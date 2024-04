La legge scozzese sui crimini ispirati dall’odio entra in vigore mentre i critici avvertono che soffocerà la libertà di parola

La signora Rowling, che vive a Edimburgo, ha detto in un lungo post sui social media Lunedì il parlamento scozzese ha dichiarato di attribuire “un valore più alto ai sentimenti degli uomini che praticano la loro idea di femminilità, per quanto misogina o opportunistica, rispetto ai diritti e alle libertà delle donne e delle ragazze reali”.

Ha aggiunto: “Sono attualmente fuori dal paese, ma se quello che ho scritto qui è considerato un crimine secondo i termini della nuova legge, allora non vedo l’ora di essere arrestata quando tornerò nel paese d’origine dello scozzese”. illuminazione.”

La nuova legge è stata a lungo sostenuta dal Primo Ministro scozzese, Humza Yousaf, ma ha sollevato preoccupazioni circa l'impatto che potrebbe avere sulla libertà di espressione. Youssef, che era ministro della giustizia scozzese quando il disegno di legge è stato approvato, lunedì è stato interrogato direttamente sulle critiche della Rowling e di altri che si oppongono alla legge.

“Non è la polizia di Twitter. Non sono attivisti, non sono i media. Grazie a Dio, non sono nemmeno i politici a decidere alla fine se un crimine è stato commesso o meno.” Lo ha detto a Sky News. Ha detto che la questione spetterà “alla polizia e alla Corona indagare, e la soglia di criminalità è incredibilmente alta”.

La legge è stata introdotta dopo il 2018 Studio di un giudice in pensione Raccomandiamo di unificare le leggi del paese sui crimini ispirati dall’odio e di aggiornare il Public Order Act del 1986, che copre la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord. Il Parlamento scozzese ha approvato la nuova legge 82-32 nel marzo 2021.