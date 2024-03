Il WR dei Buccaneers Mike Evans spera di riavere Baker Mayfield: “È un quarterback d'élite”

Evans spera che non sia così dopo che lui e Mayfield hanno trovato un'intesa quasi istantanea. Poiché Mayfield ha ottenuto il miglior successo statistico della sua carriera durante la stagione vincente dell'NFC South dei Bucs, Evans ha guidato la NFL con 13 ricezioni e ha registrato 79 ricezioni (il suo massimo dal 2018) e 1.255 yard (il suo massimo dal 2018) per il quinto professionista per lui . Selezione della ciotola.

“Te l'ho detto in tutti gli anni che mi sono allenato di più, mi sono allenato di più in bassa stagione, ho mangiato meglio e cose del genere: stretching, chiropratica, tutti e nove”, ha detto. “Ho tutto. Questo mi ha sicuramente aiutato a prolungare la mia carriera e mi ha fatto sentire meglio. Spero di poter giocare altri cinque o sei anni ad alto livello”.

Primo e unico giocatore ad avere 10 stagioni consecutive da 1.000 yard per iniziare una carriera, Evans ha già lasciato il segno. È stato fermo nella sua speranza di diventare un Bok per la vita e il suo nuovo accordo è il passo successivo per raggiungere questo obiettivo. Resta da vedere a chi lancerà la palla nel 2024, ma per ora Evans è bloccato e cerca di rimanere il collaboratore coerente ed eccellente che è sempre stato a Tampa.