Buone e cattive notizie per il sogno più grande degli astronomi

“Sono molto felice che il Consiglio di Sicurezza Nazionale abbia deciso di finanziare il Large Telescope, e penso che altrimenti il ​​risultato sarebbe stato peggiore”, Wendy Friedman, cosmologa dell'Università di Chicago che ha guidato il Giant Magellanic Project nei suoi primi dieci anni, detto in una email. Finanziare qualsiasi insegnamento della lingua; Sarebbe una tragedia! Realisticamente (e sfortunatamente), non esiste un budget per due persone. Ma l’ELT è fondamentale per il futuro dell’astronomia negli Stati Uniti.

“Quindi sono molto sollevata”, ha aggiunto.

“Rispettiamo la raccomandazione del National Science Board della National Science Foundation e rimaniamo impegnati a lavorare a stretto contatto con la NSF e la comunità astronomica per garantire il successo dell'implementazione” del Very Large Telescope, ha affermato Robert Shelton, capo della Giant Magellan Collaboration. “Il che consentirà ricerche e scoperte all’avanguardia per gli anni a venire”.

Ma Richard Ellis, un astrofisico dell'University College di Londra e uno dei primi leader del progetto Thirty Meter Telescope, Lo ha detto la scienza“È una tragedia, considerando l'investimento che è stato fatto in entrambi i telescopi.”

La capacità di un telescopio di vedere oggetti più profondi e più deboli nello spazio è in gran parte determinata dalla dimensione del suo specchio primario. I più grandi telescopi sulla Terra hanno un diametro compreso tra gli otto e i dieci metri. Giant Magellan combinerà sette specchi da otto metri per creare l'equivalente di un telescopio da 25 metri; Il settimo e ultimo specchio è stato fuso l'anno scorso e gli operai sono pronti a gettare il cemento nel cantiere di Las Campanas.

I “Trenta Metri” saranno costituiti da 492 segmenti di specchio esagonali, estendendo il design dei telescopi Keck Twin da 10 metri utilizzati su Mauna Kea dal Caltech e dall’Università della California. (Il centesimo episodio era appena stato girato in California, ma le proteste dei nativi hawaiani e di altri critici hanno impedito qualsiasi lavoro sulla location del TMT su Mauna Kea; il gruppo di progetto stava prendendo in considerazione una location alternativa nelle Isole Canarie.) Preparati per i tuoi 30 anni.