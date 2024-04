Terremoto a Taiwan: dalla montagna sono piovute rocce come proiettili – sopravvissuto

Di Robert Wingfield Hayes e Kelly Ng

A Hualien e Singapore

4 aprile 2024, 01:26 GMT Aggiornato 1 ora fa

I soccorritori a Taiwan stanno lavorando per liberare circa 100 persone ancora intrappolate, un giorno dopo che l’isola è stata colpita dal peggior terremoto degli ultimi 25 anni.

Un sopravvissuto racconta come le scosse provocarono frane “come proiettili” intorno alla miniera di carbone dove lavorava.

Un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito un'area vicino alla contea orientale di Hualien, uccidendo nove persone e ferendone più di mille.

Alcune persone rimaste bloccate nei tunnel e nei pressi di un parco nazionale sono state salvate da elicotteri, ma 34 di loro risultano ancora disperse.

Rapporti locali affermano che le scorte di cibo sono state lanciate per via aerea a decine di persone intrappolate in queste aree.

“Dalla montagna hanno iniziato a piovere rocce come proiettili e non avevamo nessun posto dove scappare, quindi tutti sono corsi accanto a sacchi di sabbia per ripararsi”, ha detto il sopravvissuto, identificato solo come Zhou, alla Central News Agency di Taiwan.

Tre dei nove morti erano escursionisti sul sentiero che porta al Parco Nazionale Taroko, che prende il nome da una gola appena fuori dalla città di Hualien.

Nella città di Hualien, capoluogo della provincia dove si è verificato il terremoto, i soccorsi stanno procedendo rapidamente, con gli operatori che utilizzano escavatori e altre attrezzature pesanti per demolire molti edifici danneggiati.

Giovedì mattina, la BBC ha anche visto gli operatori umanitari rimuovere enormi massi – grandi come automobili – che erano caduti vicino ai binari ferroviari in modo che i servizi ferroviari regolari potessero funzionare di nuovo.

Stanno anche utilizzando grandi quantità di ghiaia e rocce per sostenere un edificio di 10 piani noto come Uranus Building, che è stato inclinato dopo il terremoto, per evitare che crolli in caso di un'altra scossa di assestamento.

Rapporti locali affermano che un'insegnante è morta nell'edificio quando è tornata per salvare il suo gatto.

Commenta la foto, L'edificio Urano in mattoni rossi è mostrato inclinato in modo precario

Hsu Chiu Yue, che stava lavorando di fronte all'edificio Uranus quando è crollato, ha detto alla BBC: “L'edificio tremava così tanto che potevo a malapena camminare. Ero davvero spaventato. Mi sentivo come se le mie gambe fossero così deboli che non potevo più controllarle”. me stesso. Grazie ai miei colleghi, mi hanno anche trascinato.” Possiamo uscire.”

“C'era molta polvere che entrava nell'edificio in cui vivevamo mentre uscivamo… [later] “Mi sono reso conto che proveniva dall'edificio dall'altra parte della strada che era parzialmente crollato”, ha detto il 50enne.

Un'altra residente di Hualien ha raccontato come il terremoto avesse gettato la sua casa nel caos.

“Mi stavo alzando dal letto quando una gruccia e un cassettone basso sono caduti”, ha detto Ocean Tsai alla BBC China.

“La situazione è diventata più forte e ho iniziato a preoccuparmi per le nostre cose a casa. Fortunatamente, a parte il ribaltamento della moto, il danno è stato minimo.”

Il terremoto, che si è verificato a 18 chilometri (11 miglia) a sud della città di Hualien, è stato seguito da più di 200 scosse di assestamento, dozzine delle quali hanno raggiunto una magnitudo di almeno 6,5 o più, ostacolando le operazioni di ricerca e soccorso. Le autorità taiwanesi si aspettano altre scosse di assestamento nei prossimi giorni.

Le immagini mostrano come la strada è crollata fuori dal tunnel Qingshui a Hualien, una delle tante strade tortuose che corrono lungo la costa rocciosa di Hualien.

Percorsi come Qingshui sono molto popolari tra i turisti per la loro vista mozzafiato dalle montagne attraverso l'Oceano Pacifico. Ma sono anche noti per essere pericolosi, anche a causa del rischio di frane.

A nord, anche la capitale Taipei ha tremato violentemente, con filmati che mostrano edifici distrutti e persone evacuate. Le stazioni televisive locali trasmettono filmati di veicoli distrutti e negozi nel caos.

“Il terremoto è vicino al suolo ed è superficiale. È stato avvertito dalla popolazione di Taiwan e dalle isole al largo di tutto il territorio. È il più forte degli ultimi 25 anni”, ha detto mercoledì Wu Xinfu, direttore del Centro sismico di Taipei. .

Interruzioni di corrente e interruzioni di Internet sono state segnalate in tutta l'isola.

Mercoledì il terremoto ha anche attivato l'allerta tsunami per le vicine isole giapponesi e filippine, ma tali allerte sono state successivamente declassate.

Sebbene Taiwan abbia una storia di terremoti, la gente del posto e gli stranieri che vivono a Taipei da anni affermano che questo è il terremoto più forte a cui hanno assistito negli ultimi decenni.

L'ultimo grande terremoto, di magnitudo 7,6, si è verificato nel settembre 1999, uccidendo 2.400 persone e distruggendo 5.000 edifici.