Gli scienziati affermano che il rombo sismico di una meteora di “tecnologia aliena” era in realtà un camion di passaggio

Nel gennaio 2014, un meteorite è entrato nell'atmosfera terrestre nell'Oceano Pacifico occidentale, come evidenziato dalle chiare tracce sismiche dell'evento presso una stazione sismica in Papua Nuova Guinea. L’anno scorso, gli scienziati hanno dichiarato che i detriti recuperati dal fondo dell’oceano erano un rifiuto di questo evento (e alcuni hanno addirittura ipotizzato che si trattasse di una forma di tecnologia aliena). Ma ora un altro team offre una spiegazione diversa: le vibrazioni sono state causate da un camion su una strada vicina, che stava viaggiando nello stesso momento in cui il meteorite cadeva nell’atmosfera. Inoltre, il team ha concluso che i pezzi di roccia trovati sul fondo dell’Oceano Pacifico non provenivano da questo meteorite, che probabilmente era entrato nell’oceano a circa 100 miglia di distanza dall’area di ricerca originaria.

L'intelligenza artificiale che ti aiuta a trovare lavoro? | IA sbloccata

“Il segnale ha cambiato direzione nel tempo e corrisponde esattamente al percorso che passa attraverso il sismometro”, ha affermato Benjamin Fernando, sismologo planetario della Johns Hopkins University che ha guidato la ricerca. IL Stare sarà mostrato La prossima settimana alla conferenza annuale sulla scienza lunare e planetaria a Houston.

“È davvero difficile captare un segnale ed essere sicuri che non provenga da qualcosa”, ha aggiunto Fernando. “Ma quello che possiamo fare è dimostrare che ci sono molti segnali come questo, e dimostrare che hanno tutte le proprietà che ci aspetteremmo da un camion e nessuna delle proprietà che ci aspetteremmo da un meteorite”.

I meteoriti sono frammenti di detriti spaziali che entrano nell'atmosfera terrestre. Sono disponibili in molte forme e dimensioni e possono aiutare gli scienziati a conoscere la storia e le origini del sistema solare L'origine dell'acqua sulla Terra. È stato il più grande di questo secolo Meteorite di Chelyabinsk esploso sulla Russia Nel 2013, le finestre sono andate in frantumi, gli allarmi delle auto sono scattati e circa 1.600 persone sono rimaste ferite. Tuttavia, non tutti i meteoriti sono completamente alieni; L’anno scorso, un gruppo di ricercatori ha studiato un meteorite caduto nel deserto del Sahara nel 2018 Ha concluso che in realtà proveniva dalla Terra.

L'analisi preliminare della caduta del meteorite è stata eseguita utilizzando i dati del vicino sismometro AU MANU sull'isola di Manus in Papua Nuova Guinea. Quella analisi, pubblicato Nel settembre 2023 si è concluso che il meteorite era di origine interstellare ed era caduto nell'oceano appena a nord dell'isola.

Ma nella nuova ricerca, il team di Fernando si è basato sui dati provenienti da stazioni sonore in Australia e Palau, originariamente costruite per rilevare tremori di test nucleari. Tali dati indicavano che probabilmente il meteorite era caduto a più di 100 miglia da dove erano state condotte le ricerche iniziali della roccia spaziale.

“La localizzazione del campo sparso si basa su una singola stazione e segnala senza fasi chiare”, hanno scritto i ricercatori. “Pertanto, lo consideriamo altamente esagerato nella migliore delle ipotesi e completamente falso nella peggiore.”

Avi Loeb, A Un illustre ricercatore dell'Università di Harvard E sostenitore dell'idea Oggetto interstellare 'Oumuamua. Forse era una sonda spaziale, previsione I pezzi di roccia sferica recuperati potrebbero essere una tecnologia aliena. Ma la sostanza non c'entra niente con il Fireball 2014, stando agli ultimi numeri della squadra.

“Tutto ciò che è stato trovato sul fondo del mare non ha assolutamente nulla a che fare con questo meteorite, indipendentemente dal fatto che si tratti di una roccia spaziale naturale o di un pezzo di un'astronave aliena, anche se sospettiamo fortemente che non si tratti di alieni”, ha detto Fernando. .

Lo spettacolo sarà presentato anche da un team guidato da Loeb Le loro scoperteche caratterizza la composizione e la possibile origine degli 850 pellet, sarà presentato in una conferenza la prossima settimana.

Il team di Fernando ha concluso che i globuli sono in realtà meteoriti, o una miscela di meteorite e materiale terrestre, ma non hanno nulla a che fare con la caduta del meteorite del 2014.

La verità è là fuori, in fondo al mare o nei dati raccolti durante la caduta del meteorite. Anche se i risultati non sono così fuori dal mondo come la tecnologia aliena, discutere tutte le possibilità e rivedere i dati attraverso il processo scientifico può dare un piccolo inchino a questa saga di meteoriti.

Di più: In questo giorno, 10 anni fa, la meteora di Chelyabinsk esplose sulla Russia