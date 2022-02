Virus: la NASA condivide un video della tempesta “Pepperoni” su Giove (guarda)

Chi non ama godersi un trancio di pizza? È uno dei nostri cibi preferiti, indipendentemente dall’occasione o dall’ora del giorno. Pepperoni è senza dubbio in cima alla lista dei desideri della maggior parte degli amanti della pizza. La ricerca di una sana pizza ai peperoni sembra essere il modo giusto per saziare i morsi della fame. E se ti dicessimo che gli scienziati hanno trovato una simile tempesta “Pepperoni” in cima a Giove? Sì, avete letto bene. C’è qualcosa di simile a questa pizza popolare che completa il pianeta gigante.

La NASA si è recentemente recata su Instagram per condividere un video in occasione del National Pizza Day. Hanno intitolato il post: “Che ne dici dell’Interplanetary Pizza Day? La nostra missione Juno ha visto tempeste di peperoni in cima a Giove”.

L’agenzia spaziale è famosa per scattare foto e video dello spazio. Questa volta, la NASA ha suscitato l’interesse di molti dei suoi seguaci con la clip “Pepperoni” su Giove. La clip è una vista a infrarossi del polo nord del pianeta.

Ad oggi, il video è stato visto più di 1,93 milioni di volte e i numeri sono in crescita.

Un follower ha scritto: “La pizza Pepperoni è così grande. Calda e piccante”. Un altro ha commentato: “Ho appena mangiato molto e ora voglio una pizza”. Un terzo utente ha scritto che in realtà “pensava fosse pizza”.

Dai un’occhiata alla clip qui:

Ora, se questo video ti ha fatto venire voglia di pizza, abbiamo alcune ricette qui sotto. guarda:

1) pizza al salame piccante

Questa è una ricetta irresistibile da non perdere mentre ti prepari ad assaggiare la tua pizza. Si prepara facilmente in soli 15 minuti. Questa deliziosa pizza ai peperoni con tanto formaggio dovrebbe rendere la tua giornata ancora migliore. Tutto ciò di cui hai bisogno sono gli ingredienti indicati nella ricetta e sei a posto.

2) Pizza Margherita

Questa è una pizza classica e bastano pochi ingredienti base come pomodori, basilico e, naturalmente, la perfetta mozzarella fresca. Per prima cosa fare una bella base per pizza e spalmare la salsa di passata, seguita dal formaggio. Ora aggiungete le foglie di basilico, il pepe e l’olio d’oliva ed è pronto.

3) Kebab e pizza al pane

Se sei un amante del cibo, ti piacerà sicuramente divorare la pizza con un tocco indiano. Bene, il kebab e la pizza al paneer entusiasmeranno sicuramente le tue papille gustative e ti renderanno felice fino in fondo. Prepara una salsa di pomodoro deliziosa e gustosa per questo tipo e usa molto condimento casalingo per farlo.

Tornando alla tempesta di peperoni di Giove, cosa ne pensi?