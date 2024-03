Recensione “Deeper Well” di Kacey Musgraves: un album di stile di vita sano che non è Goop-core

Sentiti libero di sussultare un po' quando senti Kacey Musgraves ora cantare dei benefici olistici dei bagni di luna e dei braccialetti di giada, ma sappi che a differenza di altri recenti album pop che si dilettano nel benessere – “Solar Power” di Lorde, “Caprisongs” di FKA twigs, ” – Il nuovo disco del cantante, “Deeper Well”, se la cava completamente. Perché? Perché Musgraves è una star country che alla fine crede in Willie Nelson più che nell'astrologia, nei tarocchi o nel Goop. Sa che le più grandi canzoni country mai scritte hanno lo scopo di fornire risposte chiare alle spinose domande dell'esistenza. Fortunatamente per quelli di noi che pensano agli stili di vita sani come una visione spirituale per le persone con soldi, questi sono i tipi di canzoni che Musgraves vuole scrivere.

Il lavoro richiede onestà e, in “Deeper Well”, richiede alla Musgraves di adattare tutto ciò che ha imparato dal suo astrologo e dal suo terapista (che si spera non siano la stessa persona). “Il mio Saturno è tornato”, annuncia all'inizio dell'album. Traccia del titolo, spiegando come, otto anni dopo aver compiuto 27 anni, si è lentamente liberata da tutti coloro che nella sua orbita emanavano “energia oscura”. Tuttavia, il linguaggio stellato della cura di sé non distrae troppo. Questa è una canzone di rottura maestosa e liquida sulla resilienza e la chiusura, e Musgraves la canta con una meravigliosa piattezza che ne ha fatto la sua firma, come se stesse trasponendo in suono il paesaggio fisico del suo nativo Texas.

SU “Cena con amici“, dichiara il suo amore per il suo stato d'origine con un asterisco, elogia “il cielo lì, i cavalli e i cani, ma nessuna delle sue leggi”, e poi passa a qualcosa di più grande con “Architetto“, chiedendosi come Dio abbia progettato il favo nel palmo della sua mano. “Anche qualcosa di piccolo come una mela, è in qualche modo semplice e complesso”, canta. “Bello e meraviglioso, il design perfetto. Posso parlare con l'architetto? ” Mentre la chitarra acustica e il pianoforte suonano un valzer rilassante in sottofondo, Musgraves modula delicatamente il verso finale della canzone per mandarci tutti nel vuoto: “Lui è C'è un architetto? READ Mike Myers torna alla commedia multi-persona con la sua serie di quintetti The Pentaverate su Netflix

affilato. spiritoso. Solenne. Iscriviti alla newsletter di Style Memo.