Voci gratuite dell’agenzia MLB: aggiornamenti in tempo reale mentre la stufa calda del baseball si riaccende dopo la fine del blocco

Giovedì pomeriggio, la Major League Baseball e la MLB Players Association hanno raggiunto un accordo su un nuovo accordo di contrattazione collettiva. La chiusura imposta dal proprietario è terminata, circa 99 giorni dopo il suo inizio. Questo è stato il secondo tempo di inattività più lungo nella storia del baseball, dopo lo sciopero dei giocatori del 1994-1995 (232 giorni). La fine della chiusura significa che il baseball è tornato in attività, e ciò significa che gli accordi e gli accordi con il free agent possono essere fatti di nuovo. Sì, è di nuovo la stagione dei fornelli e stiamo assistendo a un’altra raffica di azione prima dell’inizio della nostra partita di allenamento primaverile.

prima della chiusura, Sette dei 10 migliori free agent di CBS Sports firmati con i team. Questo lascia Carlos Correa, la terza base Chris Bryant e la prima base Freddy Freeman come i migliori nomi rimasti. Altri giocatori che vale la pena guardare includono il giocatore in carica Seiya Suzuki (che si unisce alla MLB dalla NPB giapponese) e il parente stretto di Kenley Jansen.

Quei nomi rimangono tutti sul mercato aperto, ma le cose hanno iniziato a muoversi venerdì. Ecco le mosse notevoli da quando il blocco è stato revocato giovedì sera.

Notevoli movimenti dopo la chiusura

Il prossimo pesce grosso a uscire dal tabellone potrebbe essere Freeman, Chi si dice sia in trattative con i Dodgers. Per aiutarti a tenere traccia delle ultime novità nel mondo delle transazioni MLB, CBS Sports fornirà aggiornamenti e analisi in tempo reale. Segui di seguito.