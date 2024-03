Condizioni di tempesta geomagnetica “gravi” hanno un impatto sulla Terra, afferma la NOAA: cosa sapere

(NEXSTAR) – Una grande tempesta geomagnetica sta colpendo la Terra, ha detto domenica pomeriggio lo Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA. Tuttavia, gli Stati Uniti potrebbero non vedere l’aurora boreale tipicamente associata a tali eventi celesti.

Sabato è stato emesso l'SWPC Orologi delle tempeste geomagnetiche Fino a lunedì, quando un’espulsione di massa coronale stava per colpire la Terra. All’epoca, l’agenzia aveva affermato che le tempeste geomagnetiche avrebbero potuto raggiungere una forza “moderata” G2 e “forte” G3.

Tuttavia, domenica l’SWPC ha avvertito che la tempesta aveva raggiunto condizioni G4 “gravi”. L'agenzia ha detto domenica che queste condizioni potrebbero cambiare a partire da lunedì Aggiornamento serale.

Ecco cosa sappiamo:

Cos’è un’espulsione di massa coronale?

Un'espulsione di massa coronale, o CME, è un'esplosione di plasma e materiale magnetico proveniente dal Sole che può raggiungere la Terra in appena 15-18 ore, NOAA Lui spiega. secondo NASAUn'espulsione coronale può creare correnti nei campi magnetici della Terra che inviano particelle ai poli nord e sud. Quando queste particelle reagiscono con l’ossigeno e l’azoto, possono creare l’aurora boreale.

“È fondamentalmente il sole che lancia un magnete nello spazio”, ha detto in precedenza a Nexstar Bill Murtagh, coordinatore del programma SWPC e veterano delle previsioni meteorologiche spaziali. “Questo magnete influenza il campo magnetico terrestre e otteniamo questa grande interazione.”

Questa interazione è nota come tempesta geomagnetica, la cui forza influenzerà la distanza a sud in cui è possibile vedere l’aurora boreale.

Come si misurano le tempeste geomagnetiche?

SWPC utilizza a Scala a 5 punti Per misurare la forza delle tempeste geomagnetiche, proprio come i meteorologi usano gli uragani e i misuratori degli uragani.

La scala della tempesta geomagnetica varia da G1 a G5. All'estremità inferiore ci sono G1, descritte come tempeste minori che possono produrre aurore nella penisola superiore del Maine e del Michigan. Una tempesta G5, descritta come grave, potrebbe inviare l’aurora boreale fino alla Florida e al Texas meridionale.

Le tempeste geomagnetiche possono anche influenzare la navigazione, le comunicazioni e i segnali radio. Quando viene rilevata un'attività solare significativa, l'SWPC emette un avviso, afferma il dottor Delores Knipp, professore di ricerca presso… Ann e H.J. Smid Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Aerospaziale all’Università del Colorado Boulder, aveva detto in precedenza a Nexstar. Questo avverte coloro che utilizzano radio ad alta frequenza (come i responsabili delle emergenze), le compagnie aeree e i responsabili della nostra rete elettrica dei potenziali impatti sui nostri sistemi di comunicazione, GPS e elettrici.

Una tempesta G1 potrebbe avere impatti minori sulla rete elettrica, sulle operazioni satellitari e sugli animali migratori. Una tempesta molto più grande potrebbe mettere fuori uso i satelliti, le comunicazioni e le reti elettriche.

Quanto è pericolosa questa tempesta?

L'SWPC ha indicato domenica pomeriggio che la tempesta geomagnetica avrebbe raggiunto le condizioni G4. In Ultimo aggiornamentoL'agenzia ha affermato che i livelli “almeno pari al G3” dovrebbero persistere fino a domenica sera.

La tempesta G4 osservata domenica è considerata “grave”, nota l'SWPC, affermando che una tempesta di questo calibro rappresenta un “grave disturbo al campo magnetico terrestre”. La loro intensità varia spesso tra livelli bassi e condizioni di forte tempesta nel corso dell'evento. Per quanto allarmante possa sembrare, l’agenzia consiglia diversamente.

“Il pubblico non dovrebbe aspettarsi impatti negativi e non è necessaria alcuna azione, ma dovrebbe rimanere adeguatamente informato sullo sviluppo della tempesta visitando la nostra pagina web”, ha affermato SWPC. ha detto in un aggiornamento domenicaAggiungendo che “gli operatori delle infrastrutture sono stati informati di adottare le misure necessarie per mitigare eventuali impatti potenziali”.

I funzionari hanno anche notato che potrebbero verificarsi problemi crescenti e ricorrenti nel controllo della tensione che “di solito possono essere mitigati”. Maggiore possibilità di “anomalie o impatti sulle operazioni satellitari”; e “il potenziale per periodi sempre più lunghi di degrado del GPS”.

“I cambiamenti nell’intensità dei livelli delle tempeste geomagnetiche si verificheranno a causa dei cambiamenti nel vento solare mentre l’espulsione coronale continua a passare sulla Terra”, ha detto domenica sera l’SWPC.

Vedremo l'aurora boreale?

Sfortunatamente per gli Stati Uniti, la forte attività osservata domenica pomeriggio si verifica durante le ore diurne. Gli attuali modelli di previsione SWPC mostrano che quelli dell’Europa settentrionale e dell’Asia potrebbero vedere alcune aurore, ma potrebbero non persistere sugli Stati Uniti.

“Potresti perdere le migliori condizioni negli Stati Uniti perché è ancora giorno”, ha detto il meteorologo capo Eric Snittel. WROC ha detto a Nexstar.

Domenica sera, l'SWPC ha affermato che se i livelli G4 verranno raggiunti durante la notte, l'aurora boreale potrebbe essere visibile “in gran parte della metà settentrionale del paese, forse fino all'Alabama fino alla California settentrionale”.

“La conclusione è che ora giocheremo un gioco di attesa e di vedere”, ha detto Snittel. “Il tempo dirà se questa fornitura ha abbastanza gas nel serbatoio per continuare a funzionare anche dopo il tramonto a livello locale”.

A partire dalle 14:30 EST, Vengono mostrate le previsioni SWPC I residenti degli Stati Uniti settentrionali possono ancora intravedere l'aurora boreale la domenica e il lunedì sera. Le ultime previsioni potrebbero cambiare entro lunedì mattina.

Previsioni Aurora per domenica 24 marzo 2024 alle 14:30 ET. (NOAA-SWPC) Previsioni Aurora per lunedì 25 marzo 2024, alle 14:30 ET del 24 marzo (NOAA SWPC)

Se domenica non riesci a vedere l'aurora boreale, non temere: probabilmente avremo presto un'altra possibilità.

Secondo la NOAA, lo siamo anche noi Avvicinandosi al culmine Del 25° ciclo solare, si tratta di un periodo di 11 anni durante il quale i poli nord e sud si invertono. Durante questo periodo possono verificarsi diversi eventi meteorologici spaziali che possono portare tempeste geomagnetiche – e l’aurora boreale – sulla Terra.