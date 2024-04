I più grandi rettili marini mai trovati possono competere con le dimensioni delle balene blu

Le balene blu sono le creature più grandi mai vissute sulla Terra. Raggiungendo una lunghezza massima di circa 30 metri e pesando circa 200 tonnellate, sono i campioni di tutti i tempi dei pesi massimi del regno animale.

Ora, mentre scavavano su una spiaggia nel Somerset, nel Regno Unito, un team di paleontologi britannici ha trovato i resti di un ittiosauro, un rettile marino che potrebbe far concorrenza alle balene. Il dottor Dean Lomax, paleontologo dell’Università di Manchester che ha condotto lo studio, ha dichiarato: “È davvero straordinario pensare che ittiosauri giganteschi delle dimensioni di una balenottera azzurra nuotassero negli oceani intorno al Regno Unito durante il Triassico.

Ossa mascellari giganti

Gli ittiosauri furono trovati nei mari durante gran parte dell'era mesozoica, apparendo 250 milioni di anni fa. Avevano quattro arti simili a pagaie, pinne caudali verticali che si estendevano verso il basso nella maggior parte delle specie, e generalmente sembravano grandi delfini rettili con mascelle strette e allungate piene di denti. Alcuni di loro erano davvero enormi. Il più grande scheletro di ittiosauro fino ad oggi è stato trovato nella Columbia Britannica, in Canada, misurava 21 metri di lunghezza e apparteneva a un ittiosauro particolarmente massiccio chiamato Schonisaurus sikanensis. Ma sembra che potrebbero diventare ancora più grandi.

Ciò che la squadra di Lomax ha trovato nel Somerset era un osso rettangolare, lungo e ricurvo che tutti i rettili hanno nella parte superiore della mascella inferiore, dietro i denti. La lunghezza dell'osso è di 2,3 metri, rispetto all'osso rettangolare trovato in Schonisaurus sikanensis Lo scheletro era più grande del 25%. Usando una scala semplice e assumendo le stesse dimensioni corporee, il team di Lomax ha stimato che le dimensioni di questo ittiosauro appena scoperto fossero comprese tra 22 e 26 metri, rendendolo il più grande rettile marino mai esistito. Ma c'era qualcos'altro.

Esaminando la forma rettangolare, il team non ha trovato segni del sistema di fondazione esterno (EFS), che è una striscia di tessuto che si trova nel guscio esterno dell'osso. La sua formazione rappresenta un rallentamento della crescita ossea, indicando la maturazione scheletrica. In altre parole, l’ittiosauro gigante era probabilmente giovane e ancora in crescita quando morì.

Correzione del passato

Nel 1846, cinque grandi ossa furono trovate sulla Aust Cliff vicino a Bristol, nel sud-ovest dell'Inghilterra. Scavati dalla formazione rocciosa del Triassico superiore, sono stati chiamati “asta ossea di arti di dinosauro” e sono esposti al Museo di Bristol, dove uno di essi fu distrutto dai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale.

Ma nel 2005, Peter M. Galton, un paleontologo britannico che allora lavorava presso l'Università di Bridgeport, notò qualcosa di strano in una delle ossa rimanenti dell'Aust Cliff. Lo ha descritto come “Forame insolito” Ha suggerito che fosse un corridoio di alimentazione. Studi successivi continuarono generalmente ad attribuire queste ossa ai dinosauri, ma indicarono cose del genere Microstruttura insolita Era difficile da spiegare.

Secondo Lomax, tutta questa confusione era dovuta al fatto che le ossa di Aust Cliff non appartenevano ai dinosauri e non erano parti di arti. Ha notato che la forma, la forma e la microstruttura del foro nutritivo corrispondono all'osso di ittiosauro trovato nel Somerset. La differenza era che l’EFS – un indicatore di osso maturo – era presente sulle ossa di Aust Cliff. Se Lomax ha ragione ed erano effettivamente parti della forma periferica dell'ittiosauro, allora appartengono a un individuo adulto.

Utilizzando la stessa tecnica di dimensionamento applicata alla balena oblunga del Somerset, Lomax ha stimato che questo individuo in via di sviluppo fosse lungo più di 30 metri, leggermente più grande della più grande balenottera azzurra confermata.

L’estinzione incombe

“È probabile che gli ittiosauri del tardo Triassico abbiano raggiunto i limiti biologici conosciuti dei vertebrati in termini di dimensioni. Molto rimane sconosciuto su questi giganti, ma un fossile alla volta saremo in grado di rivelare i loro segreti.

Ma questo misterioso mostro non durò a lungo. L'osso rettangolare trovato nel Somerset è stato sepolto sotto uno strato pieno di rocce sismiche e di tsunami che segnano l'inizio dell'evento di estinzione di massa della fine del Triassico, una delle cinque estinzioni di massa nella storia della Terra. IL Ittiotico severnensiscome Lomax e il suo team chiamavano la specie, probabilmente riuscirono a raggiungere dimensioni incredibili ma furono spazzati via subito dopo.

Tuttavia, l’estinzione di massa alla fine del Triassico non segnò la fine di tutti gli ittiosauri. Sono sopravvissuti ma non hanno mai più raggiunto dimensioni simili. Dovevano affrontare la concorrenza dei plesiosauri e degli squali che erano più agili e nuotavano molto più velocemente, e probabilmente gareggiavano per gli stessi habitat e fonti di cibo. Gli ultimi ittiosauri conosciuti si estinsero circa 90 milioni di anni fa.

PLOS UNO, 2024. DOI: 10.1371/journal.pone.0300289