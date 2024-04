La banca svizzera UBS inizierà il riacquisto di azioni fino a 2 miliardi di dollari

Il logo UBS visibile su un edificio per uffici a Cracovia, in Polonia, il 22 febbraio 2024.

Martedì UBS ha annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni fino a 2 miliardi di dollari, con un totale fino a 1 miliardo di dollari previsto quest'anno.

“Come riportato in precedenza, prevediamo di riacquistare azioni per un massimo di 1 miliardo di dollari nel 2024, a partire dal completamento della fusione di UBS AG e Credit Suisse AG, che dovrebbe avvenire entro la fine del secondo trimestre”, ha affermato la banca. disse. In una dichiarazione.