Perché 13 potenziali giocatori del primo turno parteciperanno al Draft NFL a Detroit

È una delle tradizioni secolari del Draft NFL.

La squadra annuncia il giocatore selezionato con la sua scelta al primo turno. Raggiante di orgoglio (e sollievo), il potenziale cliente sale sul palco e indossa il berretto della sua nuova squadra. Sale sul podio, saluta il commissario Roger Goodell con un abbraccio da orso e insieme i due uomini sollevano la nuova maglia numero 1 del draft davanti alle telecamere e tutti guardano di persona o in televisione.

Ma giovedì sera, quando inizierà a Detroit il primo round del draft NFL 2024, Goodell offrirà meno strette di mano e abbracci rispetto agli anni passati. La NFL si aspetta che 13 potenziali giocatori partecipino di persona al draft per vedere quale delle 32 squadre della lega li selezionerà. Sono in calo rispetto ai 17 del 2023 e ai 21 del 2022. Il totale di quest’anno corrisponde al totale del draft del 2021, appena un anno dopo che il coronavirus ha costretto la lega a tenere l’evento virtualmente. Ventitré giocatori hanno partecipato al draft 2019.

Il quarterback della USC Caleb Williams, il quarterback della LSU Jayden Daniels e il quarterback della Carolina del Nord Drake May guidano il gruppo di 13 potenziali clienti che saranno a Detroit. Altre prospettive includono il cornerback dell'Alabama Tyrion Arnold, il wide receiver dell'Ohio State Marvin Harrison Jr., il placcaggio offensivo dell'Alabama JC Latham, il pass rusher dell'UCLA Laiato Lato, il cornerback di Toledo Quinnyon Mitchell, i wide receiver della LSU Malik Nabers e Brian Thomas Jr., il wide receiver di Washington Rome Udunze , Il corridore del passaggio del Missouri Darius Robinson e il corridore del passaggio dell'Alabama Dallas Turner.

Nel frattempo, il quarterback del Michigan JJ McCarthy, uno dei primi candidati al primo turno, è tra i giocatori che hanno deciso di non partecipare al draft. Ciò deluderà molti tifosi del Michigan che parteciperanno di persona al draft ed erano entusiasti di vedere McCarthy, che aveva appena vinto il campionato nazionale con i Wolverines.

Allora cosa dà? Perché quest’anno sono molti i candidati che abbandonano il draft?

Cinque fonti, che lavorano per la NFL e la NFL Players Association o rappresentano i giocatori, hanno citato diversi motivi per cui i potenziali clienti rifiutano di partecipare di persona al draft. Hanno parlato a condizione di anonimato perché non hanno voluto condividere pubblicamente le ragioni della loro assenza.

Secondo queste cinque persone, la posizione, la comodità, il desiderio di includere più famiglia e l'incertezza del draft sono tutti fattori che influenzano le decisioni dei giocatori.

Questo è il nono anno in cui la NFL organizza il suo road show dopo aver ospitato il suo più grande evento fuori stagione a New York dal 1965 al 2014. Ma alcuni potenziali clienti vedevano la Motor City come una destinazione meno desiderabile. Organizzare un watch party nella tua città circondato da familiari e amici si rivela più attraente. Il Draft COVID-19 del 2020, condotto interamente dalle case di Goodell e dalle scelte del draft, ha contribuito in parte ad aumentare la popolarità di un evento del genere.

Poi c'è l'effetto Will Levis.

Levis, un quarterback del Kentucky che sarebbe dovuto diventare una delle prime 10 scelte l'anno scorso, ha partecipato al draft del 2023 a Kansas City. Tuttavia, non ha sentito chiamare il suo nome fino all'inizio del secondo round di venerdì, quando i Tennessee Titans hanno concluso al 33° posto assoluto.

Dalla nostra copertura del Draft NFL: Will Levis sta aspettando. pic.twitter.com/hiFr9ozExb – Ian Rapoport (@RapSheet) 28 aprile 2023

Naturalmente, Levis non è stato il primo giocatore a sopportare un periodo doloroso e in qualche modo umiliante per il draft. Aaron Rodgers, Brady Quinn e Johnny Manziel sono memorabili per le ricorrenti inquadrature che li ritraggono mentre aspettano a disagio nella stanza verde. Ma nessuno vuole unirsi a questo gruppo. Pertanto, alcuni giocatori preferiscono guardare il draft comodamente da casa.

La NFL avrà telecamere installate alle feste di draft per 12 potenziali clienti che non saranno a Detroit. In combinazione con i 13 giocatori che parteciperanno al draft di persona, ciò significa che giovedì il campionato avrà una copertura in diretta di 25 potenziali giocatori.

Ora vedremo se questa tendenza continuerà al draft del prossimo anno a Green Bay, uno storico distretto calcistico, ma non esattamente una destinazione turistica molto frequentata.

(Immagine di Roger Goodell: David Pecker/Getty Images)