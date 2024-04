Tara VanDerveer denuncia un fallo sulla linea da 3 punti nel torneo femminile NCAA: “Ingiustificato e ingiusto”

Tara VanDerveer, allenatrice di basket femminile di Stanford, ha definito l'errore di misurazione che ha portato la parte superiore della linea dei 3 punti a essere segnata 9 pollici più corta a un'estremità del campo nelle prime cinque partite del Portland Women's Regional nel torneo NCAA “imperdonabile e ingiustificato”. .” Giusto per tutti.” La squadra in cui giocava.”

“Quando entri in palestra, specialmente nel torneo NCAA, ti aspetti almeno che i canestri siano alti 10 piedi e che i segni sul pavimento siano corretti”, ha detto VanDerveer in una nota lunedì. “È inaccettabile e profondamente inquietante che un errore di questa portata abbia oscurato due fantastici fine settimana di basket con grandi squadre e straordinarie prestazioni individuali”.

La NCAA ha dichiarato lunedì di aver corretto il problema prima della partita Elite Eight tra il numero 1 dell'USC e il numero 3 del Connecticut. Questa partita è fissata per lunedì alle 21:15 ET.

La NCAA ha ricevuto notizia prima che il numero 1 del Texas e il numero 3 dello stato dell'NC giocassero domenica che le due serie consecutive erano irregolari. La linea sulla panchina del Texas era corretta, ma la linea sulla panchina della NC State era troppo corta ed entrambe le squadre hanno scelto di giocare senza correggere il campo.

La NCAA non ha confermato come abbia scoperto per la prima volta il problema, ma lo ha definito “errore umano” da parte di un rifinitore sotto contratto con Connor Sports, il fornitore ufficiale dei campi da campionato NCAA maschili e femminili dal 2006. La NCAA si è scusata per questo problema e ha scritto in una dichiarazione che sperava di scoprire prima l'errore.

La linea errata dei 3 punti è stata dipinta “in un colore che si avvicina il più possibile alle venature del legno sul pavimento”, ha detto lunedì la NCAA. La linea corretta dei 3 punti – 22 piedi, 1 3/4 pollici dal canestro – è contrassegnata in nero.



La NCAA ha affermato che la linea corretta dei 3 punti è stata delineata in nero sul campo del Moda Center di Portland, Oregon (Foto: Ashley Young/The Athletic)

Secondo la NCAA, il fallo ha interessato solo la parte superiore della linea dei 3 punti.

Gli allenatori di NC State e Texas hanno affermato che l'errore non ha influenzato le prestazioni delle loro squadre. Domenica NC State ha tirato con il 50% da oltre l'arco, e anche se i Longhorns hanno tirato solo il 17% dalla profondità, l'allenatore Vic Schaefer non ha attribuito le difficoltà della sua squadra a un errore di misurazione. I suoi giocatori hanno scoperto solo dopo la partita che c'era una discrepanza.

Lunedì la NCAA ha inviato un'analisi statistica su come la linea errata influisce sulle squadre.

Stanford ha tirato 5 su 25 da oltre l'arco durante la sconfitta per 77-67 del Cardinal contro N.C. State venerdì al Moda Center, mentre N.C. State ha tirato 7 su 17 su 3 nel gioco. Su un lato con una tripla imprecisa, il Cardinale ha realizzato 2 su 13 triple (15,4%). Hanno effettuato 3 tiri su 12 (25%) da oltre l'arco sulla linea laterale destra.

La NCAA ha definito il caso un “incidente isolato” e ha affermato di aver esaminato tutti gli altri tribunali precedentemente utilizzati nei tornei maschili e femminili e di averli ritenuti accurati.

“Ci scusiamo per questo errore e per il tempo trascorso inosservato”, ha affermato la NCAA. “Questo tribunale semplicemente non ha soddisfatto le nostre aspettative e la NCAA avrebbe dovuto individuare l'errore prima.”

“Lavoreremo con tutti i fornitori e venditori della NCAA per stabilire ulteriori procedure di controllo della qualità per garantire che ciò non accada nei futuri tornei.”

