profondità di Edge Rusher nell’intera scena

Per le squadre che hanno perso Aidan Hutchinson del Michigan, Kayvon Thibodeaux dell’Oregon e ora Walker, non mancheranno le opzioni per le squadre che hanno bisogno dell’Edge Rusher. Un totale di otto possibilità, tra cui Walker e Thebotox, corse sotto la linea delle 40 yard per 4,6 secondi. Sam Williams di Ole Miss, Boye Mafe del Minnesota, David Ojabo del Michigan e molti altri si applicano ai profili di giocatori influenti nella NFL.