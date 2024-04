Kawhi Leonard dei Clippers dice che il ginocchio “non ha risposto” come sperato; La situazione è nell'aria

DALLAS – La stella dei Los Angeles Clippers Kawhi Leonard ha detto che l’infiammazione al ginocchio destro riparato chirurgicamente non ha risposto come aveva sperato dopo Gara 2, e dopo aver saltato 25 minuti nella sconfitta per 101-90 di venerdì contro i Dallas Mavericks, Leonard è stato eliminato per La partita di domenica. Gara 4 in questione.

Leonard aveva nove punti e nove rimbalzi ma non sembrava se stesso in Gara 3 all'American Airlines Center. Con un numero limitato di giocatori, i Clippers sono crollati e ora sono in svantaggio per 2-1 nella serie al meglio delle sette.

A Leonard è stato chiesto se avrebbe potuto giocare domenica pomeriggio con meno di 48 ore tra le partite 3 e 4.

“Sì”, disse Leonard. «Per ora vedrò [how it feels] Domani. Ma voglio giocare.”

Leonard ha saltato 23 giorni a causa di un'infiammazione al ginocchio destro e ha saltato le ultime otto partite della stagione regolare e Gara 1 della serie del primo turno contro Dallas.

Martedì ha messo a segno 35 minuti al suo ritorno, chiudendo con 15 punti, sette rimbalzi e quattro palle recuperate nella sconfitta per 96-93 contro Los Angeles in Gara 2.

L'allenatore Ty Lue ha detto giovedì che Leonard è uscito da Gara 2 sentendosi bene. Ma Leonard ha ammesso dopo Gara 3 che il suo ginocchio “non ha risposto come volevamo” dopo il suo ritorno.

“Ma sistemeremo le cose”, ha detto Leonard. “Il tempo lo dirà. Ma stiamo facendo tutte le cose giuste.”

Lawrence Frank, presidente delle operazioni di basket dei Clippers, ha descritto l'infiammazione come “imprevedibile” e “testarda”.

Leonard si è strappato il legamento crociato anteriore nel secondo round del 2021. Si è poi strappato il menisco nel primo round del finale post-stagionale contro Phoenix, saltando le ultime tre partite della serie di cinque partite.

Frank ha detto che il legamento crociato anteriore e il menisco del ginocchio che Leonard ha riparato chirurgicamente erano strutturalmente sani, ma l'infiammazione era un problema.

Venerdì sera, Leonard ha effettuato due touchdown nel secondo tempo, di cui uno su un alley-oop. Ma c'erano momenti in cui sembrava mancargli la consueta sferzata in campo. Ha giocato solo 10 minuti nel primo tempo e si è fermato sul 3:01 del secondo quarto.

Lue ha detto che non pensa che Leonard senta qualcosa di nuovo a causa del suo infortunio, ma la squadra sta cercando di affrontare la questione.

A Leonard è stato chiesto se l'infiammazione fosse tornata.

“È stato abbastanza bello”, ha detto Leonard. “La risposta nella prima partita non è stata quella che volevamo. Stasera o giocavamo pochi minuti oppure non giocavo volevo essere in campo per aiutare la squadra e questi sono i risultati”.

“È frustrante che mi sia successo così tardi nella stagione, ma continueremo ad andare avanti. Faremo la cosa giusta”.

Con Leonard incapace di giocare i suoi soliti minuti e Paul George in difficoltà, Lue è stato costretto a modificare la sua rotazione e far giocare James Harden (21 punti, 5 assist) per 44 minuti.

George ha detto che la squadra può vedere quanto Leonard stia cercando di recuperare dall'infortunio al ginocchio.

“Vogliamo tutti il ​​meglio per lui”, ha detto George, che era limitato a sette punti a causa di un fallo. Ha aggiunto: “Sta lottando perché non è pronto al 100% per essere qui per noi, ma dobbiamo nascondere le cose e apprezzare ciò che ci ha dato”.

“Sta ancora cercando di adattarci e darci tutto ciò che può. Mi dispiace per lui perché sa che ha lavorato duro e ancora una volta per arrivare a questo punto in cui vogliamo avere molto successo.” [playoff] Non può essere al 100% adesso.”