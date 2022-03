Gemelli ingaggiano Carlos Correa

Con una mossa incredibile, i gemelli hanno deciso di ingaggiare il miglior free agent sul mercato, Shortstop Carlos Correarapporti di Mark Berman del Fox 26 di Houston (Collegamento Twitter). Invece del massiccio accordo a lungo termine che Correa stava cercando, firmerà invece un contratto triennale da 105,3 milioni di dollari con clausole di cancellazione dopo la prima e la seconda stagione del contratto. Jeff Bassan di ESPN Aggiungere Il contratto paga 35,1 milioni di dollari equamente distribuiti ogni anno. La Corea è rappresentata da Boras Corporation.

I Twins danno a Correa il secondo valore medio annuo più alto di qualsiasi giocatore nella storia della MLB, dietro l’AAV di soli $ 36 milioni in Mike TrotaPer un decennio, il suo contratto da 360 milioni di dollari con gli Angels è stato esteso e ha superato di poco il contratto da 35 milioni di dollari di AAV Antonio RendonPer sette anni con gli angeli. Questa mossa significa anche le scelte n. 1 e n. 2 del draft 2012, Corea e Byron BuxtonOra saranno compagni di squadra almeno per la stagione 2022.

Quando si perde il resto di Josh DonaldsonUn contratto commerciale con gli Yankees, Minnesota, è stato immediatamente collegato allo Shortstop Free Agent Program La storia di Trevor. Invece, più di $ 40 milioni risparmiati in quell’affare Donaldson saranno riassegnati a Correa, la cui garanzia è di soli $ 105,3 milioni. Joe Mawr Per il più grande franchise nella storia dei gemelli. Correa ha rifiutato un’offerta di qualificazione degli Astros alla fine della stagione, il che significa che i Twins, il beneficiario della compartecipazione alle entrate, avrebbero perso la loro terza scelta più alta nel draft di quest’anno per ingaggiarlo. Questa sarebbe la loro scelta nel Round B della Bilancia competitiva, che dovrebbe cadere a metà degli anni ’60. Nel frattempo, gli Astros riceveranno una selezione compensativa alla fine del round di equilibrio competitivo B, che di solito cade all’inizio degli anni ’70.

La rinuncia all’accordo fornisce alla Corea la rete assicurativa definitiva; Se rimarrà in salute nel 2022 e produrrà vicino ai suoi livelli nel 2021 o nel 2019, quasi sicuramente tornerà sul mercato alla ricerca di qualcosa sulla falsariga dell’accordo decennale che aveva inizialmente cercato. Se subisce un notevole infortunio o subisce un inaspettato calo del piatto, avrà altri $ 35,1 milioni di stipendio ad attenderlo nel 2023 con le stesse possibilità di ritiro nella stagione 2023-24.

Il 27enne Correa, un battitore in carriera .277/ .356/ .481 che ha tagliato .279/ .366/ .485 con 26 Homer in 640 partite la scorsa stagione, servirà come punto focale nella formazione dei Twins che è ancorato anche da Buxton e 2a primaria Jorge Polano. È stato un battitore medio o migliore in ogni stagione della sua carriera in Big League, fatta eccezione per la breve campagna del 2020, ed è stato collegato a 20 o più run in cinque delle sue sei stagioni complete a livello di MLB. Correa ha il 10,8% e il 20,5% delle sue presenze in board da quando ha debuttato come debuttante a 20 anni, compresi i massimi voti in carriera rispettivamente con l’11,7% e il 18,1% la scorsa stagione.

Come con qualsiasi Astro per lungo tempo, Correa ha una reputazione relativamente offuscata derivante dallo scandalo del furto di segnali di Houston del 2017, ma lo scorso inverno George Springer ha dimostrato che il mercato continuerà a pagare prezzi premium a questi giocatori, a condizione che rimangano produttivi negli anni successivi . Correa serve solo come ulteriore prova di questo fatto. E proprio come Springer è stato accolto dai fan di Toronto, Correa sarà sicuramente ben accolto in Minnesota purché produca un’uniforme per i gemelli.

Come Buxton, Correa ha avuto alcuni problemi di durabilità, raggiungendo solo due volte le 500 presenze nella sua carriera. Tuttavia, ha giocato 148 partite nella scorsa stagione e 58 su 60 durante la breve stagione 2020. Correa aveva risieduto brevemente nell’elenco del Covid-19 durante l’estate del 2021, ma non era stato nell’elenco da quando aveva subito una frattura alla costola nel giugno 2019. Un altro infortunio notevole che ha subito nella sua carriera, uno strappo ai legamenti del pollice, è arrivato nel 2017 e non ha avuto effetti duraturi significativi.

Correa approfondisce solo la formazione profonda del Minnesota in termini di talento, ma manca anche di coerenza. Chiunque Miguel SanoE il Max Keplero E il Gary Sanchez Hanno avuto 30 stagioni in passato, ma negli ultimi anni si sono scontrati e hanno avuto spettacoli di montagne russe sul tabellone. base del terzo uomo Jiu Orchilache è stato acquisito insieme a Sanchez nell’accordo con Donaldson, cercherà anche un rimbalzo ai livelli del 2019-20 (.310/.358/.523) dopo aver affrontato problemi di salute nel 2021.

Nel frattempo, ex potenziali clienti senior Alex Kirillov E il Trevor Larnach Hanno ottimi soffitti offensivi ma hanno giocato per infortuni nella loro prima apparizione completa nel 2021. Kirillov, in particolare, ha giocato per un tendine del polso strappato prima di subire un intervento chirurgico alla fine della stagione. probabilità più alta José Mirandache la scorsa stagione ha pubblicato numeri di videogiochi tra Doppia A e Tripla A (.344/.401/.572), dovrebbe fare il suo debutto nel 2022 e potrebbe vedere il tempo in terza base e/o battitore designato.

Tutto ciò significa che in Minnesota esiste una formazione massiccia, anche se avrà bisogno di alcune cose per romperla nel modo giusto. Sul lato difensivo delle cose, Correa regala ai gemelli un paio di vincitori di Platinum Glove, unendosi a Buxton a tale riguardo. Con difensori di qualità come Kepler e Urcella e il giovane catcher Ryan Jeffers che occupano anche punti chiave sul Diamond, i Twins dovrebbero avere una forte squadra difensiva in generale. I gemelli si sono già classificati al 12° posto nelle posizioni principali in entrambi i turni difensivi salvati e sopra la media nel 2021, e la Corea dovrebbe aumentare entrambi i voti.

Le domande più grandi, tuttavia, sono incentrate sulla miscela della squadra che inizia con la rotazione. dopo la ricarica José Perios Ai Blue Jays prima della scadenza commerciale del 2021 e guarda il tuo bravo amico eri domestica Subito dopo aver subito l’intervento chirurgico di Tommy John, i gemelli sono entrati in inverno e hanno bisogno di almeno tre matricole esperte da accoppiare con i più piccoli. Joe Ryan E il Billy Uber. Non hanno ancora raggiunto questo obiettivo. acquisizione Sony Grey dei Reds ha dato loro un notevole miglioramento, lanciando i dadi su a Dylan Bundy Il rinculo prima della chiusura era un movimento abbastanza ragionevole nel vuoto. Tuttavia, i gemelli sono disoccupati nella prima parte della stagione e ora devono affrontare una rotazione ancora inesistente e un mercato free agent ampiamente scelto.

I gemelli sono stati collegati ai principianti nell’atletica leggera Shawn Mente E il Frankie Montas, ma se ciò dovesse fallire, il capo delle operazioni di baseball Derek Valvey e il direttore generale Thad Levine dovranno esaminare alcune opzioni creative e fuori dal campo, soprattutto ora che hanno fatto tutto nella stagione 2022 con questo accordo con la Corea. Il Minnesota ha una serie di possibilità per lanciare ai margini dei principali tornei, ma la Corea è una chiara mossa vincente ora che richiede una fortificazione extra sia nello spin che nel toro.

Non è chiaro quanta latitudine Falvey e Levine avranno per aumentare ulteriormente il libro paga che, con l’aggiunta di Correa, ora si attesta a $ 128,5 milioni, a pochi milioni di dollari dall’area del registro di franchising. Il front office ha ripetutamente parlato del sostegno alla proprietà per aumentare le buste paga secondo necessità in passato, tuttavia, e la scioccante aggiunta della Corea sembra supportare l’idea che ci sia più spazio per portare i livelli di spesa della squadra a nuovi livelli, almeno nella fase successiva. Poche stagioni.

L’accordo di Correa è ottimo su diversi livelli, non ultimo perché è la prima volta nella memoria recente che il consenso del free agent n. 1 del mercato si è concentrato su un accordo a breve termine con il potenziale per un ritorno anticipato sul mercato. All’inizio della stagione, il consenso comune era che i rivali degli Yankees e della nuova squadra coreana, i Tigers, sarebbero stati i principali offerenti per i suoi servizi. Gli Yankees non hanno rinunciato al mercato per gli short stop completamente sviluppati (nonostante l’ovvia necessità), ma in sostanza hanno aperto la strada ai Twins per fare questo accordo quando hanno rilevato il resto del contratto di Donaldson. Nel frattempo, la famiglia Tiger ha offerto alla Corea un accordo decennale da 275 milioni di dollari con tre clausole di rinuncia, anche se presumibilmente non è così presto nel contratto come l’offerta su cui Correa alla fine si è accordata.

I detrattori avversi al rischio vedranno la Corea piombare sulla garanzia più grande, ma con una grande stagione, la Corea entrerà ancora una volta nel mercato alla ricerca di un accordo da $ 300 milioni e dopo aver già guadagnato $ 35,1 milioni nel 2022. Se arrivasse anche a $ 240 milioni in un contratto pluriennale il prossimo inverno, prima della sua stagione di 28 anni, o un contratto da $ 205 milioni dopo la rinuncia nel 2023, sarebbe uscito per l’intera manovra.

Anche se Correa giocherà inaspettatamente tutte e tre le stagioni in Minnesota in questo accordo, tornerà al mercato aperto prima di una stagione di 30 anni e avrà bisogno di precisare quali potrebbero essere $ 170 milioni per lo spettacolo di Detroit più segnalato. È chiaro che Correa probabilmente soffrirà, si infortunerà o non raggiungerà mai lo stesso tetto di guadagni, ma è noto per essere un giocatore molto fiducioso, una mentalità confermata da un accordo di questa natura.

L’attuale Astros ha offerto a Correa cinque anni per un totale di $ 160 milioni prima della chiusura, e all’inizio della settimana si diceva che stesse preparando un nuovo spettacolo per la sua star di lunga data. Non è ancora chiaro cosa alla fine abbia offerto Houston, ma la loro offerta iniziale non includeva alcuna disposizione di cancellazione. Se la nuova offerta fosse seguita allo stesso modo, era probabile che Correa avesse semplicemente sentito che per accettare un accordo a breve termine rispetto all’accordo decennale che aveva inizialmente cercato, avrebbe avuto bisogno di una possibilità per prendere un’altra pozione gratuitamente -Agente mela prima piuttosto che dopo.

I futuri viaggi della Corea al mercato dipendono da come finiranno le stagioni 2022 e forse 2023, ma non importa quando tornerà in free agency, lo farà con qualche merito. Innanzitutto, non sarà uno dei cinque pit stop di alta qualità sul mercato, come è stato quest’anno. mix di corea, storia, Cory SeegerE il Marco Simin E il Javier Baez È considerata forse la più grande raccolta di brevi fermate proxy gratuite nella storia. La natura talentuosa di quel gruppo ha sempre creato la possibilità di un gioco di sedie musicali che ne lasciava uno senza il contratto che cercava, ma pochi si sarebbero aspettati che Correa prendesse un contratto a breve termine.

Se la Corea torna sul mercato il prossimo inverno, lo farà fianco a fianco Tria TurnerE il Dansby Swanson e forse Xander Bogarts, che può recedere dagli ultimi tre anni del suo contratto e la somma di $ 60 milioni. Tuttavia, le carenze difensive di Bogart sono state sempre più messe al microscopio negli ultimi anni e Swanson non si è mai esibito a livello della Corea né in attacco né in difesa. Turner e la Corea hanno certamente il potenziale per essere considerate 1-A e 1-B nel mercato del prossimo anno, ma l’età è dalla parte della Corea; È più giovane di Turner di più di un anno. Inoltre, dal momento che la Corea ha ricevuto un’offerta qualificante questo inverno, ora è permanentemente non idonea per una seconda offerta. Il sistema di offerta di qualificazione può essere completamente scartato – questo dipende dalle negoziazioni che circondano una bozza internazionale – ma Correa è per sempre esente dal compenso per la selezione della bozza, a prescindere.

Un altro elemento del contratto da considerare è la componente di agenzia in esso contenuta. Correa ha fatto girare la testa nominando l’agenzia di talenti di Hollywood William Morris Endeavour a rappresentarlo nel settembre 2019. WME lo ha rappresentato a metà di questa chiusura della MLB fuori stagione, ma Correa ha assunto Boras per rappresentarlo il 18 gennaio. Il motivo del passaggio, ma il cambio di rappresentanza significava che gli ex clienti di Correa avrebbero potuto citare in giudizio il comitato dal suo contratto finale. Quando la Corea tornerà sul mercato, che sia dopo il 2022, dopo il 2023 o dopo il 2024, la sua nuova rappresentanza governerà l’intero comitato.

Dal punto di vista del puro baseball, il decennio è una vittoria per la Corea e i Twins. Correa può rivendicare una storia di stipendio nominale – il valore annuale più grande per un giocatore – e ricevere un enorme stipendio annuale pur mantenendo la possibilità di tornare in anticipo a una free agency indipendentemente dal fatto che abbia 28 anni, 29 anni o 30 anni.

Nel frattempo, i gemelli hanno reso disponibile sul mercato la loro più grande promozione, riportandoli nella conversazione nell’American Central League. Non sarebbero considerati favoriti senza un aiuto extra nel lancio, ma Correa fornisce comunque un drastico miglioramento su entrambi i lati della palla. La quantità di aggiornamenti promozionali che i gemelli hanno nella manica determinerà il loro destino nel 2022, ma se il loro accordo apocalittico con la Corea è indicativo, sono tutt’altro che finiti di migliorare questo elenco.