Travis Kelce è stato avvistato a Cleveland dopo essere tornato da una vacanza romantica alle Bahamas con Taylor Swift

Travis Kelce è stato avvistato nella sua città natale al ritorno dalla sua vacanza romantica alle Bahamas con Taylor Swift.

Il nativo dell'Ohio si è fermato sabato allo Slice Shop della Pizzeria Geraci a Cleveland e la sua presenza non è passata inosservata.

Documentando la sua apparizione in pizzeria Ha preso Instagram Per condividere un'istantanea della stella dei Kansas City Chiefs appoggiata alla cabina telefonica del ristorante.

Il nativo dell'Ohio è stato visto nelle foto dei fan nella sua città natale durante il fine settimana. Morgan Faith Ballerina/Instagram

Sabato si è fermato allo Slice Shop della Pizzeria Geraci e i titolari si sono affrettati a documentare la sua presenza. Immagini Getty

Kelsey (34 anni) è apparsa sorridente mentre si nascondeva dietro gli occhiali da sole e un cappello da baseball. Ha messo le mani nelle tasche della giacca per scattare la foto perfetta.

“Quando la star della NFL e leggenda di Heights @killatrav passa allo Slice Shop di Geraci, sai che sarà una fetta che vale la pena prendere!” La pizzeria ha commentato la foto. “La prossima volta porta Taylor 😉 🏈🍕.”

Geraci non è stata l'unica tappa del tight end in quanto altri tifosi hanno affermato di averlo visto in giro per la città.

La pizzeria ha pubblicato una foto di Kelsey su Instagram. Danny Mahoney/WYN Las Vegas/Mega

Sembra che la stella della NFL sia rimasta sotto il radar mentre si nasconde dietro un cappello e occhiali da sole. Immagini JC

“Le mie due nipoti più grandi, che sono entrambe Swifty, hanno incontrato questo ragazzo oggi – quando è entrato per caso a Valley View Yours Truly per pranzo! Erano elettrizzati”, ha scritto l'orgoglioso nonno X Saturday insieme a una foto con Kelce cancellata da allora. , Per noi settimanale.

“Hai detto che non potresti essere più carina @tkelce – bentornata a CLE!”

Venerdì, la star della NFL è stata avvistata anche con il ballerino Morgan Gilbert, che sembrava affrontare Kelsey per strada.

La pizzeria ha intitolato la foto: “Quando la star della NFL e leggenda di Heights @killatrav passa allo Slice Shop di Geraci, sai che sarà una fetta che vale la pena prendere!” Immagini Getty

Hanno aggiunto: “La prossima volta porta Taylor 😉 🏈🍕.” Sharia/Instagram

“Ho appena incontrato Travis Kelce!!! Il miglior giorno di sempre!!!” Il dodicenne è entusiasta di una foto con il conduttore del podcast “New Heights”.

Non è chiaro quali affari abbiano riportato la stella della NFL nella sua città natale, ma pochi giorni prima si godeva una vacanza tropicale con la sua ragazza.

Il 18 marzo, Kelsey e Swift, 34 anni, sono stati avvistati camminare mano nella mano sul molo in un luogo sconosciuto. Per tutti gli screenshot pubblicati dal blog di gossip Deuxmoi.

Kelsey ha anche posato con una ballerina di 12 anni venerdì sera. AndrewsBruyl/Instagram

“Ho appena incontrato Travis Kelce!!! Il miglior giorno di sempre!!!” Morgan Gilbert ha appeso lo snap accanto all'estremità stretta. ChrisPerson20/Instagram

Giorni dopo, Lo riporta Us Weekly La coppia era alle Bahamas dopo aver trascorso alcune settimane a Los Angeles, in California, mentre il cantante di “Lover” si prende una pausa dall'Eras ​​Tour e Kelce continua la sua offseason.

Mentre si trovavano nella Città degli Angeli, hanno partecipato all'esclusivo party post-Oscar di Madonna il 10 marzo. La stessa notte, Kelsey è stata avvistata all'annuale “Gold Party” di Jay-Z.

Secondo lo sbocco, Swift ha anche ospitato alcuni “piccoli incontri intimi” mentre Kelce si è goduta un po' di tempo con alcuni amici.

Non è chiaro il motivo per cui Kelce si sia recato a Cleveland senza Swift. Mike Kirschbaum/VINCI Las Vegas/Mega

Solo pochi giorni fa sono stati avvistati alle Bahamas. Immagini JC

Mentre i due trascorrono del tempo insieme lontano dagli occhi del pubblico, i fan speculano su quando Kelsey proporrà al 14 volte vincitore del Grammy Award dopo che ha scatenato voci di fidanzamento su “New Heights” mercoledì.

Parlando al suo ospite e fratello, Jason Kelce, del diamante coltivato in laboratorio, la star dei Chiefs ha detto: “Non vedo l'ora di poterne realizzare uno”.

La stella dei Philadelphia Eagles interruppe rapidamente suo fratello, dicendo: “Non farlo. Non dare a nessuno di questi teorici della cospirazione nient'altro a cui aggrapparsi, per favore.

Le foto ottenute da Deuxmoi li mostravano mentre camminavano su alcuni marciapiedi. Immagini Getty

I due si stanno prendendo una pausa dalla loro carriera. Getty Images per la gestione dei diritti TAS

Tuttavia, i fan sono impazziti perché molti di loro si sono precipitati sui social media per sottolineare che Travis stava lasciando intendere che presto sarebbe diventato padre.

“Non dirmi che non vedi l'ora di avere figli con TAYYY TRAAAAVVVVVV COSA SUCCEDE OOOONNNN,” ha scritto un fan mentre un altro ha suggerito che le persone non dovrebbero prendere i commenti di Travis “sul serio”.

Fonti in precedenza avevano detto a Page Six che Swift e Kelsey avevano intenzione di fidanzarsi durante l'estate dopo quasi un anno di frequentazione.

