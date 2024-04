Agli utenti Apple viene impedito l'accesso ai propri ID Apple senza alcuna spiegazione

Sembra che stasera ci sia una crescente interruzione dell'ID Apple di qualche tipo che colpisce gli utenti. Un certo numero di persone sui social media affermano di essere state disconnesse dal proprio ID Apple su più dispositivi venerdì sera e di essere state costrette a reimpostare la password prima di accedere nuovamente…

Sei disconnesso dal tuo ID Apple?

Abbiamo ricevuto il nostro primo suggerimento su questo argomento intorno alle 20:00 ET. Nelle ore successive la questione ha guadagnato notevole attenzione sui social media.

mele Pagina Web sullo stato del sistema Non indica che nessuno dei suoi servizi abbia problemi questa sera. Tuttavia, in base ai resoconti dei social media è chiaro che dietro le quinte di Apple sta succedendo qualcosa di traballante. Alcuni di noi qui dentro 9to5Mac Anche io sono stato direttamente interessato dal problema.

Le persone vengono disconnesse dal proprio ID Apple su tutti i loro dispositivi. Se provi ad accedere utilizzando la password dell'ID Apple originale, l'accesso al tuo account verrà bloccato. Dovrai quindi reimpostare la password prima di poter accedere nuovamente. Non sembra esserci alcuna rima o ragione per questo Perché questo succede.

Non è chiaro in questo momento se ciò che sta accadendo venerdì sera abbia qualcosa a che fare con il problema degli attacchi di reimpostazione della password in corso che stiamo monitorando da diverse settimane.

Inoltre, se hai abilitato la Protezione dispositivo rubato, la disconnessione casuale dal tuo ID Apple può causare grattacapi particolarmente grossi se sei lontano da una posizione attendibile.

Un altro problema: se reimposti la password dell'ID Apple, Eventuali password specifiche dell'applicazione Verranno ripristinate anche le impostazioni precedentemente configurate tramite iCloud.

Ho chiesto ad Apple ulteriori informazioni e aggiornerò se riceverò risposta. Ti sei disconnesso dal tuo ID Apple sui tuoi dispositivi stasera? Fateci sapere nei commenti.

Ero nel bel mezzo di FaceTime con @milesabovetech E il mio account Apple è bloccato e sono disconnesso da tutti i miei prodotti Apple Succede il TF – Max Weinbach (@MaxWinebach) 26 aprile 2024

EHI @AppleSupport Tutti i miei prodotti Apple hanno improvvisamente deciso di impedirmi di utilizzare il mio ID Apple e mi hanno richiesto di verificare nuovamente il mio account. Solo che la mia password non funziona quando sono sicuro al 100% che sia corretta, ricevo un errore. Cosa sta succedendo? Non riesco nemmeno a reimpostare la mia password! pic.twitter.com/TN2XVMMEty -Brian Valderrama (@bvalderrama) 27 aprile 2024

Sembra che almeno alcuni di noi stiano riscontrando problemi con i nostri account iCloud/ID Apple in cui dobbiamo reimpostare le nostre password e accedere nuovamente. qualche altra persona? -Dave Hamilton (@DaveHamilton) 27 aprile 2024

Apple mi ha appena chiesto la password dell'ID Apple e poi il codice di accesso del mio telefono. Quindi ha chiuso il mio account e mi ha chiesto di reimpostare la password del mio ID Apple strano pic.twitter.com/pFGazqXGP1 – Non è il robot che stai cercando (@FiveOhFour) 27 aprile 2024

Mi sono letteralmente stratificato @mela Mi viene richiesta la password sia sul mio iPhone che sull'iPad perché il mio account è stato nuovamente bloccato… Perché continua a succedere? @AppleSupport -Bobby Thompson (@BobbyThompson) 26 aprile 2024