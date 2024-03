L'ordine principale di Helldivers 2 ha incaricato la comunità di liberare Tibit prima della fine del fine settimana, ma lo sforzo bellico nella galassia occidentale ha appena subito una battuta d'arresto fatale e l'Alto Comando sta incolpando i subacquei distratti per la perdita.

I giocatori di Helldivers 2 sono stati in grado di fare notevoli progressi nei loro sforzi per liberare il Teatro Occidentale dagli Automi, ma uno sviluppo sorprendente del Game Master Joel ha portato i giocatori a scegliere tra difendere il pianeta Draupnir o liberare rapidamente Ubanea. Tuttavia, gli Helldivers non furono in grado di mobilitarsi in tempo, e da allora hanno perso l'accesso a Ubanea, che sarebbe stato il punto di partenza della Super Terra per raggiungere il suo obiettivo principale: Tibit.

“Di fronte alla scelta di dedicare forze sufficienti per impedire a Draupnir un attacco diretto di droni, o tentare di liberare Obania per fungere da nuova base operativa planetaria, le nostre forze hanno scelto la seconda opzione”, si legge in una dichiarazione dell'Alto Comando. Sul gioco com.subredditLui dice. “Le prime ore di indecisione hanno fatto sì che le forze non fossero sufficientemente concentrate per raggiungere nessuno degli obiettivi”.

Secondo quanto riferito, il 95% di Obania era stato liberato prima della sua caduta, e ci sarebbero volute “alcune ore in più per completarlo”, secondo una dichiarazione dell'alto comando.

I nostri signori della Super Terra hanno anche puntato il dito contro i soldati che occupano altrove. La guerra civile tra sommozzatori robot e sommozzatori di insetti è solitamente una mania divertente sui social media, ma i dirigenti senior riferiscono che il 35% dei subacquei che combattono contro i sommozzatori di insetti avrebbe potuto fare una grande differenza sul fronte della robotica. “Le vittorie devono essere ottenute per avere un significato, e la vittoria di oggi non è stata ottenuta.”

L'alto comando ebbe anche parole dure nei confronti dei soldati che erano costantemente bloccati a Malevon Creek, a volte noto come torrenti o teste di torrenti. “Malifon Creek rimane bloccato in una situazione di stallo con una media del 25% delle nostre forze impegnate nella sua difesa e nell’eventuale liberazione, anche se il successo a Drubner, Upania e infine in Tibet sembra improbabile con un contingente così grande dirottato altrove”.

Mentre l'Alto Comando incolpa i Creek Heads, alcuni altri giocatori nel subreddit stanno incolpando lo stesso sviluppatore Arrowhead per non aver mostrato chiaramente le linee di rifornimento nel gioco. Per coloro che non lo sanno, i pianeti nella Tavola Galattica di Helldivers 2 sono collegati da linee di rifornimento invisibili, quindi liberare un pianeta aprirà la strada ad altri. Il gioco in sé non mostra ai giocatori queste linee, anche se sono facili da usare create dai fan sito web Fare. Pertanto, sebbene Malevon Creek faccia parte dell’attuale sistema principale, liberarlo non è il modo più efficiente per raggiungere il Tibet.

Riepiloghi settimanali, storie delle comunità che ami e altro ancora

Almeno i giocatori di Helldivers 2 hanno la potente tecnologia Quasar Cannon Stratagemma, che stanno già implorando Arrowhead di non indebolire.