Le Migliori 10 rfid arduino del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

AZDelivery 3 x Kit RFID RC522 13,56MHz con Reader, Chip e Scheda compatibile con Arduino e Raspberry Pi incluso un E-Book! 13,99 €

11,99 € disponibile 2 new from 11,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Questo modulo RFID-RC522 si basa sulla potente scheda S50, e viene fornito insieme a un portachiavi e due strisce pin corrispondenti.

✅ È un modulo perfetto per gli utenti che devono progettare o fabbricare il terminale della scheda RF, ad esempio per lo sviluppo di controlli di accesso, serrature elettroniche o terminali per la registrazione del tempo.

✅ Questo modulo può essere caricato direttamente nei vari stampi del lettore, e può essere utilizzato senza problemi con i microcontrollori Raspberry Pi & Co.

✅ Il modulo utilizza una tensione di 3,3 V. Può essere collegato e comunicare con qualsiasi scheda madre della CPU dell'utente attraverso diverse linee dell'interfaccia SPI; garantisce che il lavoro avvenga in maniera stabile ed affidabile.

✅ Questo prodotto include un E-Book che fornisce informazioni utili su come avviare il vostro progetto. Permette un'installazione rapida e fa risparmiare tempo durante il processo di configurazione. Include una serie di esempi di applicazioni, guide complete per l'installazione e librerie.

HiLetgo 2pcs RFID Kit - Mifare MFRC-522 RFID RF IC Card Sensor Module + S50 Blank Card + Key Ring for Arduino Raspberry Pi 8,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche The MF522-AN module design the circuit of card read by using the original Philips MFRC-522 chip.

Easy to use, low cost, and applicable to equipment development and card reader development etc.

Applicable for the user who need to design or manufacture the RF card terminal.

The module can be directly loaded into the various reader molds.

The module use a voltage of 3.3V, it can connected communication with user's any CPU mainboard through several lines of SPI interface, it can ensure stable and reliable work, and reader distance.

ICQUANZX PN532 NFC NXP RFID Modulo V3 Kit Near Field Communication Reader Kit Modulo I2C SPI HSU con S50 White Key Key Card per Arduino Raspberry Pi Smart Phone Android 10,99 € disponibile Controlla Su Amazon READ 40 La migliore 55 pollici del 2022 - Non acquistare una 55 pollici finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche Piccola dimensione e facile da integrare nel tuo progetto

Supporta I2C, SPI e HSU (High Speed UART), facili da cambiare tra queste modalità

Supporta lettura e scrittura RFID, comunicazione P2P con colleghi, NFC con telefono Android

Supporti lettore / scrittore RFID: schede Mifare 1k, 4k, Ultralight e DesFire; Schede ISO / IEC 14443-4 come CD97BX, CD light, Desfire, P5CN072 (SMX); Carte Jewel Innovision come la scheda IRT5001; Schede FeliCa come RCS_860 e RCS_854

Distanza di lettura fino a 5 cm ~ 7 cm

ARCELI 3 x RFID-RC-522 Mini Modulo(Nero), Modulo scheda di prossimità SPI IC a 13,56 MHz con lettore, chip e scheda compatibile con Arduino e Raspberry Pi 11,99 €

10,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Supporto di più tipi di schede: il modulo supporta vari tipi di schede passive, tra cui S50, S70 e Ultralight.

Elevata capacità di integrazione e basso consumo energetico: il modulo offre una comunicazione senza contatto a 13,56 MHz ed è ideale per contatori intelligenti e dispositivi portatili grazie al basso consumo energetico e alle dimensioni compatte.

Misure di alta precisione: Il modulo NFC consente una connessione wireless stabile e affidabile. Grazie alle interfacce SPI e I2C, il modulo è facile da usare e offre un campo di lettura fino a 7 cm.

Design elettrico: il modulo è molto efficiente nel funzionamento, con una tensione di esercizio di soli 3,3 V e un consumo di corrente di circa 20 mA in funzione e

Ecologico e durevole: il modulo è robusto e può funzionare a temperature estreme, da -25 a 85 gradi Celsius, e con un'umidità relativa compresa tra il 5% e il 95%. È la scelta ideale per tutti coloro che richiedono alta qualità e durata.

Freenove RFID Starter Kit V2.0 with Board V4 (Compatible with Arduino IDE), 267-Page Detailed Tutorial, 198 Items, 49 Projects 41,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 267-page detailed tutorial (including basic electronics and programming knowledge) -> The download link can be found on the product box. (No paper tutorial.)

198 common items -> All parts needed to complete the projects in the tutorial. No soldering required.

49 interesting projects -> Each project has circuit diagrams and verified code with detailed explanations.

Extra advanced projects -> Make virtual instruments (voltmeter, oscilloscope) and game consoles.

Get support -> Our technical support team is always ready to answer your questions.

Fasizi RDM6300 125Khz EM4100 RFID Reader Module UART Output Access Control System per Arduino 6,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il mini-modulo per lettore di schede da 125 kHz è progettato per la lettura di codici da 125 kHz compatibili con schede di sola lettura e di scrittura.

Può essere applicato in ufficio/sicurezza domestica, identificazione personale, controllo degli accessi, anti-falsificazione, giocattoli interattivi e sistemi di controllo della produzione, ecc.

Supporto antenna esterna. Distanza massima effettiva fino a 50 mm.

Tempo di decodifica inferiore a 100 ms. Interfaccia Uart.

Supporta EM4100 compatibile solo lettura o lettura/scrittura.

DollaTek RDM6300 Modulo Lettore RFID 125Khz EM4100 Modulo Controllo accessi Uscita UART per Arduino 8,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il mini-modulo lettore di schede 125KHz è progettato per leggere codici di etichette compatibili con schede 125KHz e schede di lettura / scrittura. Può essere applicato in sicurezza ufficio / casa, identificazione personale, controllo accessi, anti-contraffazione, giocattoli interattivi e sistemi di controllo della produzione, ecc.

Supporto antenna esterna Distanza massima effettiva fino a 50 mm.

Tempo di decodifica inferiore a 100 ms. Interfaccia desktop.

Supporta tag compatibili con EM4100 di sola lettura o tag di lettura / scrittura.

Design a piccoli contorni READ 40 La migliore notebook 1500 euro del 2022 - Non acquistare una notebook 1500 euro finché non leggi QUESTO!

ZkeeShop 5Pcs RFID Kit with Reader Sensor Module, Chip and Card Compatibe for Arduino and Raspberry Pi 16,99 € disponibile 2 new from 16,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Corrente: 13-26 mA / DC 3,3 V.

Corrente di riposo: 10 – 13 mA / DC 3,3 V

Corrente di riposo: < 80uA

Corrente di picco: < 30 mA

Frequenza: 13,56 MHz

AZDelivery TonUINO Set (Mp3 Player, AZ-ATmega328-Board, Kit RFID e 10 x 13,56 MHz RFID Card) compatibile con Arduino incluso un E-Book! 14,99 € disponibile 2 new from 14,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ AZ-ATmega328-Board con chipset ATmega328P con frequenza di clock 16 MHz e 32 KB di memoria flash (incl. 2 KB per bootloader); semplice collegamento al PC tramite convertitore CH340G-USB, subito pronto all'uso! Il AZ-ATmega328-Board AZDelivery AZ-ATmega328-Board viene fornito già saldato nel Tonuino Kit.

✅ AZDelivery Mini Mp3 Player supporta FAT16, FAT32 file system, supporto massimo 32G TF card, supporta 32G U hard disk, 64M byte NORFLASH.

✅ Il kit RFID RC522 assicura un'installazione più rapida attraverso le librerie già disponibili e l'interfaccia SPI.

✅ Set extra di 10 schede RFID con frequenza 13,56MHz si adatta perfettamente al nostro kit AZDelivery RFID Kit.

✅ Questo prodotto include un E-Book che fornisce informazioni utili su come avviare il vostro progetto. Permette un'installazione rapida e fa risparmiare tempo durante il processo di configurazione. Include una serie di esempi di applicazioni, guide complete per l'installazione e librerie.

Aideepen PN532 NFC NXP Modulo RFID V3 Kit Reader Lettore di Comunicazione Medio Campo I2C SPI HSU 15,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Supporta la lettura e la scrittura RFID, la comunicazione P2P con dispositivi identici, NFC con telefoni Android.

Supporta l'interfaccia I2C, SPI e HSU (High Speed UART), facile da cambiare tra le modalità, grazie ai due interruttori disponibili.

Fino a 5 cm a 7 cm di lettura interruttore di livello a bordo, standard 5 V TTL per I2C e UART, 3,3 V TTL SPI.

Piccole dimensioni e facile da inserire nel tuo progetto.

