Il nuovo iPad Air ha un prezzo di $ 70 su Walmart se prenoti ora

iPad Air 2022 (Wi-Fi, 64 GB)

L’ultimo iPad Air mantiene la riprogettazione in stile iPad Pro del modello 2020, ma elimina il processore A14 Bionic a favore del veloce chip M1 di Apple. Inoltre è disponibile in uno dei cinque colori e presenta una fotocamera frontale da 12 MP con supporto per la funzione Center Stage di Apple.