Cosa succede se è nuvoloso durante l'eclissi?

Lascia che sia la fortuna collettiva di Rochester che il più grande evento celeste accada nel cortile superiore della zona, solo per la possibilità che accada lunedì 8 aprile, come tanti altri lunedì da inizio a metà primavera.

Nuvoloso, piovoso o, Dio non voglia, nevoso, il che potrebbe far sì che l'eclissi solare totale, irripetibile, sia più antica del 2000.

Varrà ancora la pena provare l’eclissi?

Sì, anche se l'esperienza sarà molto meno intensa di un'eclissi solare in una giornata limpida, ha affermato Anne Pellerin, professore associato presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia della SUNY Geneseo.

L'eclissi è sul radar di Bellerin dal 2017, quando molti compagni di squadra di Bellerin si sono diretti a sud per vedere l'eclissi per intero.

“Erano molto emozionati”, ha detto Bellerin. “Non vedo l'ora di provare anch'io questa eccitazione.”

Nuvole, pioggia, neve o una giornata limpida e soleggiata; Debbie Ferrell, che guida il gruppo di ricerca, ha affermato che varrebbe comunque la pena sperimentare l’eclissi Task Force di Ginevra sull'eclissi solare 2024.

Se ci sono nuvole, il cielo rimarrà scuro. La temperatura scenderà ancora. Il vento cambierà direzione. Gli uccelli torneranno ai loro nidi, i grilli friniranno e tutti gli animali notturni inizieranno a uscire, solo per un paio di minuti, ha detto Ferrell.

“Tutti dicono che è questa strana sensazione, questo momento esistenziale che puoi provare anche se è nuvoloso e non puoi effettivamente vedere l'eclissi”, ha detto Ferrell.

Va notato che il team di Ginevra ha pianificato una serie di attività legate all’eclissi nella città dell’Ontario prima del giorno dell’evento e le include sotto lo slogan “Embrace the Night”. Il Finger Lakes Visitors Connection ha anche elenchi di eventi, fatti sulle eclissi e altre cose interessanti sul suo sito web, https://www.visitfingerlakes.com/Eclipse-2024/E un messaggio sia ai residenti che ai visitatori su cosa riserva il tempo quel giorno.

“Questo è ciò che diciamo alla gente se è nuvoloso”, ha affermato Jessica Vandemar, direttrice marketing di Ontario Tourism. “Continuiamo ancora ad ‘Abbracciare l’Oscurità’.”

Pellerin ha detto che dopo un'eclissi totale, quando la luna blocca completamente il sole, il normale livello di luce tornerà molto rapidamente.

“Questo è tutto, questo è tutto”, disse Bellerin. “Ma è comunque divertente osservare il cielo di mezzogiorno oscurarsi durante un'eclissi totale se è nuvoloso. Tuttavia, diventa più una curiosità che un'esperienza emozionante.”

Cosa faremo se l'eclissi viene bloccata?

Cosa faranno tutte le persone che hanno viaggiato oltre il percorso del college quando saranno qui, nel profondo di esso?

Il direttore provinciale dell'Ontario Chris DeBolt, che è tra i funzionari provinciali che hanno trascorso molti mesi a pianificare l'eclissi e tutti i tipi di imprevisti, punta su questo: le persone che hanno già prenotato un soggiorno nella zona verranno anche se è nuvoloso.

Qualsiasi numero di eventi sarà effettuato come previsto in diverse comunità. Molti visitatori vengono a frequentare le aziende vinicole di Finger Lakes, come la Heron Hill Winery, che produce vini rossi, bianchi e rosati con l'etichetta del vino Eclipse.

Prendendo nota di tutto ciò che c'è da fare nei Finger Lakes, Jordan Harris, enologo e direttore operativo di Heron Hill, suggerisce di visitare alcune cantine e birrifici, con la pioggia, lo spettacolo o il sole. Vai a mangiare fuori. Visita musei.

Bevi più vino.

“Che cosa hai intenzione di fare?” Harris ha detto. “Non c'è motivo per cui le nuvole debbano tenere lontano qualcuno.”

Cosa dice la storia sul tempo ad aprile?

Naturalmente, prevedere il tempo con largo anticipo rispetto a un’eclissi è, nella migliore delle ipotesi, difficile.

Il Servizio Meteorologico Nazionale di Buffalo ha alcuni dati storici sul suo sito web, sottolineando che l'inizio di aprile è storicamente nuvoloso in questo periodo nella regione orientale dei Grandi Laghi. Tuttavia ci sono ancora giornate soleggiate.

Colorato Mappa delle previsioni iniziali sul sito web, Tuttavia, mostra il grigio, cioè le nuvole. (Nota: se è nuvoloso e grigio, per favore non condividerlo con l'editorialista del New York Post Maureen Callahan, la cui descrizione della città come “cupa e deprimente” non sarà mai dimenticata da molti residenti di Rochester.)

Questa climatologia delle nuvole suggerisce qualche speranza che almeno una certa visione del sole sia ancora disponibile attraverso nuvole alte e sottili.

Resta sintonizzato mentre il giorno dell'eclissi si avvicina.

Non preoccuparti; Sii felice con l'eclissi

James Porter, residente a Rush con esperienza nella progettazione e costruzione di veicoli spaziali della NASA, offre un approccio positivo. Forse, solo forse, le nuvole resteranno lontane.

“In questo momento, le previsioni per l'8 aprile sono per cieli sereni, quindi potremmo essere in grado di vedere questo evento”, ha detto Porter, che ha inviato quel commento via email la scorsa settimana.

Quindi, nell'interesse della scienza, cerca i resti di un quadrifoglio del giorno di San Patrizio, poi incrocia le dita e tocca ferro.

“Speriamo e preghiamo per una giornata limpida”, ha detto Ferrell.