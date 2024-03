“The Late Show” viene trasmesso in diretta per fare il punto sullo stato dell'Unione

“Okay, ragazzi, se mi seguite a casa, presumo che stiate ancora facendo le pulizie dopo la grande cerimonia sullo stato dell'Unione. Sì. Che tipo di ali volete: ala destra, ala sinistra?” -Jimmy Fallon

“Sì, stasera il presidente Biden ha pronunciato il suo discorso annuale sullo stato dell'Unione e il discorso di Biden è stato storico. Questa era la prima volta che la dimensione del carattere sul teleprompter era 8000. -Jimmy Fallon

“Biden ha guardato i membri del Congresso e ha detto: 'Finalmente un posto dove sembro molto giovane.'” -Jimmy Fallon

“Grazie alle regole che consentono agli ex membri del Congresso l'accesso alla Camera, George Santos ha partecipato al discorso sullo stato dell'Unione. Forza! Non puoi tornare al tuo vecchio lavoro come non lo avevi mai lasciato, a meno che tu non sia Jon Stewart. Continua così, John! Lo stai distruggendo.” -Stephen Colbert

“Stasera, la stanza era piena di più di 500 membri del Congresso, ma il senatore Mitch McConnell non era lì. Beh, era lì, ma non c'era. “- Jimmy Fallon

“Prima che arrivasse il presidente, i membri della Corte Suprema hanno presentato la loro richiesta. È interessante notare che il giudice Clarence Thomas non era presente. È bello sapere che è disposto a liberarsi di qualcosa. -Stephen Colbert