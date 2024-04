La Final Four della UConn decolla per Phoenix dopo che problemi aerei hanno causato ritardi

STORRS, Connecticut (AP) – Il campione nazionale in carica UConn ha avuto difficoltà a iniziare il suo cammino verso Gli ultimi quattro.

Gli Huskies sono finalmente decollati dall'aeroporto internazionale di Bradley vicino a Hartford intorno all'1:30 EST di giovedì dopo che l'aereo avrebbero dovuto avere problemi meccanici per raggiungere la costa orientale. Dopo il volo di cinque ore, la squadra avrebbe dovuto arrivare all'aeroporto internazionale Sky Harbor di Phoenix intorno alle 3:30 EST.

La partenza del volo era originariamente prevista mercoledì intorno alle 18:00 EDT, ma un problema meccanico ha impedito all'aereo che avrebbe dovuto utilizzare di arrivare a Bradley, ha detto la scuola.

La NCAA ha affermato in una nota di aver collaborato con UConn e una società di charter per sviluppare diverse alternative.

“Siamo molto delusi dal fatto che UConn arriverà più tardi del previsto ed è un peccato che l'esperienza di viaggio della squadra sia stata influenzata”, ha affermato la NCAA.

L'organizzazione ha detto che si aspettava che il volo in ritardo partisse alle 23:30 EST, ma all'1 di notte l'allenatore Dan Hurley ha parlato ai social media. Per dire che l'aereo non è decollato.

I problemi di viaggio sono stati segnalati per la prima volta da CBS Sports, che è stata informata del problema dall'allenatore Dan Hurley.

Gli Huskies non sono saliti su un aereo dalla partita con Marquette del 6 marzo, quando hanno dovuto trascorrere un giorno in più a Milwaukee a causa della cancellazione del volo.

Gli Huskies hanno preso gli autobus per il Big East Tournament a Manhattan, i primi due round del torneo NCAA a Brooklyn e l'East Regional a Boston.

La testa di serie numero 1 UConn (35-3) giocherà sabato sera con la quarta testa di serie Alabama (25-11).

___

Staffa AP March Madness: https://apnews.com/hub/ncaa-mens-bracket E copertura: https://apnews.com/hub/march-madness