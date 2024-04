Lo sforzo sostenuto da Donald Trump affinché il Nebraska adotti un sistema “chi vince prende tutto” nelle elezioni presidenziali di novembre ha vacillato mercoledì poiché i legislatori statali hanno respinto una risoluzione procedurale che avrebbe messo il disegno di legge in votazione.

La legislatura statale controllata dai repubblicani ha respinto la mozione procedurale con un voto di 36 contro otto, bloccando quella che un senatore statale del GOP ha descritto come “l'ultima possibilità di vincere questa sessione”.

Se il disegno di legge fosse approvato, tutti i voti del collegio elettorale del Nebraska sarebbero andati a Trump dopo le elezioni di novembre. Al contrario, Trump ha ottenuto solo quattro voti nel 2020, con Biden che è arrivato quinto nel 2° distretto congressuale del Nebraska.

Il voto procedurale è stato proposto dalla senatrice dello stato del GOP Julie Slama, che ha suggerito che potrebbe portare a un voto per far passare il Nebraska a un sistema di vittoria delle elezioni presidenziali, attualmente in vigore in 48 stati.

Parlando pochi istanti prima del voto, Slama ha detto: “Non commettere errori, un voto su una mozione per annullare la presidenza è il tuo voto per essere il vincitore prende tutto.

“Scopriremo la tua posizione. Non puoi nascondere il fatto che questo è solo un voto procedurale. Verrai chiamato per quello che è. Lo stato sta guardando. Il paese sta guardando.”

Questa è una storia dirompente. Altro da seguire.

Donald Trump è intervenuto durante una manifestazione a Green Bay, nel Wisconsin, all'inizio di questa settimana. Trump ha espresso sostegno a un sistema “chi vince prende tutto” in Nebraska nelle elezioni presidenziali di novembre.

Donald Trump è intervenuto durante una manifestazione a Green Bay, nel Wisconsin, all'inizio di questa settimana. Trump ha espresso sostegno a un sistema “chi vince prende tutto” in Nebraska nelle elezioni presidenziali di novembre.

Foto di Scott Olson/Getty Images