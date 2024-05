Interesse per David Adelman, Mika Nouri, Sean Sweeney e Chris Quinn

Si prevede che i Los Angeles Lakers si prenderanno il loro tempo e condurranno una ricerca completa ed approfondita per trovare il loro prossimo allenatore. Due potenziali nomi sono già stati tolti dal mercato, con Charles Lee e Mike Budenholzer che hanno preso il posto rispettivamente dei Charlotte Hornets e dei Phoenix Suns.

Ma ci sono ancora molti candidati meritevoli disponibili, tra cui alcuni dei migliori assistenti allenatori che cercano la prima possibilità di dimostrare di poter diventare un capo allenatore della NBA. E i Lakers sembrano aver messo gli occhi su alcuni.

secondo Jovan Buha di The AthleticI Lakers sono interessati all’assistente dei Minnesota Timberwolves Mika Nouri, all’assistente dei Denver Nuggets David Adelman, all’assistente dei Dallas Mavericks Sean Sweeney e all’assistente dei Miami Heat Chris Quinn:

“Ho visto anche altri nomi fluttuanti a cui posso confermare che i Lakers sono interessati, tra cui Mika Nouri, David Adelman, Sean Swinney e Chris Quinn. Per quanto ne so, i Lakers non sono arrivati ​​​​alla fase delle interviste allenatori ancora, ma accadrà presto. È un po’ complicato in termini di tempistica perché hai Adelman, Nori e Sweeney tutti nella serie dei playoff in questo momento e hai JJ Redick che è uno dei migliori membri della squadra televisiva su ESPN ed è. dovrebbe chiamare le finali, che saranno circa una settimana prima del draft. “Quindi sarà interessante vedere come i Lakers finiranno per fare le loro interviste e semplicemente cronometrarle, e se chiederanno alcuni ragazzi mentre sono nei playoff, e come funzionerà questo processo con le squadre, specialmente con Nouri Minnesota dove Chris Finch ha avuto un infortunio al ginocchio e Nouri coinvolto “Con lui che allena la squadra sembra che la sua voce e la sua presenza siano più importanti che mai e non sono sicuro di come i Lakers potranno intervistarlo fino alla stagione dei Timberwolves è finita e potrebbe proseguire fino a metà giugno, a seconda di cosa accadrà con questa serie con i Nuggets.”

Dato che Darvin Hamm era un assistente di lunga data nella sua prima opportunità di capo allenatore, è stato facile per i Lakers mettere gli occhi su quelli con più esperienza, ed è stato riferito che avrebbero preferito qualcuno che era già capo allenatore. Ma sembra che i Lakers siano almeno aperti all’idea di percorrere nuovamente la strada dell’assistente e queste sono alcune delle migliori opzioni.

Sia Adelman che Nouri sono molto rispettati nei circoli NBA, e ciascuno di essi serve come assistente capo in due delle migliori squadre del campionato. Come ha notato Buha, Nouri sta attualmente assumendo un ruolo più importante con l’allenatore dei Timberwolves Chris Finch infortunato e incapace di muoversi, mentre Adelman ha sostituito anche l’allenatore dei Nuggets Michael Malone in vari punti.

Anche l’assistente dei Golden State Warriors Kenny Atkinson e l’analista di ESPN JJ Redick sono candidati noti, quindi l’elenco dei potenziali candidati per allenare i Lakers continua a crescere. Ma la squadra dovrà trovare la persona giusta prima che inizi effettivamente la offseason.

Byron Scott suggerisce che LeBron James potrebbe essere il prossimo allenatore dei Lakers

Agli occhi dell’ex giocatore e allenatore dei Lakers Byron Scott, un altro candidato da escludere come prossimo potenziale allenatore dei Lakers dovrebbe essere lo stesso LeBron James.

In una recente apparizione televisiva, Scott ha suggerito, dicendo che LeBron ha già così tanta influenza all’interno dell’organizzazione, perché non assumerlo semplicemente come allenatore. Tuttavia, va notato che la NBA ha eliminato da tempo le regole che consentono ai giocatori di allenarsi.

Fare Iscriviti al nostro canale YouTube? È il modo migliore per guardare le interviste ai giocatori, la copertura esclusiva degli eventi, partecipare a spettacoli dal vivo e molto altro ancora!