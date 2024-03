Cenare nello spazio per 500 milioni di dollari: le ultime offerte dei migliori chef

SpaceVIP non è la prima azienda a offrire l'opportunità di cenare nello spazio.

I ricchi appassionati di cibo e di spazio presto potranno godersi una cena gourmet nella stratosfera. Almeno se sono disposti a pagare quasi 500.000 dollari per un biglietto. Meno di 24 ore dopo l'annuncio del volo, molte persone già chiedono dove possono iscriversi.

SpaceVIP, una compagnia di viaggi spaziali di lusso, ha assunto uno chef danese di un ristorante stellato Michelin per un volo high-tech in mongolfiera spaziale di sei ore, il cui debutto è previsto per il prossimo anno.

Rasmus Munk preparerà il menu per i sei ospiti che verranno trasportati a 30 chilometri (100.000 piedi) sopra il livello del mare. Qui ceneranno guardando il sole sorgere sopra la curvatura della Terra, con il Wi-Fi di bordo che permetterà loro di trasmettere in diretta ai loro amici a casa.

Il menu non è stato ancora finalizzato, ma in un'intervista con Bloomberg, lo chef 32enne ha detto che vuole che i piatti siano innovativi quanto il volo stesso, con cibi e profumi ispirati all'aerogel incapsulati tra le idee. È lo chef del ristorante danese Alchemist, classificato al quinto posto nella guida World's 50 Best Restaurants 2023.

Nonostante il prezzo elevato, Munk ha detto che ci sono più persone interessate al viaggio inaugurale di quelle che possono essere ospitate sulla navicella spaziale.

“Ci rendiamo conto che si tratta di un viaggio inaugurale costoso”, ha detto Monk, che si unirà lui stesso alla crociera, “ma alla fine questo è il primo lancio con queste esperienze culinarie a bordo”. Ha detto che il piano è quello di organizzare più viaggi e successivamente ridurre il prezzo per consentire a più persone di godersi l'esperienza.

“Decine di partecipanti idonei hanno già espresso enorme interesse per questa esperienza e, con solo sei posti disponibili, prevediamo di garantire tutti i passeggeri nelle prossime settimane”, ha affermato Roman Chepurukha, fondatore di SpaceVIP.

La navicella spaziale, costruita da Space Perspectives, non richiede alcun addestramento o attrezzatura speciale, si legge in una nota. La capsula pressurizzata verrà sollevata da un pallone spaziale, una tecnologia sviluppata dalla NASA, piuttosto che da un razzo. I voli di prova inizieranno il mese prossimo.

SpaceVIP non è la prima azienda a offrire l'opportunità di cenare nello spazio. L’anno scorso, la francese Zephalto ha annunciato di voler offrire alle persone la possibilità di cenare su una mongolfiera ai margini della stratosfera per almeno 132.000 dollari, a partire dal 2025.