Notizie Wildcats nel Regno Unito: Kentucky Basketball batte il Tennessee e conquista Carter Knox

BBN mattutino!

Che giornata è stata sabato per i Kentucky Wildcats.

Tutto è iniziato con i Wildcats che hanno registrato un'enorme vittoria in trasferta Volontari del Tennessee,

Si è conclusa con l'impegno dell'ala a 5 stelle Carter Knox, il fratello minore dell'ex stella dei Wildcats Kevin Knox.

È così che vinci il fine settimana.

Twitta oggi

Quest'anno è solo la quinta volta @KFCMBB Storia in cui i Wildcats hanno vinto vere partite su strada contro Auburn, Florida, Mississippi State, Tennessee e Vanderbilt, tutte nella stessa stagione. I quattro eventi precedenti sono così: – 2011-2012 (Campioni Nazionali) – 1997-1998 (Nazionale… – Corey Price (@coreyp08) 10 marzo 2024

Sono qui per questo.

Titoli

Pizer ha vinto l'argento con la carabina ad aria compressa e il Kentucky si è classificato quarto assoluto – UK Athletics

La matricola Braden Beiser ha continuato le sue impressionanti prestazioni vincendo la medaglia d'argento individuale con la carabina ad aria compressa mentre la squadra di fucilieri dell'Università del Kentucky ha completato la competizione ai Campionati di fucili NCAA 2024 al quarto posto assoluto. Gatti di ottima stagione!

Reeves, Sheppard guida il numero 15 del Kentucky, superando il numero 4 del Tennessee – Atletica leggera del Regno Unito

Antonio Reeves e Reed Shepard hanno segnato 27 punti ciascuno. Per Reeves, questa è stata la 19esima volta in questa stagione, e la settima partita consecutiva, in cui ha segnato almeno 20 punti.

Antonio Reeves ha perso 27 punti contro il Tennessee, la sua settima partita consecutiva da 20 punti – KSR

Antonio Reeves è il signor Coerenza del Kentucky. Sabato la guardia del quinto anno ha perso 27 punti contro il numero 4 del Tennessee.

Il round 7 mantiene imbattuta la numero 3 della LSU: UK Athletics

Numero 3 Tigri dell'LSU Sabato sera ha portato il suo inizio di stagione imbattuto al 21-0, segnando il via libera con due eliminazioni nella parte superiore del settimo per sconfiggere il numero 21 del Kentucky, 4-3.

Guarda: il momento in cui Carter Knox è diventato uno dei Kentucky Wildcats – KSR

Carter Knox è un gatto, che sceglie il Kentucky invece di Louisville, nel sud della Florida e l'élite extra sabato all'intervallo della partita di playoff dell'OTE.

Luke Brown vince la prima medaglia della carriera nel campionato NCAA – UK Athletics

Brown ha guadagnato la sua prima medaglia d'argento NCAA alla sua terza apparizione consecutiva ai Campionati Indoor NCAA dopo aver saltato un punteggio di 54'10.75″/16.73 m al suo secondo tentativo.

Lo scout Carter Knox e il suo attacco al Kentucky – I gatti si fermano

Cosa porterà con sé Carter Knox nel programma del Kentucky che potrebbe apparire molto diverso la prossima stagione?

Camila Cardoso centra il primo homer selvaggio di March Madness per mantenere imbattute le donne della Carolina del Sud – SBNation.com

Il centro della Carolina del Sud non aveva mai realizzato una tripla finché non ha colpito un cicalino per stordire il Tennessee. Cosa stavano facendo i Vols in difesa???

Kyle Filipowski di Duke ha commesso fallo su un giocatore UNC per gioco sporco intenzionale – SBNation.com

Lo spirito di Grayson Allen ha costretto Kyle Filipowski ad armeggiare palesemente con un giocatore della Carolina del Nord.

La Carolina del Nord mette a tacere Duke per vincere il titolo ACC a titolo definitivo – ESPN

Cormac Ryan ha messo a tacere i Cameron Crazies con 31 punti mentre il numero 7 della Carolina del Nord ha battuto il numero 9 Duke 84-79 aggiudicandosi a titolo definitivo il titolo della stagione regolare ACC.

Tutti nello sport universitario devono opporsi alle leggi anti-DEI in Florida, Alabama – SBNation.com

Emmitt Smith ha criticato il disegno di legge anti-DEI della Florida. È necessario che altri si uniscano.

Houston conquista il titolo Big 12 a titolo definitivo, poi batte il Kansas di 30 – ESPN

Sabato, Houston, al primo posto, ha battuto il Kansas di 30 punti, poche ore dopo aver perso contro il numero 6 Iowa Ha dato ai Cougars il titolo Big 12 della stagione regolare.

Hunter Dickinson del Kansas si lussa una spalla, è pronto per una risonanza magnetica – ESPN

Il centro del Kansas Hunter Dickenson ha subito una lussazione alla spalla destra nella sconfitta di sabato contro Houston e sarà sottoposto a una risonanza magnetica quando la squadra tornerà a Lawrence, secondo l'allenatore Bill Self.

Chris Jones dei Chiefs mantiene un contratto quinquennale con uno stipendio record e 95 milioni di dollari garantiti – Yahoo Sports

Jones ne ha tre energia Suona come un eccezionale guardalinee difensivo.

L'allenatore di basket del college trasforma il peggior lavoro da allenatore in una schiacciata a Salkehatchie – New York Times

Il Salkehatchie della Carolina del Sud non aveva budget, giocatori né acqua corrente negli spogliatoi quando arrivò Matt Lynch.

Una famiglia scopre 8 enormi impronte di dinosauro mentre cammina su una spiaggia erosa – GNN

Una famiglia stava passeggiando lungo una spiaggia erosa al tramonto quando ha scoperto una serie di otto enormi impronte di dinosauro.

Un bambino completamente paralizzato da una rara tossina è stato salvato dopo che è stata trovata una cura a 5.000 miglia di distanza – GNN

Un bambino completamente paralizzato dopo la diagnosi di intossicazione alimentare è stato salvato da una cura trovata a migliaia di chilometri di distanza negli Stati Uniti.