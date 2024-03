Il presidente Biden vuole concedere agli acquirenti di case una detrazione fiscale di 10.000 dollari. Ecco chi si qualificherà.

L’acquisto di una casa è diventato sempre più fuori portata per gli americani, alle prese con una doppia difficoltà Tassi di interesse elevati Salgono i valori delle case. Giovedì, nel suo discorso sullo stato dell’Unione, il presidente Joe Biden ha proposto un nuovo credito d’imposta che fornirebbe 10.000 dollari a chi acquista una casa per la prima volta.

Anche Biden suggerimento Un credito d’imposta separato di $ 10.000 per gli attuali proprietari di case che vendono la loro “casa di partenza” per trasferirsi in una casa più grande. Ciò potrebbe aiutare il mercato immobiliare a scongelarsi poiché i proprietari di case che avevano tassi ipotecari bassi durante la pandemia sono riluttanti a muoversi perché ora si trovano ad affrontare tassi ipotecari molto più alti.

Le proposte di Biden – che devono essere attuate dal Congresso – sono state accolte con favore dai sostenitori degli alloggi a prezzi accessibili, con il CEO del National Housing Council David M. Dworkin che le ha definite “il più importante discorso sullo stato dell’Unione sugli alloggi in più di 50 anni”. A livello pratico, le agevolazioni fiscali ridurrebbero i costi di acquisto di una casa, una questione che colpisce gli americani di ogni età e provenienza.

“L’accessibilità degli alloggi è diventata una questione importante per gli americani indipendentemente dai dati demografici e dalle divisioni politiche, e la politica abitativa è rimasta per lo più invariata nei recenti bilanci del Congresso”, ha osservato Nick Lutke, economista associato di Moody’s, in un rapporto sugli sforzi di Biden.

Ecco cosa sapere sulle proposte.

Quali agevolazioni fiscali concede Biden per l’acquisto della casa?

Biden propone due agevolazioni fiscali volte ad aiutare gli americani ad acquistare case in un momento in cui l’accessibilità economica delle case è prossima allo zero Livello più basso di sempre.

Attualmente, gli americani devono guadagnare a Stipendio a sei cifre Acquistare comodamente una casa tipica, rispetto ai 59.000 dollari di appena quattro anni fa. I prezzi delle case hanno è aumentato di circa il 27% Dall’inizio della pandemia, i tassi ipotecari sono aumentati, rendendo gli acquisti più costosi.

Per contribuire a compensare il costo dell’acquisto di una casa, Biden propone le seguenti agevolazioni fiscali:

Credito d'imposta di $ 10.000 per l'acquisto di una casa per la prima volta

Un credito d'imposta di un anno fino a $ 10.000 per gli attuali proprietari di case che vendono la loro casa principale

I crediti d’imposta sono visti come un ponte per aiutare le persone ad acquistare una casa mentre i tassi ipotecari sono alti. Di conseguenza, questi vantaggi non saranno permanenti, ma saranno invece offerti agli acquirenti di case che acquisteranno proprietà nel 2024 o 2025, ha detto a CBS MoneyWatch un alto funzionario dell’amministrazione Biden.

Si prevede che la Federal Reserve taglierà il tasso di interesse di riferimento entro la fine dell’anno, il che allenterebbe il costo del prestito per tutti i tipi di prestiti, dai mutui alle carte di credito.

Chi avrà diritto ai crediti d’imposta?

Gli acquirenti di prima casa avranno diritto a un credito d'imposta annuale di $ 5.000 all'anno per due anni, per un totale di $ 10.000.

Il credito d’imposta di un anno per i proprietari di case esistenti sarà disponibile per le persone che possiedono case iniziali, definite come case che sono al di sotto del prezzo medio delle case nel loro paese. Secondo la Casa Bianca, i proprietari dovrebbero vendere a un altro proprietario, piuttosto che a un investitore.

Entrambi i crediti d’imposta sono rivolti alle “famiglie della classe media”, con un funzionario dell’amministrazione Biden che ha detto a CBS MoneyWatch che i crediti saranno limitati alle famiglie che guadagnano meno di 200.000 dollari.

In che modo le agevolazioni fiscali influiscono sul mercato immobiliare?

L’amministrazione Biden ha affermato che le agevolazioni fiscali contribuirebbero a sbloccare il mercato immobiliare e a rendere gli acquisti di case più accessibili per milioni di persone.

Il credito d’imposta per il primo acquirente potrebbe aiutare 3,5 milioni di famiglie della classe media ad acquistare la prima casa, poiché il credito d’imposta prevede una riduzione equivalente a circa 1,5 punti percentuali per due anni sulla casa di prezzo medio, cioè la Casa Bianca. Egli ha detto Nella situazione attuale. Ha aggiunto che il credito d'imposta sui proprietari di casa aiuterebbe circa 3 milioni di famiglie ad acquistare una casa più grande.

“Molti proprietari di case hanno tassi di interesse sui loro mutui più bassi rispetto ai tassi attuali”, ha affermato la Casa Bianca. “Questo effetto “lock-in” rende i proprietari di casa più riluttanti a vendere e a rinunciare a un prezzo così basso, anche in circostanze in cui la loro attuale casa non soddisfa più le esigenze della famiglia”.

Quando entreranno in vigore queste agevolazioni fiscali?

Ciò non è chiaro, perché il Congresso avrebbe bisogno di approvare una legislazione per modificare il codice fiscale, una strada in salita con Democratici e Repubblicani in disaccordo prima delle elezioni di novembre.

Moody's Lutke ha osservato che approvare le agevolazioni fiscali potrebbe essere “un compito particolarmente arduo in un anno elettorale, sebbene la loro inclusione nel discorso evidenzi l'importanza dell'alto costo degli alloggi per gli americani in tutto il paese”.

La Casa Bianca vuole che il Congresso approvi una legislazione per attuare i crediti d'imposta quest'anno, che consentirebbe agli acquirenti e ai proprietari di case di ottenere crediti d'imposta a partire dall'anno fiscale 2024. Il funzionario di Biden ha detto che gli acquirenti di case otterranno un credito di due anni che possono richiedere sulle dichiarazioni dei redditi a partire dall’anno fiscale 2024 o 2025.

