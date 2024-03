Drew Brees annuncia una borsa di studio in onore del pensionamento di Jason Kelce – NBC Sports Philadelphia

La notizia è vecchia di cinque giorni ed è ancora uno dei titoli più importanti nello sport: Jason Kelce si ritirerà dopo 13 stagioni nella NFL.

Questa settimana è stato il momento perfetto per riflettere sul viaggio di Kelce e su tutto ciò che ha fatto per lasciare il segno nella storia, diventando uno dei migliori centri che abbiano mai giocato a questo gioco.

Ha ricevuto onorificenze in molti modi, tra cui cartelloni pubblicitari in tutta l'area di Filadelfia, video di ringraziamento di amici, familiari e compagni di squadra sull'ultimo podcast di New Heights, una “Legacy Edition” di Campbell's Soup e, ora, una borsa di studio.

L'ex MVP del Super Bowl Drew Brees e comproprietario di Cammina su Bistrox È stata annunciata una borsa di studio in onore del pensionamento di Kelsey.

Walk-On assegnerà 13 borse di studio ad atleti universitari. È un omaggio assolutamente unico ai suoi anni nella NFL e al luogo in cui è iniziato il suo viaggio (la sua carriera universitaria come linebacker presso l'Università di Cincinnati).

“Queste borse di studio rappresentano più di un semplice aiuto finanziario”, ha affermato Brace. “È un tributo allo spirito implacabile e alla dedizione incrollabile che spinge gli atleti a eccellere, riflettendo le qualità che Jason Kelce ha dimostrato nel corso della sua carriera.

“Con questa iniziativa, il vostro spirito ispiratore continuerà a guidare e motivare le generazioni a venire. Grazie, ed ecco lo spirito di questo viaggio.”

Iscriviti a Eagle Eye ovunque trovi i tuoi podcast:

Podcast di Apple | Musica di Youtube | Spotify | cucire | Art19 | RSS | Guarda su YouTube