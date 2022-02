Lost Ark non aumenterà la capacità del server di Europe Central • Eurogamer.net

Aggiornamento 22/02/22: Amazon Games ha risposto alla delusione dei giocatori con la capacità del server Lost Ark.

In una dichiarazione inviata a Eurogamer, ha confermato che il server Europe Central non vedrebbe un aumento di capacità, ma che il server Europe West di nuova costruzione stava alleggerendo la congestione. Di seguito, il comunicato per intero:

“Lost Ark è più popolare di quanto ci aspettassimo, espandendosi a 800.000 giocatori simultanei in 17 minuti e 1,3 milioni in 24 ore. Questo è l’equilibrio nel portare grandi giochi in nuovi territori: anche i nuovi aumenti della domanda possono portare sfide incredibili”. alla complessità dei sistemi che devono lavorare insieme, aggiungere più capacità in un data center “Europe Central” non è un’opzione. Invece, Smilegate e Amazon Games hanno collaborato per implementare un nuovo data center per i giocatori europei in soli cinque giorni. “Europa occidentale” – Per rispondere alla domanda regionale. Per ulteriori chiarimenti, i termini “Regione dell’Europa centrale” e “Regione dell’Europa occidentale” sono nomi di data center specifici e non si riferiscono alla regione geografica dell’Europa centrale.

“Da quando è stato aperto quattro giorni fa, il nuovo data center della ‘Regione dell’Europa occidentale’ ora ospita poco meno del 20% dei nostri giocatori europei e cresce ogni giorno. Sappiamo che i tempi di attesa sono molto frustranti per i nostri giocatori e siamo incoraggiati per vedere che il nuovo data center ha avuto successo. Riducendo già del 48 percento le code massime. Stiamo monitorando attentamente questo numero mentre lavoriamo costantemente per migliorare i tempi di attesa. “

Storia originale 21/02/22: Lost Ark non aumenterà più la capacità del server dell’Europa centrale.

I giocatori europei del nuovo MMO ARPG hanno dovuto affrontare lunghi tempi di attesa dal suo lancio.

a Nuovo articolo sul blogIl team di sviluppo del gioco ha riconosciuto che c’erano problemi, ma ha sottolineato che non c’era nulla che potessero fare.

“Sappiamo che i giocatori devono ancora fare lunghe code in Europa”, ha spiegato il post sul blog. “L’Europa centrale ha una grande capacità e purtroppo non c’è modo di aumentare il numero di giocatori in tutto il mondo in Europa centrale. Non è possibile aggiungere più server in base alla complessità di tutti i sistemi che devono lavorare insieme”.

Il Server dell’Europa occidentale creato Per calcolare la popolarità del gioco. Tuttavia, al momento non esiste alcuna funzionalità di trasferimento del server, il che significa che questo nuovo server è solo un’opzione per i nuovi giocatori o per coloro che desiderano perdere i propri progressi.

Il post sul blog recita: “Abbiamo decisamente ascoltato la richiesta di lavoro per la portabilità del server e controllato a fondo le nostre opzioni”. “Questa funzionalità istantanea non esiste attualmente in Lost Ark. Questo servizio è stato appena implementato in Corea ed è un processo batch settimanale che richiede manutenzione per essere eseguito. Inoltre, non supporta la funzionalità tra regioni. Quindi, sfortunatamente, non lo è un’opzione praticabile a questo punto per la versione occidentale, ma noi non ci fermeremo finché non avremo esaurito tutte le opzioni”.

Sono in corso anche ulteriori miglioramenti.

La manutenzione è stata eseguita sui server Europe Central durante il fine settimana per migliorare la compatibilità, una caratteristica importante con cui molti hanno lottato.

Effettueremo la manutenzione sui server centrali in Europa oggi alle 23:00 / 00:00 CET e prevediamo che la manutenzione duri circa 2 ore. Grazie mille per la tua pazienza. – L’arca perduta (playlostark) 20 febbraio 2022

La chat spam dei venditori di oro verrà bloccata mentre il team lavora per migliorare gli strumenti di moderazione in-game. Sono inoltre in atto modifiche per prevenire acquisti fraudolenti, incluso un sistema per monitorare la legittimità dell’account di un giocatore e limiti agli acquisti giornalieri per ciascun account.

Infine, le soluzioni in corso per la corrispondenza di bug e problemi di stabilità del negozio sono una priorità assoluta.

“Apprezziamo la tua pazienza mentre lavoriamo per risolvere i problemi di questa finestra di lancio. Il tuo feedback e i rapporti sui problemi sono molto utili e apprezzati, poiché continuiamo a lavorare insieme per rendere Lost Ark il meglio che possiamo essere.”

Lost Ark, l’MMO free-to-play di Smilegate e introdotto in Occidente da Amazon Games, si è rivelato incredibilmente popolare nelle sue prime settimane con La seconda vetta più alta di sempre su Steam.