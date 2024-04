Sony potrebbe aver perfezionato i Mini TV LED con la sua nuova gamma 2024

Per quanto riguarda l'home theater premium, i televisori Sony sono più che buoni e lo sono ormai da diversi anni. L'azienda è stata elogiata per la sua elaborazione delle immagini e la sua tendenza a fornire un'ottima qualità dell'immagine sia nei suoi set di punta che nelle opzioni a basso costo come l'X90L. Quindi c'è pressione che arriva con ogni aggiornamento della formazione. Ma Sony non lascia che questo le impedisca di fare alcune mosse audaci nel 2024.

Quest'anno l'attenzione principale dell'azienda è rivolta ai Mini LED. Più specificamente, tutti gli occhi sono puntati sul top di gamma Bravia 9. C'è ancora un dispositivo OLED nel nuovo elenco – il Bravia 8 – e anche l'A95L QD-OLED dell'anno scorso è ancora lì. Ma Sony ha trascorso anni a perfezionare il proprio metodo per inserire migliaia di LED in un sistema di retroilluminazione e controllarli tutti con precisione utilizzando una tecnologia che, secondo l'azienda, è simile a quella presente nei suoi display professionali (e ridicolmente costosi). La salsa segreta è il sistema XR Backlight Master Drive, che funge da cervello per determinare come utilizzare al meglio tutti quei LED. E può farlo a un livello molto preciso grazie al nuovo silicio che Sony ha realizzato appositamente per il corpo Mini LED di questo televisore.

Per dirla con alcuni numeri, Bravia 9 ha il 325% in più di zone di attenuazione rispetto all'X95L del 2023, che in realtà forniva enormi livelli di nero con appena una traccia di fioritura apprezzabile. Anche l'X95L diventa molto luminoso, ma il Bravia 9 può diventare più luminoso del 50% alla massima luminosità, afferma Sony. Lo fa consumando il 20% in meno di energia rispetto al suo predecessore. "Il cinema torna a casa" è lo slogan dei televisori di quest'anno e Sony vuole ristabilire Bravia come marchio in grado di offrire un'esperienza visiva senza precedenti nel salotto di casa.

Gli altoparlanti abbaglianti Bravia 9 si aggiungono al già straordinario suono dei TV Sony. Immagine: Sony

L'azienda ha sempre prestato attenzione ai dettagli per quanto riguarda l'intento del creatore. Oltre a Dolby Vision su tutta la gamma, tutti i nuovi televisori, ad eccezione dell'entry-level Bravia 3, supportano la modalità calibrata adattiva Netflix e la nuova modalità calibrata Prime Video. Quest'ultimo consente alla TV di migliorare automaticamente l'immagine di film, programmi TV e persino sport in diretta per la prima volta per offrire un'azione più fluida rispetto, ad esempio, a Monday Night Football.

Il Bravia 9 viene venduto al dettaglio per $ 3.299,99 – e questo è solo per il modello da 65 pollici. Salendo di dimensioni da lì, costa $ 3.999,99 (75 pollici) e $ 5.499,99 (85 pollici). Per questo importo, ottieni tutte le funzionalità aggiuntive offerte dall'azienda come “X-Wide Angle” per angoli di visione coerenti e “X-Anti Reflection” per evitare distrazioni visive indesiderate. Bravia 9 aggiunge anche una coppia di altoparlanti a soffitto al suo sistema multi-audio per un suono surround più coinvolgente. Gli altoparlanti TV integrati di Sony sono su un altro livello rispetto ai driver mediocri che spesso ottieni da altri marchi, anche se sicuramente pagherai un caro prezzo per quella qualità.

Lo schermo OLED di Bravia 8 offre livelli di nero ideali, ma non può eguagliare la luminosità di Bravia 9. Immagine: Sony

Il resto della gamma 2024 include Bravia 8, che utilizza un normale display OLED (NO pannello QD-OLED). Sony afferma che è più sottile del 31% rispetto all'A80L e l'azienda ha ridotto i bordi dello schermo del 29%. Bravia 8 include tutte le modalità immagine calibrate come Bravia 9 e rimane una scelta solida per i giochi con un pannello a 120 Hz, ottimizzazione automatica delle immagini su PS5 e un menu di giochi per un rapido accesso alle impostazioni. (La visualizzazione multipla ora supporta anche YouTube insieme all'input del controller se desideri guardare un tutorial mentre lavori attraverso un livello.)

Il Bravia 7 è un altro modello Mini LED con prestazioni complessive paragonabili all'X95L, ma ad un prezzo significativamente più basso. Stai guardando $ 2.299,99 per il set da 65 pollici e il modello più grande da 85 pollici ha un prezzo di $ 3.499,99. Sony mantiene nella gamma il Mini TV LED X90L senza alcun aggiornamento. L'anno scorso, i revisori lo hanno valutato tra le migliori opzioni economiche, anche se avrebbe potuto utilizzare alcune zone di oscuramento aggiuntive per ridurre la fioritura, che a volte era evidente con contenuti scuri quando si visualizzava l'X90L fuori angolo.

A completare la gamma 2024 c’è Bravia 3, un vecchio TV LED diretto a 60 Hz che elimina molte delle migliori caratteristiche di altri modelli Sony. Tuttavia, ha ancora un assaggio dell'elaborazione delle immagini tipica dell'azienda, quindi potrebbe creare una TV secondaria decente da qualche parte. Tutti i dispositivi Sony continuano a eseguire il software Google TV con componenti aggiuntivi come Eco Dashboard per coloro che desiderano monitorare il consumo energetico. Tutti i Bravia 9, 8 e 7 sono compatibili con ATSC 3.0.

Quad Stage BRAVIA: i quattro altoparlanti possono essere posizionati dove ti senti più a tuo agio nel tuo spazio di visione. Immagine: Sony

Sony sta inoltre aggiornando la sua gamma di altoparlanti e audio con il suo fiore all'occhiello Bravia Theater: Quad Wireless Speaker System. Puoi posizionare i quattro altoparlanti dove ti senti più a tuo agio (ora sono progettati per un facile montaggio a parete) e la tecnologia di mappatura audio spaziale a 360 gradi di Sony trarrà il massimo dai 16 altoparlanti totali.

Se odi il disordine dei cavi, questo metodo "imposta e dimentica" è la soluzione migliore che potresti chiedere. Ma a $ 2.499,99 (senza subwoofer opzionale), la vita wireless non è economica. Gli altoparlanti Atmos più tradizionali di Sony includono il Bravia Theatre Bar 9 (con un totale di 13 altoparlanti) e il Bravia Theatre Bar 8 (con 11 altoparlanti). Ancora una volta, questi mapperanno la tua stanza per posizionare gli effetti sonori perfetti nello spazio 3D.

E se sei un fan dell'ascolto più privato o ti piace guardare la TV senza disturbare gli altri di notte, la soundbar Bravia Theatre U da $ 299,99 potrebbe avere il suo fascino unico. Puoi accoppiarlo con due dispositivi contemporaneamente e il microfono integrato consente di gestire le telefonate mentre ti rilassi sul divano.

Nuovo altoparlante da collo? Controlli. Immagine: Sony

Puoi combinare uno qualsiasi di questi altoparlanti esterni con l'audio integrato del televisore Bravia e Sony farà in modo che tutto funzioni bene insieme assicurandosi che ciascun dispositivo gestisca la gamma di frequenza più appropriata.