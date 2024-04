I Cowboys, i Giants e gli Eagles sono potenziali opzioni per Bill Belichick nel 2025

Si suppone che Bill Belichick abbia intenzione di allenare di nuovo nel 2025. #LongRead Wednesday da ESPN.com Identificato la differenza Secondo quanto riferito, sarebbe interessato ad allenare.

Sono le tre squadre che molti hanno già indicato come potenziali destinazioni: Cowboys, Eagles e Giants.

Il proprietario e direttore generale dei Cowboys Jerry Jones ha già parlato pubblicamente della possibilità di lavorare con Belichick. È qualcosa che sarebbe potuto accadere nel 2024, se Jones fosse stato disposto a pagare l'attuale allenatore Mike McCarthy per non lavorare con i Cowboys nell'ultimo anno del suo contratto.

I cowboy sono i più logici. È qui che Belichick può dire che intende pienamente essere solo l'allenatore e mantenerlo, poiché il front office e la proprietà sono la stessa cosa.

I Giants diventano un'opzione interessante, se il co-proprietario John Mara è disposto a cedere il franchise a Belichick. Il suo nome è emerso come una potenziale opzione per i Giants in passato, in particolare quando era arrabbiato per la risoluzione della questione Brady-Garoppolo. Ha anche vinto un paio di Super Bowls come coordinatore difensivo con i Giants.

Se gli Eagles avevano intenzione di farlo, perché non lo hanno fatto nel 2024? Questo articolo di ESPN.com discute il potenziale interesse di Filadelfia per Belichick in sostituzione di Nick Sirianni. Secondo quanto riferito, la preoccupazione era che dopo Belichick, gli Eagles avrebbero dovuto ricominciare da capo dopo la sua partenza.

“Chi lo sostituirà?” Una fonte anonima con conoscenza diretta del pensiero degli Eagles ha detto a ESPN. “Non aveva una buona esperienza nello sviluppo degli allenatori. Avevano paura che cambiasse tutto e tutti, e… [then] Inizierai di nuovo da zero. Non ha chiesto questi cambiamenti, ma sentivano che se lo avessimo assunto, avremmo dovuto dargli tutto e avere fiducia in come lo avrebbe fatto.

Quindi, onestamente, le squadre da tenere d'occhio sono i Cowboys e forse i Giants. Se nulla di tutto ciò accadrà, potrebbe essere nuovamente congelato nel 2025. Il che potrebbe significare che sarà congelato per sempre.