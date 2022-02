Goran Dragic firma con i Nets: il portiere veterano cercherà il titolo a Brooklyn dopo l’acquisizione dal Tottenham, afferma il rapporto

Goran Dragic firmare con Reti di Brooklyn Ora che ha un affare da cui comprare Speroni di Sant’Antoniosecondo Shams Al Shaaraniya atleta. Dragic ha iniziato la stagione con Toronto Raptors Dopo essere stato scaricato dalla sua alta casa a Miami in Kyle Lowry Accordo, ma è apparso subito chiaro che le due parti non erano interessate a una partnership a lungo termine. Dragic ha giocato solo cinque partite come Raptor prima di lasciare la squadra per motivi personali. Fu ceduto a San Antonio il 10 febbraio (giorno della scadenza commerciale), ma la ricostruzione degli Spurs non aveva bisogno dei suoi servizi. Ora si unirà al rivale di cui ha così disperatamente bisogno.

È arrivato in rete in questa stagione con più gestione della palla di quanto non sapessero cosa farne. Una combinazione di James HardenE il Keri Irving E il mulini per polpette Lascia poco spazio alla guardia attaccante numero uno, ma Irving può giocare solo nella metà delle partite di Brooklyn a causa del mandato del vaccino contro il COVID a New York City e Harden è stato recentemente distribuito a Filadelfia 76ers. Ben Simmons È tornato in quell’accordo, ed è un giocatore di palla, ma non adatto a creare un tiro a metà campo in una configurazione post-stagione.

A Dragic i Nets si sono concessi una polizza assicurativa contro l’assenza di Irving ei problemi di Simmons a fine stagione. Solo due stagioni fa, Dragic aveva una media di oltre 19 punti a partita nell’assistere una squadra il calore Raggiungi le finali NBA. Ora ha 35 anni e probabilmente non può giocare nei minuti difficili, ma prima di una stagione era ancora un solido tiratore secondario per gli Heat. Con Kevin Durant al suo posto, questo è tutto ciò che dovrà essere per i Nets.

È possibile che Brooklyn abbia fatto appello a Dragic per due motivi. La possibilità di competere per il titolo deve aver giocato nella sua decisione. Dragic ha giocato in finale, ma non ha vinto alcun campionato. Ma come free agent per il 2022, Dragic ora ha la possibilità di aumentare il suo valore e ottenere un ultimo grande contratto. Nessun altro concorrente è stato in grado di fornire i minuti e i tocchi che Brooklyn potrebbe fornire a causa delle circostanze uniche di Irving. La metà delle volte, Dragic potrebbe essere un playmaker di partenza per Brooklyn.

Anche se così non fosse, Dragic era uno dei giocatori più ricercati nella storia del mercato delle acquisizioni. Avrebbe potuto unirsi praticamente a qualsiasi contendente. Ha raccolto le reti e questo indica che hanno in programma di renderlo una parte importante dei loro tornei questa primavera.