“Non riesco mai a vedermi con” Klay Thompson e Draymond Green

Dopo la sconfitta per 118-94 dei Golden State Warriors contro i Sacramento Kings nella partita n. 9 contro n. 10 della Western Conference di martedì, la guardia stellare dei Warriors Stephen Curry ha discusso del suo futuro con i vecchi compagni di squadra Klay Thompson e Draymond Green.

Parlando ai giornalisti, Curry ha detto: “Non potrò mai vedermi senza quei due ragazzi”, riferendosi a Thompson e Green:

Mentre Curry e Green rimangono sotto contratto pluriennale, Thompson è destinato a diventare free agency in questa offseason e potrebbe giocare altrove per la prima volta nella sua carriera NBA.

Curry, Thompson e Green sono tutti compagni di squadra dalla stagione 2012-2013, quando Green è entrato in campionato come scelta del secondo turno.

Dal 2012 al 2023, i Warriors hanno collezionato nove presenze nei playoff in 11 stagioni. Hanno anche collezionato cinque presenze consecutive nelle finali NBA dal 2014 al 2019 e sei apparizioni nelle finali nell'arco di otto anni dal 2014 al 2022, vincendone quattro.

I Warriors sono stati la cosa più vicina a una dinastia da quando i Los Angeles Lakers ne vinsero tre alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000, e le tre costanti sono state Curry, Thompson e Green.

Golden State è a sole due stagioni dalla vittoria del suo campionato più recente, ma la scorsa stagione è caduto al secondo turno dei playoff e non è riuscito ad avanzare in questa stagione con una vittoria per 46-36.

Curry, Thompson e Green hanno tutti 34 anni o più e si sono esibiti a vari livelli durante la stagione 2023-2024.

A 36 anni, Curry continua a esibirsi ad un livello d'élite, con una media di 26,4 punti, 5,1 assist, 4,5 rimbalzi e 4,8 tre punti a partita, ed è stata la ragione principale per cui i Dubs hanno avuto la possibilità di arrivare ai playoff.

Green non è mai stato un marcatore, ma il 34enne veterano ha contribuito in altri modi e ha giocato ampiamente bene, segnando una media di 8,6 punti, 7,2 rimbalzi, 6,0 assist e 1,0 palle recuperate a partita, tirando con il 49,7% dal campo e il 39,5%. Percentuale da oltre l'arco.

Tuttavia, Green è stato sospeso due volte per incidenti sul campo. La prima è stata una sospensione di cinque partite quando è entrato in una rissa con il centro dei Minnesota Timberwolves Rudy Gobert, e la seconda è stata una sospensione a tempo indeterminato che è durata 16 partite dopo aver preso a pugni in faccia il centro dei Phoenix Suns Jusuf Nurkic.

Thompson, 34 anni, ha vissuto una delle stagioni più deludenti della sua carriera, segnando una media di 17,9 punti a partita, il suo peggior risultato dalla sua seconda stagione in NBA nel 2012-2013.

Ha anche segnato una media di 3,3 rimbalzi, 2,3 assist e 3,5 da tre punti a partita. La percentuale di field goal di .432 di Thompson è stata il terzo peggior punteggio della sua carriera, e la sua percentuale di tiri da tre punti del 38,7% è stata la seconda peggiore.

Secondo ESPN Kendra AndrewsThompson vuole tornare a Golden State piuttosto che firmare altrove in free agency, ma “non c'erano molte rassicurazioni sul fatto che ci sarebbe stata senza dubbio una soluzione” tra Thompson e i Warriors durante la stagione, il che “ha irritato Thompson nel modo sbagliato” .”

I Warriors hanno alcuni giovani giocatori di talento come Jonathan Kuminga, Brandin Podzemski, Moses Mudiay e Trace Jackson-Davis che potrebbero prosperare con più tempo di gioco.

Lasciare che Thompson se ne andasse creerebbe senza dubbio più opportunità per questi giocatori, anche se probabilmente danneggerebbe i Warriors a breve termine.

Golden State è in modalità vincente con veterani come Curry, Green e Andrew Wiggins nel roster, e firmare nuovamente Thompson e scommettere sul suo ritorno in forma sarebbe una mossa redditizia ora.

I Warriors hanno un delicato equilibrio da trovare tra il tentativo di competere finché possono e il tentativo di costruire per il futuro, e questo potrebbe svelare i Tre Grandi in questa stagione.