Molti di voi si stanno chiedendo quali saranno i vostri abbonamenti a Google One:

Edgar Cervantes / Autorità Android

Qualche settimana fa, la mia collega Rita El-Khoury ha scritto che Google One ha perso il suo fascino, ma si è limitata al servizio principalmente a causa di Google Foto. Abbiamo anche chiesto ai nostri lettori e agli abbonati YouTube cosa pensassero di Google One. I risultati stanno suscitando una crescente insoddisfazione tra coloro che attualmente si iscrivono ai piani Google One.

Il nostro sito Web e i sondaggi di YouTube hanno raccolto più di 14.000 voti in totale e, sebbene molte persone abbiano affermato di voler mantenere il proprio abbonamento a Google One, le ragioni per restare derivano più da ogni altra cosa dalla compulsione, dalla familiarità e dalla mancanza di alternative migliori a Google Foto.

È il sentimento generale degli abbonati esistenti che dovrebbe preoccupare Google.

“È più costoso di altre opzioni sul mercato. Ma la capacità di sincronizzazione avanti e indietro di Google Drive non ha eguali, almeno su Android. Quindi, finché un giorno Microsoft o qualcun altro non presenta alcune funzionalità di sincronizzazione e archiviazione simili a un prezzo inferiore, io non è possibile cambiare “Sono bloccato”, ha detto uno YouTuber che ha votato nel nostro sondaggio.

Nel frattempo, un folto gruppo di abbonati a Google One si sta chiedendo se continuare a pagare i propri abbonamenti o passare ad altri servizi di archiviazione sul cloud. Naturalmente, ci sono quelli che non si sono mai iscritti a Google One e un piccolo gruppo di utenti che lo hanno fatto e sono passati ad altre opzioni. Tuttavia, è il sentimento generale degli abbonati esistenti che dovrebbe preoccupare Google.

“Google One mi ha truffato offrendomi di provare il loro piano IA e a quanto pare ha convertito il mio piano da 2 TB in un piano IA da 2 TB. Quando ho deciso di tornare al mio piano normale, mi hanno ridotto le ferie di quattro mesi e hanno detto che il nuovo rinnovo lo avrebbe fatto essere ad agosto invece che a dicembre Questa è una specie di “ultima goccia” con Google Ho acquistato il piano OneDrive (che in realtà è più economico e offre a ciascun utente della famiglia la propria suite da 1 TB e include MS Office) e sto passando a questo ovviamente – Foto Utilizzo Google Takeout per scattare tutte le mie foto, ma sto ancora pensando al modo migliore per classificare tutto in OneDrive Pictures. Corpo del robot lettore. READ Xbox prevede di rilasciare "la maggior parte" delle sue esclusive su PS5

“Prenderò un NAS sulla mia rete e forse effettuerò il backup di tutte le mie foto su di esso. Ora ho un piano famiglia da 2 TB e l'unico motivo per cui l'ho acquistato è stato per archiviare le foto. Ho un telefono Pixel e utilizzo una VPN ma posso vivere senza. Vorrei poter vivere senza”, ha detto un altro. “C'è un nuovo concorrente nel gioco del telefono, ma siamo bloccati con i servizi Google o Apple.”

Sembra che Google abbia il suo bel da fare per te su questo.

“Ho abbandonato Images non appena Google ci ha tolto il terreno 'gratuito' perché la scritta era ormai sul muro. Grazie al modo insensibile di Google nei confronti di YouTube e della pubblicità, non investirò in nessuno dei loro prodotti “, ha affermato un lettore che in futuro si è allontanato completamente da Google One e dai suoi servizi.

Nel frattempo, molti utenti di Google One desiderano nuove aggiunte al servizio per renderlo più redditizio per loro.

“Spero ancora che potremo includere gli abbonamenti Nest Aware e Fitbit come nel Regno Unito. Mi farà risparmiare un po' di soldi e mi aiuterà a rimanere nell'ecosistema”, ha detto un utente.

“Utilizzo il cloud storage e YouTube Premium. Vorrei che Google combinasse questi due abbonamenti in uno solo, ma probabilmente non accadrà mai”, ha detto uno dei nostri abbonati YouTube One e YouTube Premium: offrimi un'offerta combinata.”

Sembra che Google abbia il suo bel da fare per te su questo. La società ha recentemente annunciato che sta eliminando Google One VPN per far posto a funzionalità migliori nei piani Google One. Si spera che l'azienda ascolterà alcuni feedback degli utenti e adotterà le misure necessarie per rendere Google One più attraente nel tempo. READ È il 2022 e Magic Mouse si sta ancora caricando dal basso

