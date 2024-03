La comunità del baseball di Baltimora, i legislatori stanno rendendo omaggio al proprietario degli Orioles, Peter Angelos

BALTIMORA – Baltimora e la comunità del baseball piangono la morte del proprietario di lunga data Peter Angelos.

Dopo anni di peggioramento della salute, l'avvocato cresciuto a Baltimora acquistò gli Orioles nel 1993, È morto sabatoLo ha detto la sua famiglia in un comunicato.

Peter Angelos, a causa della sua malattia, cedette le sue responsabilità amministrative ai suoi due figli: John e Louis Angelos. Nel 2020, a John Angelos sono stati concessi i diritti di controllo sugli Orioles.

Potrebbero passare giorni prima che la famiglia Angelos venda ufficialmente la squadra a David Rubinstein di Baltimora per più di 1,7 miliardi di dollari, Peter Angelos riflette su ciò che ha portato a Baltimora, dentro e fuori dal campo del baseball.

Ex giocatori, tifosi, funzionari di baseball e leader della città di Baltimora rendono omaggio.

“Triste apprendere della perdita di Peter Angelos”, ha detto l'ex Oriole Adam Jones. “Il signor Angelos era un uomo meraviglioso ed entrambi condividiamo un profondo amore per la città di Baltimora e gli Orioles. Invio le mie condoglianze alla famiglia Angelos durante questo momento difficile. Riposa al potere, signor A.”

“Peter ha avuto un enorme impatto a Baltimora per decenni”, ha detto l'ex giocatore degli Orioles Cal Ripken Jr.. “Il suo impatto sulla nostra regione attraverso la sua proprietà degli Orioles e i suoi numerosi contributi di beneficenza è innegabile. Abbiamo avuto un buon rapporto con Peter e, dopo il mio ritiro, la sua generosità verso la nostra fondazione di famiglia e il suo aiuto nel rendere gli IronBirds the Orioles affiliati in la nostra famiglia.” . Io e Laura abbiamo nei nostri pensieri oggi la Georgia e la famiglia Angelos. “

Peter Angelos, icona legale, proprietario di O Pass. “Le mie condoglianze vanno alla famiglia Angelos”, ha detto l'ex giocatore degli Orioles e attuale conduttore televisivo Jim Palmer. “Ho mantenuto gli O a Baltimora. E ho fatto così tanto per così tanti, con così poca confusione. Il signor O. ha sempre gestito bene la pace.”

“Riposa in pace, Peter Angelos. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici di Angelos”, ha detto l'emittente televisiva degli Orioles Kevin Brown.





“Ho appena saputo della scomparsa di una vera icona a Baltimora”, ha detto il governatore del Maryland Wes Moore. “Anche se non ho mai incontrato Peter Angelos, so che la sua eredità legale, imprenditoriale e sportiva ha lasciato un segno indelebile nel nostro Stato. Prego per la sua famiglia e gli auguro il riposo eterno”.

“Peter Angelos era un vero baltimorano”, ha detto il sindaco di Baltimora Brandon Scott. “Il suo impatto su Baltimora e sugli abitanti di Baltimora vivrà per generazioni. Grazie, Peter, per non arrenderti mai e per credere sempre nella nostra città! I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con l'intera famiglia Angelos e @orioles organizzazione oggi.

“Peter è stato molto buono con me e la mia famiglia”, ha detto l'ex Oriole Rick Dempsey. “Abbiamo avuto un ottimo rapporto. Mi dispiace vederlo soffrire di demenza in quel modo, ma sono felice che non soffra più. Dio lo benedica. Era un uomo molto buono.”

“Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia Angelos per la scomparsa di Peter Angelos”, ha detto Rubinstein. “Peter ha lasciato un segno indelebile prima negli affari e poi nel baseball. La città di Baltimora ha nei suoi confronti un debito di gratitudine per aver guidato gli Orioles per oltre tre decenni e per aver posizionato la squadra verso un grande successo”.

“Voglio iniziare offrendo le mie condoglianze alla famiglia degli Angelos”, ha detto il manager degli Orioles Brandon Hyde. “So che significava molto per molte persone nella città di Baltimora e nella comunità del baseball. Voglio solo offrire le mie sincere condoglianze alla famiglia”.

“Peter Angelos ha iniziato come avvocato pessimista e si è evoluto da avvocato che lottava a nome dei lavoratori e dei sindacati”, ha affermato il senatore Chris Van Hollen. “Era conosciuto come il proprietario degli O's, e lo conoscevo come un leale baltimorano che, anche quando divenne grande, continuava a lottare per i perdenti. Mi mancherà il suo combattivo spirito greco”.

“Peter Angelos amava Baltimora e ha fatto tantissimo per aiutare la nostra città, fin dall’inizio @orioles A a @paltsymphony E altro ancora. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. “Ha lasciato un'enorme eredità”, ha detto il senatore Ben Cardin.

“Come molti a Baltimora e in tutto lo sport del baseball, mi mancherà l'amicizia e la personalità genuina di Peter Angelos.

Il rappresentante statunitense Kwesi Mfume. “Era a detta di tutti il ​​'vero McCoy'. Mostrava chiaramente il suo amore infinito per Baltimora e la sua compassione per i meno fortunati nel suo cuore. Peter non ha mai cercato credito o riflettori per ciò che ha fatto per aiutare gli altri e non ha mai mancato di parlare apertamente.” Pubblicamente quando ha visto l'ingiustizia. Le mie più sentite condoglianze alla signora Angelos, John e Lou. #Riposa in pace #Pietro Angelos #Baltimora #Oriole“

Angelos era un noto avvocato qui a Baltimora prima di guidare un gruppo di investitori che acquistarono gli Orioles per 173 milioni di dollari nel 1993.

È cresciuto a Baltimora e ha frequentato la Patterson Park High School prima di conseguire la laurea e la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Baltimora.

Angelos è stato un proprietario attivo per molti anni, guidando gli O's attraverso momenti difficili come lo sciopero dei giocatori nel 1994 e 1995.

È anche noto per aver aumentato gli stipendi della squadra e aver introdotto agenti liberi di grandi nomi.

Gli Orioles hanno collezionato sei presenze post-stagionali da quando Angelos ha acquistato la squadra nel 1993.

