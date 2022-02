D.C. ridurrà la domanda di vaccino contro il virus corona per entrare nelle imprese

Bowser ha affermato che le maschere sono ancora necessarie in alcuni ambienti affollati, come scuole, trasporti pubblici e rifugi di emergenza. Il governo DC, gli operatori sanitari e gli operatori sanitari dovranno ancora vaccinare quei lavoratori.

La decisione di Bowser di porre fine al decreto arriva in mezzo a crescenti pressioni economiche e politiche sui leader regionali. Allentare i controlli delle infezioni; Altri stati e città hanno allentato le regole di mascheramento all’interno o nelle scuole nell’ultima settimana. Bowser, che entra in carica per la terza volta quest’anno, ha ripetutamente affermato che la città faciliterà l’emanazione e il controllo sul corso del virus, mentre i funzionari della città stanno valutando come bilanciare la sicurezza dei residenti con il desiderio di tornare alla normalità. .

Rivista settimanale distrettuale Corona virus Il tasso di casi per 100.000 residenti era di circa 253 venerdì; Quando Bowser annunciò per la prima volta la necessità del vaccino poco prima di Natale, erano 1.300 ogni 100.000 residenti. La DC, con tutti gli altri stati del paese, definisce i centri di prevenzione e controllo delle malattie come “alta” diffusione – o il tasso settimanale di casi è superiore a 100.

Anche le giurisdizioni vicine riducono i controlli sulle epidemie. Il governatore Larry Hogan (R) ha annunciato lunedì che le maschere non saranno più necessarie negli edifici statali del Maryland dalla prossima settimana. Hogan ha affermato che le misurazioni sanitarie dello stato garantiscono un cambiamento, con i ricoveri ospedalieri in calo del 78% rispetto al picco del mese scorso.

La mossa segue le pressioni dei funzionari della scuola la scorsa settimana per far cadere la maschera di Hogan in classe.