Le Migliori 10 vi salus del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Visalus Vi-Shape® Perdita peso - Pasto Equilibrato

Dimensioni: 29 x 9 x 20 cm - 744 gr

Marca: Pruvit

Salus Floradix - Integratore alimentare con Ferro e Vitamine per contribuire a ridurre la stanchezza e la fatica - 84 tavolette x 42 giorni

12,71 €

Salus Floradix in Tavolette è un integratore alimentare per favorire il metabolismo energetico, è facile da digerire e non provoca stitichezza

Le Vitamine del gruppo B, la Vitamina C e il Ferro combattono la spossatezza e favoriscono le difese naturali insieme alla funzione del sistema nervoso

È indicato particolarmente per la donna che affronta la fase del ciclo mestruale: 3 tavolette al giorno per 7 giorni durante il ciclo

Naturale, privo di conservanti e coloranti. È senza lattosio e senza glutine

Dose giornaliera raccomandata: 1 tavoletta due volte al giorno, senza masticare con un po’ di liquido. Da assumere 30 minuti prima dei pasti, lontano da caffè o tè

PROSTALID® - SERENOA REPENS 640MG | 180 Capsule (Fino a 6 Mesi di Fornitura) | Saw Palmetto, Integratore Prostata | con Licopene, Epilobio, Pygeum Africanum, Zucca e Ortica. Integratori Prostata Uomo
PRENDITI CURA DELLA TUA PROSTATA: Prostalid rappresenta il tuo alleato naturale per affrontare l'ipertrofia prostatica benigna, responsabile dell'aumento delle dimensioni della prostata e dei disturbi associati alla funzionalità urinaria, come la minzione frequente, la perdita di urina e le infezioni del tratto urinario. Prostalid unisce Principi attivi naturali mirati a promuovere la salute e il benessere della prostata e delle vie urinarie

640 MG DI SERENOA REPENS: Assumendo 2 capsule al giorno, otterrai ben 640mg di Serenoa Repens (Saw Palmetto), il dosaggio più alto presente sul mercato, assicurando un apporto elevato di Acidi Grassi, garantendo un’efficacia ottimale per il benessere prostatico e delle vie urinarie. Mantenere una buona salute prostatica richiede attenzione e scelte consapevoli, Prostalid ti aiuterà ad ottenere il benessere della tua prostata.

RIDUCE LA FREQUENZA DELLA MINZIONE: Grazie all'azione sinergica di Ortica, Semi di Zucca, Epilobio, Pygeum e Licopene, Prostalid supporta la funzionalità prostatica e contrasta i disturbi legati all'ingrossamento della prostata. Favorisce il prolungamento degli intervalli tra le minzioni, riducendo eventuali perdite di urina, soprattutto durante la notte, alleviando il fastidioso problema di doversi alzare frequentemente.

180 CAPSULE – FINO A 6 MESI DI FORNITURA: Una Confezione contiene ben 180 Capsule Vegetali senza Additivi, Adatte ai Vegani che ti garantiranno fino a 6 Mesi di Fornitura. Non dovrai preoccuparti di pensare ad acquistare in breve tempo una nuova confezione.

QUALITA’ PREMIUM E MADE IN ITALY: Prodotto notificato al Ministero della salute Italiano e realizzato interamente in Italia, seguendo i più rigorosi e rigidi standard di QUALITA’ e SICUREZZA che contraddistinguono il Made in Italy. Privo di agenti chimici, glutine e lattosio, 100% naturale. READ La guardia costiera cinese usa i cannoni ad acqua contro le barche filippine

Biotina Integratore Capelli Pelle Unghie, Zinco, Equiseto, Bamboo e Vitamine per la Crescita veloce dei Capelli, Integratori per rinforzare e far crescere i capelli, Made in Italy
✅Biotina C.P.U: Formula Innovativa, studiata da un Team di Ricerca Italiano, per favorire la crescita dei capelli. Contiene ben 14 principi attivi altamente selezionati, tra cui Biotina, Zinco, Rame ed estratti vegetali come Bamboo, Equiseto ed Ortica ricchi in silice, elemento fondamentale per conferire robustezza al capello.

✅AZIONE 3 IN 1: Una sola piccola compressa al giorno facilmente deglutibile, sarà utile per Rinforzare Capelli ed Unghie e al tempo stesso mantenere una Pelle più tonica. Inoltre, la potente azione antiossidante del Melograno aiuterà a contrastare l’ossidazione e l’invecchiamento cellulare.

✅FORNITURA DI 6 MESI: Biotina C.P.U. contiene ben 180 compresse, per garantirti una fornitura di 6 mesi ed un trattamento completo. Grazie alla sua formula naturale ed innovativa, rinforza i capelli e ne stimola la crescita.

✅CAPELLI: Grazie a Biotina C.P.U. la guaina epiteliale interna cresce più coesa e il capello ricrescerà più lucido e definito! Utile anche per il benessere del cuoio capelluto, sottoposto a stress e trattamenti coloranti chimici.

✅PRODOTTO 100% ITALIANO: Prodotto sviluppato e realizzato interamente in Italia, seguendo i più rigorosi e rigidi standard di QUALITA’ e SICUREZZA che contraddistinguono il Made in Italy. Privo di agenti chimici, conservanti, OGM, coloranti, glutine, lattosio e gelatine animali. 100% naturale.

Estratto di cardo mariano 180 capsule da 500 mg ciascuna - 80% contenuto di silimarina - Fornitura per 6 mesi - Altamente dosato - Vegan
PERFORMANCE DI PREZZO ECCELLENTE: 180 capsule ad alto dosaggio con 500 mg di estratto di cardo mariano altamente concentrato per capsula. Fornitura di 6 mesi (180 giorni di utilizzo).

ESTRATTO STANDARDIZZATO: Alto contenuto di silimarina all'80% per capsula, questo equivale a 400 mg di silimarina per capsula vegana.

TESTATO IN LABORATORIO INDIPENDENTE: Testato in laboratorio per il contenuto di ingredienti attivi (contenuto di silimarina), così come ceppi e contaminanti, come metalli pesanti, muffe, E. Coli, Salmonella e altri criteri di test rilevanti.

VEGANO E SENZA ADDITIVI INDESIDERATI: le capsule di cardo mariano sono 100% vegane e senza stearato di magnesio, aromi, coloranti, stabilizzatori, riempitivi, gelatina e naturalmente senza OGM, senza lattosio, senza glutine e senza conservanti.

PRODUZIONE & LA TUA SODDISFAZIONE: La gamma Vit4ever comprende numerosi integratori alimentari ad un giusto rapporto qualità-prezzo. Tutti i prodotti sono realizzati con materie prime di alta qualità ed esclusivamente in fabbriche certificate UE. I nostri siti di produzione comprendono la Germania e i Paesi Bassi. Se non sei soddisfatto del nostro prodotto, o se hai bisogno di aiuto e consigli, contattaci.

Salus Floradix Kids - Integratore alimentare per favorire il normale sviluppo cognitivo con Ferro e Vitamine per bambini, gusto lampone - 250ml

13,17 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Salus Floradix Kids è un integratore alimentare completo e bilanciato che aiuta lo sviluppo cognitivo dei bambini e a ridurre il senso di stanchezza, al gusto lampone

Il Ferro contribuisce ad aumentare le capacità cognitive e l'apprendimento, a ridurre il rischio di anemia e rafforzare le difese immunitarie

Le Vitamine del gruppo B agiscono sul sistema nervoso insieme, insieme alla Vitamina C e alle piante favoriscono le difese naturali e hanno proprietà ricostituenti

Naturale e vegano: privo di conservanti e alcol. Senza lievito, senza glutine e senza lattosio. Non assumere sotto ai 4 anni

Dose giornaliera raccomandata: 3-6 anni 10 ml al giorno; 7-9 anni 15 ml al giorno; 10-12 anni 17,5/20 ml al giorno

NUPO One Meal +Prime Vegan – Cioccolato I Gustosi frullati sostitutivi del pasto per una dieta equilibrata I Alto contenuto di proteine I Senza zuccheri aggiunti I 24 Vitamine e minerali I 360g

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CON NUPO ALLA TUA PRIMA SERATA: Il nostro One Meal + Prime Vegan Weight Loss Powder ti aiuta con la perdita di peso o il controllo del peso con solo circa 200 kcal per frullato!

PERDI CHILI - OTTIENI SALUTE: Sostituisci due dei tuoi pasti quotidiani con One Meal + Prime per perdere peso in modo efficiente - senza morire di fame!

100% VEGANO E SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI: La nostra polvere sostitutiva del cibo + Prime Vegan è vegana e senza zuccheri aggiunti. 24 vitamine, minerali e principi attivi naturali stimolano il metabolismo dei grassi e ti supportano in modo efficiente in una perdita di peso di successo!

AGITALO FINO A QUANDO NON CE LA FAI: Aggiungi 2 cucchiai di polvere allo shaker con 300 ml di acqua, agita bene e goditi il tuo delizioso frullato di cioccolato o fragole.

INFORMAZIONI SU NUPO: Siamo un'azienda danese che fornisce ai propri clienti potenza nutrizionale (= nupo) dal 1981. READ 40 La migliore scooter 500 del 2022 - Non acquistare una scooter 500 finché non leggi QUESTO!

Salus Immuno Protect - Integratore alimentare per favorire la normale funzione del sistema immunitario, con vitamine, minerali ed echinacea - 250ml

14,79 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Salus Immuno Protect è un integratore alimentare per sostenere le difese immunitarie in modo naturale, al delizioso gusto di frutta

Formula ricca e completa di Vitamine, Minerali, estratti di Piante e Frutta per supportare le difese dell’organismo

Azione a diversi livelli: sul sistema immunitario, antiossidante, sul sistema digerente

Naturale e vegano: privo di conservanti e coloranti e zuccheri aggiunti. È privo di alcol e senza lievito, senza glutine e senza lattosio

Dose giornaliera raccomandata: sopra i 12 anni, 20 ml al giorno preferibilmente durante i pasti. Per i bambini 6-12 anni, 10 ml al giorno preferibilmente durante i pasti.

foodspring Shape Shake 2.0 Cioccolato - Sostituto pasto completo per il controllo del peso con proteine premium, solo 209 kcal per porzione, senza glutine - 900g
GESTIONE DEL PESO FACILE: Shape Shake 2.0 è un sostituto pasto completo che ti aiuta a ridurre le calorie per raggiungere i tuoi obiettivi di forma - felice, non affamato.

SENTIRSI PIENI, RIMANERE LEGGERI: Il glucomannano compie questa funzione nello Shape Shake. È una fibra 100% vegetale derivata dalla radice di Konjac, che si espande nello stomaco e riduce l'appetito.

RICCO DI PROTEINE E FIBRE: La gestione del peso non deve stressarti. Shape Shake 2.0 è delizioso, facile da preparare e contiene proteine e fibre provenienti da mucche al pascolo per mantenerti sazio.

24 VITAMINE E MINERALI: Se vuoi gestire il tuo peso, devi assicurarti di assumere le vitamine e i minerali essenziali. Shape Shake 2.0 ha tutto ciò di cui il corpo ha bisogno per essere sano e forte.

FACILE DA USARE OGNI GIORNO: Basta sostituire qualsiasi pasto con uno shake per fornire al corpo tutto ciò di cui ha bisogno, senza le calorie inutili di carboidrati, zuccheri e grassi.

Salus Lebixo - Integratore Alimentare per la regolarità cardiovascolare e della pressione arteriosa, a base di Aglio, Vischio e Biancospino - 45 Capsule

8,26 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Integratore Alimentare che favorisce la regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare e della pressione arteriosa, il metabolismo di trigliceridi e colesterolo, con azione antiossidante.

Senza Glutine e senza lievito. Rappresenta un aiuto alla circolazione e al rilassamento e al benessere mentale grazie alla presenza di foglie e fiori di biancospino.

Aglio e biancospino servono alla regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare e la regolarità della pressione arteriosa e insieme al vischio hanno un’azione antiossidante e di rilassamento.

MODO D'USO: 1 capsula senza masticare, con un po’ di liquido, 3 volte al giorno. Non consigliato in gravidanza e allattamento.

Scopri gli altri integratori Salus, formulati per sostenerti durante la giornata in modo del tutto naturale.

