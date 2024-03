Sixty Four è un bellissimo gioco di system design che rivela qualcosa di piuttosto oscuro

Non sono state molte le volte nella mia vita in cui mi sono chiesta se la sensazione che provo è qualcosa che provavano i magnati del petrolio al culmine del loro potere nell'Età dell'Oro.

Ma Sessantaquattro Mi hai portato lì. Non sono ancora sicuro di aver mai giocato a un gioco da $ 6 che mi abbia coinvolto così pienamente e allo stesso tempo mi sia sentito profondamente preoccupato per la natura dell'umanità.

sessantaquattro (Windows e Mac, su Steam) dura più di sette ore sui miei computer. Ma “correre” non è del tutto corretto. all'inizio Sessantaquattro, stai facendo clic attivamente, esegui l'aggiornamento e vedi cosa sta succedendo. Man mano che il gioco va avanti e scopri alcuni loop utili, puoi tecnicamente lasciarlo in esecuzione in background mentre fai altre cose, accedendo di tanto in tanto per alimentare la macchina o avviare una conversione. Scrivo “tecnicamente” perché anche se il gioco è in grado di funzionare in background, incurante dei bisogni umani di costruire, migliorare ed espandere, potresti non esserlo.

Cosa stai costruendo e perché? Dove sei? Non è chiaro. Sessantaquattro Inizia nello spazio bianco vuoto, utilizzando un unico dispositivo, il canale di estrazione. Spingetelo verso il basso e vedrete dei grossi cubi neri uscire dal terreno. Fai clic su questi cubi alcune volte e si divideranno in 64 cubi più piccoli, che alla fine esploderanno e si raccoglieranno nel tuo inventario. Con abbastanza cubi neri (charonite) nascosti, puoi costruire macchine che rendono più facile rompere i cubi e più veloce estrarli. Infine, puoi mantenere la pressione del tuo estrattore con una pompa a pressione e fare in modo che il “risonatore entropico” picchietti i cubi per te.

Il tuo compito va dal clicker del cubo al costruttore di sistemi fino all'ottimizzatore. Imposti macchine per fare cose, macchine che migliorano quelle altre macchine, macchine per alimentare quelle macchine che migliorano quelle altre macchine e macchine che ti aiutano a recuperare più risorse dalle macchine che butti via in seguito. Ad un certo punto, i blocchi coprono così tanto lo schermo che puoi costruire una torre radio che li trasforma in minuscole linee, che soffiano come lanugine di dente di leone dalla fonte al deposito.

Tutto ciò di cui ho bisogno è questo canale di estrazione. E questi tifosi per accelerarlo. Ventilatori, pompa a pressione e alcuni agenti destabilizzanti. Questo è tutto. PlaceSource

Ok, ok, potrei aver costruito altre cose, ma è solo perché le risorse sono cambiate. PlaceSource

La prospettiva isometrica forzata del gioco può essere un po' claustrofobica, ma puoi sbirciare le cose semplicemente premendo un pulsante. PlaceSource

Le risorse non vengono solo raccolte, ma spostate dal punto di origine all'inventario in alto a sinistra. È divertente da guardare. PlaceSource

La modalità notturna del gioco è perfetta, con ombreggiature sufficienti senza bloccare troppo gli oggetti. PlaceSource

Le risorse fluiscono a ritmi sorprendenti, con un bellissimo suono ritmato e caotico. Non c’è letteralmente alcun motivo per cui tu debba farlo, tranne il fatto che, in effetti, puoi farlo. Diventa più costoso creare un altro canale di estrazione, ma tu Possiede Perché Elmerine ti serve per eliminare gli ingorghi e le stazioni di pompaggio, e ora abbiamo scavato un sentiero oltre Elmerine. Sembra eccessivo solo se non sai quanto sia elegante il sistema che hai costruito e come funziona con il prossimo dispositivo Fino a Meglio.

Nel frattempo, il tuo amico continua a mandarti messaggi. Dovevi andare a casa loro, ma hai iniziato a giocare con queste macchine. Non riescono a trovare te, e i tuoi messaggi sul posizionamento delle pietre gialle all'interno delle macchine e su come usare il tasto “Q” per clonare o distruggere le macchine, li preoccupano. Gli ultimi messaggi inviati nel mio gioco riguardano le Gemme Infernali, che sono rari cubi verdi che appaiono molto in profondità in… qualunque cosa ne estraiamo. A questo punto, l’amico era più confuso dalla mia situazione che preoccupato. Puoi nascondere i messaggi degli amici in modo da avere più spazio per le cose importanti.

Dagli screenshot e dagli scorci nel trailer, puoi dare un'occhiata a come farlo Sessantaquattro Andrai oltre l'estrazione mineraria (là Video di commento degli sviluppatori(Ma non l'ho ancora visto.) Ho visto alcune cose, come i frutti cavi e la fissione. Il trailer suggerisce ai giocatori di “affrontare l'oscurità” e “trovare la luce”. Avrà un po' di visibilità? Forse, ma per me va bene.

Ogni nuovo oggetto è una meraviglia Sim City 3000– Un piccolo design dell'epoca, incluso una sorta di sistema di numerazione inspiegabile ma coerente per i tuoi dispositivi. La vista isometrica a volte può oscurare la vista, ma c'è un pulsante di trasparenza per aiutare e (come anche Classic Città Sim) È possibile effettuare scelte progettuali specifiche per risolvere questo problema, sfruttando le risorse per i dispositivi meno bisognosi. Mi piacciono i suoni emessi dal gioco, soprattutto quando l'impostazione è semiautomatica, ma ovviamente puoi disattivare l'audio. C'è anche un interruttore per la modalità notturna, che non inverte i colori in modo così drastico, ma ammorbidisce un po' lo sfondo bianco.

Aggiornamento: ora ho trascorso otto ore. Da quando ho iniziato a scrivere questo, ho passato un'altra ora ad alimentare le mie macchine. Mi servono solo 32 gemme infernali per alimentare l'iniettore di gemme infernali, che ne aumenta l'aspetto in blocchi. Una volta estratte 128 gemme infernali, posso far oscillare il condotto minerario, che mi riporta a Ilmerin e Qanetite, così posso alimentare i dispositivi più piccoli. Se non riesco a crescere, sono un fallimento e non possiamo realizzarlo.