Il CEO della NFL spiega il programma dei primi picchi massimi dei pesi massimi

I New York Jets hanno avuto un numero record di partite in prima serata durante i primi tre mesi della stagione 2024 perché l’appello del quattro volte MVP Aaron Rodgers era troppo grande per essere ignorato, ha ammesso giovedì la NFL.

“Sì, ci sono un sacco di partite in prima serata all’inizio della stagione, ma ovviamente sento che i Jets ce ne devono una”, ha detto Mike North, vicepresidente dei partner televisivi della NFL, in una videoconferenza con i giornalisti . .

Secondo l’Elias Sports Bureau, i Jets disputano sei partite notturne nelle prime 11 settimane, il massimo per qualsiasi squadra dalla fusione del 1970. La NFL e le sue reti televisive hanno avuto un grande successo con i Jets la scorsa stagione – cinque partite in prima serata – ma si sono ritorte contro quando Rodgers ha subito la rottura del tendine d’Achille di fine stagione nella prima settimana.

data Sconto tempo Lunedì 9 settembre @49ers 20:20, su ESPN Giovedì 19 settembre Patrioti 20:15, Primo Ministro Lunedì 14 ottobre Fatture 20:20, su ESPN Domenica 20 ottobre @steeler 20:20 sulla NBC Giovedì 31 ottobre Texas 20:15, Primo Ministro Domenica 17 novembre Colts 20:20 sulla NBC READ Steve Curry soffre di un mal di piede contro i Celtics

“Quando abbiamo avuto questa conversazione un anno fa, eravamo tutti coinvolti nella partita dei Jets, e per questo ragazzo partecipare a quattro giocate è stato frustrante per molti di noi”, ha detto North. “Sento che possiamo riprendere le cose, e certamente i nostri partner televisivi, quando sono venuti da noi all’inizio del processo per parlare delle trame su cui volevano concentrarsi all’inizio della stagione, ovviamente riavere Aaron Rodgers era fondamentale per tutti. “

North ha detto che i Jets erano una squadra “esuberante” anche senza Rodgers – hanno finito 7-10 – aggiungendo che hanno migliorato il loro roster in questa offseason. Il quarterback quarantenne, a otto mesi dall’intervento chirurgico, è in buona salute e partecipa agli allenamenti fuori stagione senza alcuna restrizione, secondo i Jets.

I Jets hanno due partite del lunedì sera (ESPN/ABC), due partite della domenica sera (NBC) e due partite del giovedì sera (Prime Video). Aprono il loro programma di “Monday Night Football”, affrontando i San Francisco 49ers il 9 settembre. North ha affermato che potrebbero ottenere più date di punta alla fine della stagione grazie alla programmazione flessibile.

“Speriamo che rimanga in salute e speriamo che queste cose siano rilevanti”, ha detto North.

In altri sviluppi di programmazione/TV, la NFL ha dichiarato che avrà due partite nel 2025 il giorno di Natale, che cade giovedì. Secondo la lega, ci sarà una partita Netflix nel pomeriggio e una partita Prime la sera.

Netflix trasmetterà in streaming due partite questo Natale, che cade mercoledì: i Kansas City Chiefs ai Pittsburgh Steelers e i Baltimore Ravens agli Houston Texans. Netflix trasmetterà inoltre in streaming almeno un gioco nel 2026 come parte dell’accordo triennale annunciato mercoledì.

Commentando il programma del 2024, Hans Schroeder, vicepresidente esecutivo della distribuzione media per la NFL, ha affermato che la lega è entusiasta del debutto di Tom Brady, il nuovo analista principale di Fox Sports. Il sette volte campione del Super Bowl sta tentando anche di acquistare una quota di minoranza dei Las Vegas Raiders, sollevando il problema di un potenziale conflitto di interessi.

Schroder ha detto che non ci sono restrizioni sui giochi con cui Brady può lavorare.

“In questo momento, Tom non è un proprietario dei Raiders e, con l’avvicinarsi dell’anno, Tom può chiamare qualsiasi partita in programma”, ha detto.

I funzionari della Lega hanno anche affrontato alcune peculiarità del programma di quest’anno. Ad esempio, Steelers e Chicago Bears non iniziano il loro gioco in divisione fino alla settimana 11, terminando il programma con sei delle ultime otto partite rispettivamente contro le squadre AFC North e NFC North. North ha detto che non era intenzionale.

“Sembra un programma di basket universitario con prima le partite non in conferenza”, ha detto North. “Non era intenzionale, ma ancora una volta non era necessariamente qualcosa che abbiamo esaminato e pensato fosse ingiusto.”

“Probabilmente daremo un’occhiata in futuro”, ha detto North “Ma ancora una volta, [it’s] “Non è necessariamente un’esclusione.”

Non c’è partita il giorno di Natale in prima serata. Gli Steelers-Chiefs iniziano alle 13:00, seguiti dai Ravens-Texans alle 16:30. Questa decisione è stata presa sulla base di ricerche di mercato e pensando a un pubblico internazionale.

“Inizialmente abbiamo parlato della possibilità di replicare quello che facciamo nelle sezionali e nei tornei [games] “E guardando le 15:00 e le 18:30”, ha detto Schroeder. “Abbiamo ricevuto molti feedback dal mercato, anche prima che arrivasse Netflix a livello globale, il giorno di Natale, per coloro che celebrano questa festività, ti alzi oltre le 20:00, inizi a cenare, inizi qualche… Viaggi e fare altre cose.

“…Allora uno spettacolo Netflix, con la mentalità della première mondiale alle 13:00, sarebbe la finestra giusta per noi, e un’altra partita alle 16:30 quel giorno per i nostri fan ovunque. Abbiamo pensato che fosse la finestra temporale giusta per risolvere Esso.” “

