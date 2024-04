Apple prevede di rilasciare AirPods a basso costo entro la fine dell'anno, secondo Jeff Poe, un analista che si occupa delle aziende all'interno della catena di fornitura Apple.



In una nota di ricerca di oggi con la società di investimento Haitong International Securities, Bo ha affermato che un’affiliata di Foxconn sarebbe uno dei fornitori di AirPods a basso costo. Foxconn intensificherà l’assemblaggio degli AirPods in una fabbrica in India nel quarto trimestre del 2024, ha detto Bo.

BloombergApple ha in programma di rilasciare due modelli AirPods di quarta generazione a settembre o ottobre, inclusi modelli entry-level e di livello medio, ha affermato in precedenza Mark Gurman di Apple. Ha detto che entrambi i modelli presenteranno un nuovo design con una migliore vestibilità, una migliore qualità del suono e una custodia di ricarica aggiornata con una porta USB-C, mentre il modello di fascia media presenterà anche la cancellazione attiva del rumore e un altoparlante per il rilevamento della posizione. Non è chiaro se gli AirPods a basso prezzo e gli AirPods di quarta generazione siano lo stesso prodotto, ma sembra plausibile.

Pu si aspetta anche che gli AirPods Max aggiornati vengano rilasciati nel quarto trimestre del 2024. Gurman ha precedentemente affermato che una porta di ricarica USB-C sarà l'unica novità per le cuffie over-ear e che sono possibili anche nuove opzioni di colore.