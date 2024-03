Questo telefono Android da quasi $ 350 mi ha fatto dimenticare i telefoni di punta

Max Bondono/ZDNET

IL Niente Telefono 2A

È uno smartphone dall'aspetto elegante per il prezzo, con un'interfaccia unica, una cover posteriore illuminata e una batteria solida.

La qualità della fotocamera potrebbe non essere adeguata per alcuni utenti e manca nei negozi al dettaglio negli Stati Uniti, rendendola difficile da ottenere.

Nientela società fondata dall'ex cofondatore di OnePlus Carl Pei, ha un nuovo smartphone chiamato Telefono 2a. A $ 349, è uno dei migliori telefoni economici che abbia mai usato. Quindi potete immaginare la mia delusione per il fatto che non sia arrivato negli Stati Uniti, almeno non nel modo in cui pensate.

Il 2a è essenzialmente una versione economica del Phone 2 dell'anno scorso e una a cui non c'è speranza che gli utenti del Phone 1 effettuino l'aggiornamento, ma sarà venduta solo negli Stati Uniti tramite Programma per sviluppatori, non un canale di vendita tradizionale. Nel frattempo, chi opera in mercati come il Regno Unito e l’India può acquistare il prodotto direttamente da Nothing e da altri rivenditori.

Non è un segreto che gli Stati Uniti siano un mercato difficile da conquistare quando si tratta di spedire un nuovo smartphone, quindi non mi sorprende che il 2a non sarà ufficialmente in vendita qui. Tuttavia, è uno smartphone eccezionale per il suo prezzo e non posso fare a meno di pensare a quanto sarebbe fantastico averlo negli Stati Uniti.

Mostra negli Stati Uniti. Niente

Parlando del design, si tratta di un pacchetto molto completo, cosa che di solito non accade con i telefoni di punta sotto i 400 dollari. Il Nothing include il suo caratteristico vetro trasparente sul retro in modo da poter vedere i componenti sottostanti, inclusa una bobina NFC nella parte superiore dietro i sensori della fotocamera (dà al telefono “occhi”, dice il Nothing). Troverai anche una serie di altri spunti di design come barre luminose, un'interfaccia che utilizza forme come quadrati e rettangoli e un piccolo accento rosso sulla destra, che conferiscono al 2a un carattere decisamente unico. Ho recensito il modello nero, ma il modello bianco sembra particolarmente carino, in quanto i componenti interni sono più visibili.

Parlando di funzionalità interessanti, nessuno dei 2a ha la propria interfaccia Glyph sul retro. Non è complesso come i precedenti telefoni Nothing, ma puoi comunque fare cose come impostare timer, monitorare il tuo stato Uber, attivare schemi luminosi speciali per determinate notifiche e, soprattutto, sincronizzare le luci con la tua musica tramite Glyph Composer. È una delle caratteristiche più uniche di qualsiasi smartphone che abbia mai usato e rende l'esperienza più piacevole di qualsiasi normale telefono.

Il display è uno dei migliori che abbia mai visto su un telefono economico. Nessuno include un pannello AMOLED da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e 1.300 nit. Normalmente, troverai specifiche come queste su un telefono che costa almeno $ 600, quindi è raro trovarle su un telefono che costa quasi la metà. Inoltre, sotto il display è presente un lettore di impronte digitali che funziona come qualsiasi telefono di punta.

All'interno del 2a è presente un processore Dimensity 7200 Pro personalizzato progettato da MediaTek in collaborazione con Nothing. Insieme, le due società sono riuscite a migliorare le prestazioni del Phone 2a al punto da ottenere velocità affidabili e una durata della batteria solida. Ne sono rimasto particolarmente sorpreso, non perché non mi fidi di nulla per migliorare il chipset, ma perché ogni chip MediaTek economico che abbia mai usato si è rivelato lento e inaffidabile. Tuttavia, questo chip ha prestazioni solide per il prezzo.

Abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, il 2a offre solide prestazioni quotidiane sia per attività rudimentali che anche per alcuni giochi. Mi è piaciuto molto il multitasking su questo telefono poiché le app tendono a rimanere aperte in background per un po' e i miglioramenti apportati al software semplificano la navigazione senza riscontrare grossi rallentamenti. Ho riscontrato solo qualche inconveniente durante i test, ma c'è da aspettarselo da un telefono a questo prezzo.

Anche la durata della batteria è elevata. C'è una grande cella da 5000 mAh che può facilmente durare un'intera giornata di utilizzo intenso. Se usi il telefono un po' meno durante il giorno, potrà durare un secondo giorno con la stessa carica. Quando è il momento di ricaricare, è disponibile la ricarica rapida da 45 W che può ricaricarla abbastanza rapidamente, il che potrebbe compensare la mancanza di ricarica wireless.

Per quanto riguarda il software, il Phone 2a viene fornito con Android 14 pronto all'uso con Nothing OS 2.5. L'interfaccia personalizzata di Nothing abbraccia la filosofia del design a matrice di punti del marchio, al punto in cui puoi scambiare caratteri e scorciatoie delle app utilizzando una vasta gamma di punti e icone in bianco e nero. Tutto ciò rientra nella missione di Nothing di aiutarti a utilizzare il telefono in modo più intenzionale piuttosto che impulsivo (ad esempio, non sarai tentato di controllare TikTok “molto velocemente” se l'icona è nera e grigia). L'interfaccia utente unica non è per tutti, ma sembra più leggera e intuitiva rispetto a qualcosa come One UI di Samsung o OxygenOS di OnePlus.

Niente fa ben sperare dopo tre anni di importanti aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza per il 2a, che è almeno un anno in più rispetto alla maggior parte dei telefoni inferiori a $ 400. Ciò rende un gioco da ragazzi se prevedi di utilizzare il telefono per due o tre anni, che è il ciclo di vita più comune per la maggior parte dei nuovi smartphone al giorno d'oggi.

Non ci sono molti aspetti negativi del Nothing Phone 2a, ma ce ne sono alcuni. Ad esempio, non funziona su Verizon, ha una scarsa resistenza all'acqua IP54 e, come ho detto prima, nessuna ricarica wireless. Ma lo svantaggio più grande è la qualità della fotocamera, che ci si aspetta da uno smartphone economico.

Esempio di luce diurna dalla fotocamera principale da 50 MP del Nothing Phone (2a). Max Bondono/ZDNET

Esempio di luce diurna dalla fotocamera ultra-wide da 50 MP del Nothing Phone (2a). Max Bondono/ZDNET

Esempio di condizioni di scarsa illuminazione dalla fotocamera principale da 50 MP del Nothing Phone (2a). Max Bondono/ZDNET

La fotocamera principale da 50 MP sul retro è abbastanza buona in condizioni di buona luce, ma con un'apertura f/1,88 un po' limitata e una modalità notturna deludente, il sensore si rompe non appena le luci si spengono. La fotocamera ultra grandangolare da 50 MP è la stessa storia; Sono un fan del campo visivo di 114 gradi, ma con la mancanza di dettagli e l'incapacità di stare fermo di notte, la fotocamera è buona solo in paesaggi ben illuminati.

Tuttavia, la fotocamera del 2a ha qualche asso nella manica. Utilizza Ultra HDR, che combina gli algoritmi HDR di Nothing con le clip HDR di Google in Android per offrire un'elaborazione più pulita e realistica dopo aver toccato il pulsante di scatto, mentre Motion Capture aiuta a catturare immagini di soggetti in movimento e Portrait Optimizer rende i tuoi ritratti più attraenti. Queste funzionalità non si traducono in un'esperienza con la fotocamera molto migliore rispetto ad altri smartphone da $ 350, ma almeno in ambienti ben illuminati puoi vederli funzionare.

Se acquisti un nuovo telefono nella fascia da $ 400, troverai dispositivi come Samsung Galaxy A54 5G, OnePlus 12R e persino Google Pixel 7a quando sono in vendita. Ciascuno di questi telefoni avrà senza dubbio uno o due grandi vantaggi rispetto agli altri telefoni Telefono 2acome la qualità della fotocamera Pixel o la qualità dello schermo Samsung.

Ma il 2a è un dispositivo potente e unico che penso valga la pena rischiare. Sebbene il Nix non sia il player più affermato nello spazio degli smartphone, sono un grande fan di ciò di cui è capace il 2a. La sua combinazione di specifiche e design unico lo rendono uno dei migliori telefoni economici che puoi acquistare. Quindi, finché ti trovi in ​​un mercato in cui questo prodotto è disponibile, vale sicuramente la pena prenderlo in considerazione.