I possessori di Fallout 4 PS Plus al momento non possono ottenere gratuitamente l'aggiornamento di nuova generazione

Coloro che hanno Fallout 4 tramite PlayStation Plus non sembrano poter scaricare gratuitamente l'aggiornamento di nuova generazione.

I rapporti suggeriscono che l'aggiornamento di nuova generazione di Fallout 4 (vedi note sulla patch qui) è gratuito solo per coloro che possiedono completamente l'avventura post-apocalittica, anziché ottenerlo tramite il servizio di abbonamento PS Plus. Non è chiaro se questo sia stato intenzionale o un bug. IGN ha chiesto a Bethesda un commento.

Questo non sembra essere il caso su Xbox Game Pass, dove è stata lanciata la serie Xbox originale Lo sviluppatore di Fallout Bethesda, attraverso la sua società madre ZeniMax, è di proprietà del produttore di Xbox Microsoft.

Schermate dei resti dell'aggiornamento tascabile di nuova generazione di Fallout 4

IGN ha verificato che gli abbonati PS Plus vedranno la versione PlayStation 4 di Fallout 4 ricevere un importante aggiornamento (oggi vengono aggiornate anche le versioni last-gen del gioco con nuovi contenuti e alcune correzioni di bug), e sembra che non ci sia modo di farlo. accedi alla versione originale per PS5 senza acquistarla al momento della pubblicazione di questo articolo.

Il rappresentante di Bethesda È stato pubblicato sul Discord dell'azienda Per risolvere questa confusione, dire: “L'aggiornamento PS5 dovrebbe essere disponibile se possiedi Fallout 4 su un account PSN. Lo sto ancora esaminando per gli utenti PS+!”

Gli abbonati PS Plus hanno espresso il loro disappunto per la situazione, criticando Bethesda per non aver segnalato il problema prima del tanto atteso lancio dell'aggiornamento di nuova generazione di Fallout 4 e dopo un periodo di saldi in cui Fallout 4 era scontato a soli $ 5.

@Lui cade Non ho capito bene. Possiedo già Fallout 4, che è stato gratuito su PS Plus per anni. Ma la nuova versione non viene fornita? Sta chiedendo il pagamento pic.twitter.com/jKp8PIO7NU – Ben (@videotechuk_) 25 aprile 2024

Sono solo io o l'aggiornamento di nuova generazione per Fallout 4 non è scaricabile se l'ho ottenuto tramite PS plus, possiedo il gioco in abbonamento ma il negozio mi offre di acquistare la versione per PS5 pic.twitter.com/WO2NbkLsj5 – Edgar 埃德加 (@Khachatrianed) 25 aprile 2024

L'aggiornamento di nuova generazione include app native per controller, impostazioni della modalità prestazioni e della modalità qualità, nonché miglioramenti e correzioni della stabilità. Ciò significa che il gioco sarà giocabile fino a 60 fotogrammi al secondo e con una risoluzione maggiore.

Altrove, anche Fallout 4 su PlayStation 4 e Xbox One riceverà un aggiornamento gratuito con miglioramenti della stabilità e correzioni all'accesso e alle missioni. Infine, l'aggiornamento gratuito di Fallout 4 per PC aggiunge il supporto per widescreen e ultrawide, oltre a correzioni per il Creation Kit e una serie di aggiornamenti delle missioni.

I giocatori con le versioni PC di Fallout 4 su Steam, Microsoft Store e GOG riceveranno stabilità, modding e correzioni di bug. Fallout 4 sarà venduto anche su Epic Games Store e sarà verificato tramite Steam Deck.

